Comment Brégançon est-il devenu le lieu de villégiature des présidents français ?

OÙ SÉJOURNER ?

Plus qu’un endroit où dormir, l’hôtel boutique de trente-sept chambres, le Lilou est the place to be à Hyères. Le restaurant a reçu en 2025 le prix de la meilleure carte des vins, et est une scène animée avec musique et spectacle de DJ les week-ends. Dans les couloirs, les mosaïques de style romain content épelle les mots de Robert Louis Stevenson : « I was happy once : that was at Hyères ».