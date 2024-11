Où voyager au mois de novembre ?

Alors que l’hémisphère nord entre petit à petit dans l’obscurité hivernale, beaucoup se mettent à rêver d’ensoleillement. Grâce aux îles de la péninsule ibérique et de son ultrapériphérie, qui baignent dans les rayons chaleureux de l’automne, il est encore possible d'aller chercher le soleil sans avoir à quitter l’Europe. Nul moment plus parfait pour aller randonner aux Açores, aux îles Canaries et à Madère que celui où l’Europe fête ses récoltes (olives, champignons, truffes…) au travers d’une multitude de festivals.

Quant aux étendues orientales de l’Amérique du Nord, elles brillent du feu de l’été indien et l’atmosphère particulière à l’approche de Thanksgiving est idéale pour une escapade dans des villes telles que New York, Boston et Montréal. C’est également une belle période pour se rendre dans les Caraïbes où la saison des tempêtes s'éloigne.

1. ÎLES CANARIES

Évadez-vous vers l’archipel espagnol, au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest, pour profiter du soleil de novembre. Ces îles volcaniques au paysage accidenté possèdent des plages de sable noir et de sable blanc et l’un des hivers les plus ensoleillés de l’hémisphère nord. Tenerife est l’île des Canaries qui jouit généralement des meilleures températures et du plus grand nombre d’heures d’ensoleillement. Avec une moyenne de 18 à 23°C, la météo est idéale pour parcourir une partie de ses 1 200 kilomètres de sentiers balisés.

Grâce au gouvernement local, près de la moitié de Tenerife est désormais une « zone naturelle protégée ». Attendez-vous donc à y trouver une végétation subtropicale luxuriante, des forêts de lauriers et de spectaculaires panoramas volcaniques. Des sentiers tels que celui du Parc rural d’Anaga, réserve de biosphère de l’UNESCO, abritent une vie aviaire extraordinaire, et notamment des pigeons de Bolle (Columba bollii) et des pigeons des lauriers (Columba junoniae), des espèces endémiques.