Découvrez les capitales gastronomiques classées par l'UNESCO

Le soleil se lève rapidement dans le désert de Sonora. À six heures du matin, l’air est déjà brûlant et dégage une odeur de fumée, imprégnée d’un effluve du mesquite provenant du four à bois d’un boulanger. Les pains lèvent lentement, fabriqués à partir d’une variété de blé patrimonial plantée ici pour la première fois voici plusieurs siècles. En déchirant la croûte, son goût sucré de noisette transporte à la fois saveur et souvenir. Chaque grain rappelle à notre bon souvenir une longue lignée d’agriculteurs, les inondations et les mains qui ont refusé de le laisser disparaître. Tucson est la première ville des États-Unis à obtenir le label de « ville créative de l’UNESCO » dans la catégorie gastronomie.

Ce dernier n’a été attribué qu’à cinquante-six villes dans le monde, des lieux exceptionnels qui célèbrent la manière qu’ont les personnes y vivant de cultiver, partager et préserver la nourriture locale, prouvant ainsi que le patrimoine alimentaire est tout aussi essentiel que la langue ou l’architecture.

Le label de « ville créative de l’UNESCO » dans la catégorie gastronomie reconnaît la manière dont une ville nourrit son âme. Pour l’obtenir, un lieu doit prouver que la nourriture fait partie intégrante de son ADN : elle doit trouver ses racines dans le sol local, être commercialisée sur les marchés ouverts, être mise en valeur par des restaurateurs et restauratrices passionnés, faire l’objet d’un enseignement dans les salles de classe et être consommée avec respect pour la planète qui la produit. Tous les quatre ans, les villes sont réévaluées afin de s’assurer que le goût de l’authenticité n’a pas disparu.

Des déserts de Tucson à la toundra gelée d’Östersund, en passant par les vallées de Parme, jusqu’aux rizières de Battambang, ces villes partagent la même conviction : la nourriture représente davantage qu’un simple moyen de subsistance, c’est un vecteur de mémoire.

Elle peut nous rappeler qui nous sommes, d’où nous venons et ce que nous voulons devenir.

TUCSON, ARIZONA

À Tucson, le désert dicte le menu. Les étés fissurent le sol comme de la terre cuite ; la saison de la mousson venue, les averses transforment les routes en rivières. Lorsque l’UNESCO a accordé à la ville de Tucson le label « ville créative » dans la catégorie gastronomie, la première aux États-Unis, elle a ainsi reconnu la persévérance des personnes travaillant dans l’agriculture, en cuisine et à la production locale, qui ont transformé le savoir ancestral en un lien.

Le boulanger de renom Don Guerra a lancé Barrio Bread dans son garage ; aujourd’hui, il s’agit d’un lieu emblématique de Tucson. « Le pain raconte l’histoire culinaire de Tucson, une miche après l’autre », confie-t-il. « Depuis l’attribution du titre par l’UNESCO, j’ai vu notre communauté se rassembler autour de ces ingrédients locaux, [honorant] la tradition tout en créant un modèle de système alimentaire résilient, lié à la région, qui reflète vraiment l’esprit du désert de Sonora. » Ses pains aux textures variées sont ornés d’un saguaro, « un symbole de notre région ».

Au sud de la ville, la San Xavier Co-Op Farm, gérée par des membres de la nation Tohono O’odham, cultive des produits qui font vivre cette région depuis des siècles : haricot tépari (Phaseolus acutifolius), bourgeons de cholla et fruits de saguaro (Carnegiea gigantea) récoltés sur les cactus. « Chaque graine porte en elle des histoires et des chansons », raconte Amy Juan, responsable de la gestion administrative de la ferme, « rappelant que la nourriture est une mémoire rendue comestible ».

Les touristes peuvent goûter à ces mets ancestraux dans toute la ville : des hot-dogs façon Sonora chez Aqui Con El Nene, des pains banniques croustillants du food truck amérindien Popoverz Indian Frybread et de la carne asada chez Tacos Apson. Même dans les véritables institutions comme El Charro Café, les recettes de chimichangas et de nopalitos témoignent du riche patrimoine multiculturel de Tucson.

PARME, ITALIE

Dans les plaines fertiles du nord de l’Italie, l’abondance elle-même est devenue coutume. À Parme, au cœur de la « food valley » italienne, le goût est depuis bien longtemps codifié et enseigné. L’air sent le lait, ainsi que le sel, et les mets sont enveloppés dans du lin frais et affinés.

L’UNESCO a accordé à Parme le label « ville créative » dans la catégorie gastronomie en 2015, reconnaissant non seulement ses produits alimentaires emblématiques protégés, tels que le Parmigiano Reggiano, le Prosciutto di Parma et les vins Colli di Parma DoP, qui ne peuvent provenir d’aucun autre endroit, mais aussi son ambition d’innover par l’éducation.

« Le projet propose un nouveau modèle d’urbanisme », explique Carlotta Beghi, des relations internationales de la municipalité de la ville, « basé sur une approche innovante de l’identité, de la créativité et du développement durable ». À Parme, les enfants apprennent pourquoi les tomates ont meilleur goût en été. À l’heure du déjeuner, les écoles servent des pâtes à base de céréales provenant de la région et de légumes cueillis dans des jardins partagés. Les élèves de la Food City Design Seasonal School étudient la manière de bâtir des communautés autour de l’alimentation plutôt que du confort.