Découvrez les nouveaux sites européens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO

Aussi connu sous le nom de ‘Reine des voies’ (Regina Viarum en italien), ce chemin de 800 kilomètres de long est la plus ancienne et la plus importante des voies romaines . Liant la capitale italienne aux ports maritimes du sud de l'Italie, la voie pavée a facilité la croissance et le développement de l'Empire romain, tout en stimulant la production agricole et le commerce. Emprunter cette route, c'est voyager dans le temps, chaque pavé d'origine étant un vestige de l'ancien passé de l'Italie. L'inscription de la Via Appia à l'UNESCO fait passer à soixante le nombre total de sites italiens inscrits au patrimoine mondial, soit davantage que tout autre pays.

Image parfaite de l'architecture allemande traditionnelle et ornée, entourée des eaux bleues du lac de Schwerin, cet ensemble culturel comprend trente-huit des éléments architecturaux et paysagers les plus remarquables et les plus sacrés de Schwerin. Imprégnée d'influences néo-Renaissance et néoclassique, l'architecture de Schwerin capture l'essence de l'Allemagne du 19ᵉ siècle avec ses jardins publics ornementaux et ses bâtiments culturels reliés entre eux par les dômes grandioses et élaborés du château de Schwerin.