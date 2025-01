Vingt-cinq îles à découvrir en bateau en 2025

18. Harbour Island, Bahamas

Il faut voir les plages de sable rose de cette île pour y croire : cinq kilomètres d’un rivage au sable fin et doux, qui doit sa couleur rose chatoyante à la présence d’organismes coralliens microscopiques. Ces derniers sont particulièrement nombreux au moment du lever de soleil et attirent les jeunes mariés sur l’île. Après une longue pause, le célèbre restaurant de l’île, Sip Sip, vient enfin de rouvrir ses portes.

« Fort Lauderdale to Fort Lauderdale », Ritz-Carlton Yacht Collection, 5 nuits, à partir de 6 100 € par personne.

19. Sardaigne, Italie

Alors que les séjours bien-être s’inspirant de la « zone bleue » ont la côte actuellement, pourquoi ne pas vous rendre en Sardaigne, où les habitants centenaires sont loin d’être rares. Adhérez à la philosophie de l’île en matière de bien-être sur ses sublimes plages, qui bordent un arrière-pays montagneux et boisé. Ne manquez pas de voir la plage de sable blanc de La Pelosa ou celle plus sauvage et arborée de Porto Ferro ; toutes deux se trouvent non loin des ports de croisière de la côte nord de l’île.

Croisière en Méditerranée, CroisiEurope, 8 jours, à partir de 4 450 € par personne.

20. Les Maldives

Nation entièrement composée d’atolls, de palmiers et d’eaux bleu-vert vif, les Maldives sont la destination idéale pour les adeptes de la bronzette. De nouveaux complexes hôteliers de luxe ouvrent chaque année, mais pour voyager de manière plus abordable et surtout plus authentique, rien de mieux qu’une croisière à bord d’un dhoni traditionnel. Vous voguerez entre les îles inhabitées et les bancs de sable isolés à la manière de Robinson Crusoé, ne vous arrêtant que pour nager, faire de la plongée et nettoyer les plages.

« Maldives Dhoni Cruise », G Adventures, 7 jours, à partir de 1 610 € par personne.

POUR DÉCOUVRIR LA GASTRONOMIE LOCALE

21. L’île de Ré, France

Les Jeux olympiques désormais terminés, c’est le moment idéal pour vous rendre sur cette île située non loin de la ville portuaire de La Rochelle, où il règne une ambiance décontractée. Dans le nord de l’île, les salars produisent une fleur de sel délicate et les vignobles Pelletier et Arica des vins blancs vifs. Dans le centre, sur le marché de la Flotte, qui a lieu tous les matins, vous trouverez des pommes de terre nouvelles cultivées sur l’île et des moules. Le long du littoral, les cabanes à huîtres, comme celle de Ré Ostréa, vendent les bivalves fraîchement récoltés dans leur propre ferme à huîtres. Vous pouvez vous rendre de l’un à l’autre à vélo en empruntant les pistes cyclables de l’île, qui passent devant les fermes ostréicoles et les plages. Pensez aussi à faire un arrêt dans la chic commune de Saint-Martin-de-Ré pour goûter la cuisine à base de produits locaux d’un chef talentueux au George’s.

« Spain & France Cruise », P&O Cruises, 7 nuits, à partir de 715 € par personne.

22. Tasmanie, Australie

Des truffes noires et pommes croquantes parfumées, aux ormeaux sauvages délicats et aux huîtres au léger goût iodé, en passant par les vins pétillants vifs et les whiskys complexes, la Tasmanie regorge de produits parmi les plus divers et décadents de l’Australie. L’île n’a pas non plus à rougir de ses paysages : elle abrite un littoral préservé, parsemé de baies aux eaux bleues cristallines, et un arrière-pays montagneux à la beauté brute. À Hobart, le chef-lieu de l’île, de nombreuses adresses de haut vol, dont le Restaurant Maria, qui vient d’ouvrir juste à côté d’Aløft, son restaurant sœur acclamé, mettent en valeur tous ces produits. Au menu : des plats qui puisent leur inspiration dans la cuisine méditerranéenne, comme le poulpe grillé accompagné de citron saisi et de tamara.

« Tasmania Harvest and Heritage », Coral Expeditions, 9 jours, à partir de 4 500 € par personne.

23. Bornholm, Danemark

Face aux températures étouffantes en Méditerranée, la Scandinavie offre des étés agréables, mais aussi des produits qui sentent bon le soleil. À Bornholm, où les températures varient entre 20 et 30°C l’été, les figues, les mûres et autres fruits juteux sont cultivés pour sublimer les assiettes artistiques du Kadeau, un restaurant étoilé au guide Michelin.