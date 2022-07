États-Unis : 10 destinations estivales hors du commun

Cette année, des vagues de chaleur ont déjà balayé le globe dans l’hémisphère nord. Aux États-Unis, le Midwest, les plaines et les régions du sud sont confrontés à des températures extrêmes. En Europe, en Chine, en Inde et au Japon, celles-ci rendent la vie difficile, aussi bien pour les résident.es que les visiteur.ses.

Malheureusement, ces extrêmes sont de plus en plus fréquents, comme le rapportait National Geographic à l’été 2021. « Les vagues de chaleur, les inondations et les sécheresses mortelles qui bouleversent la vie de milliers de personnes, de l’Ouest américain au sud de l’Europe en passant par le centre de la Chine, ne feront probablement qu’empirer à mesure que les températures mondiales continueront à augmenter », écrivait Sarah Gibbens, citant un rapport des Nations unies sur l’état du climat mondial.

Si tout le monde est concerné par les problèmes liés au réchauffement de la planète, l’objectif de nombreux voyageurs et voyageuses est d’échapper à la chaleur, ne serait-ce que pour une semaine, dans des lieux qui offrent des aventures dans la brise ou du repos sur les côtes.

Randonnée dans l’une des grottes de glace de l’Alaska, descente en luge sur l’une des plus hautes dunes de sable du Colorado… Voici dix aventures exceptionnelles dans des destinations surprenantes pour se détendre cet été, aux États-Unis.

GLACIER MENDENHALL, EN ALASKA

Connues sous les noms d’Aak’wtaaksit (« glacier derrière le petit lac ») et de Sitaantaago (« glacier derrière la ville ») pour le peuple natif Tlingit, les grottes de glace du glacier Mendenhall plongent les voyageur.ses dans un monde éblouissant de saphir et de glace.

L’un des glaciers les plus faciles d’accès d’Amérique du Nord se trouve à quelques minutes à peine de l’aéroport ; les grottes sont situées à 19 kilomètres de Juneau. Elles sont accessibles en randonnée ou en kayak. La meilleure période pour les découvrir s’étend de mai à octobre, lorsque les températures sont les plus douces.

Conseil : si les aventures en solitaire dans les grottes sont autorisées, il est fortement recommandé de se joindre à un groupe ou de louer les services d’un guide pour garantir une arrivée en toute sécurité.

HAMILTON POOL, AU TEXAS

Après avoir souffert de la chaleur torride du Texas, plongez dans les profondeurs de la piscine naturelle d’Hamilton Pool à Dripping Springs. À quelques kilomètres d’Austin, ses eaux rafraîchissantes peuvent descendre jusqu’à 10 °C. Lorsque vous y flotterez, regardez le ruisseau Hamilton Creek se déverser sur un bord calcaire, créant une chute d’eau de 15 mètres de haut.

Conseil : réservez à l’avance. La réservation est obligatoire pour entrer dans la réserve de Hamilton Pool de mai à octobre, et les places partent rapidement.

LE THOR’S WELL, DANS L’OREGON

Situé tout près de la côte de l’Oregon et du cap Perpetua, le Thor’s Well ressemble de prime abord à l’une des portes de l’enfer. Cependant, si le gouffre semble être un tourbillon sans fond, il n’a une profondeur que de 6 mètres environ. De nombreux points de vue permettent d’observer le phénomène naturel, mais pour les voyageur.ses curieux.ses qui souhaitent le voir de plus près, faites attention à la marée haute.

Conseil : arrivez une heure avant la marée haute pour voir le cratère vide se remplir d’eau.

PARC NATIONAL DE GREAT SAND DUNES, DANS LE COLORADO

Quittez la côte et rejoignez le parc national de Great Sand Dunes pour y admirer certaines des plus grandes dunes de sable d’Amérique du Nord. Vous pouvez vous promener autour des dunes, les gravir ou les descendre en luge tout au long de l’année. Si vous avez toujours envie de vacances à la plage, rendez-vous sur la « plage » du parc à Medano Creek et construisez un château de sable.

Conseil : la meilleure période pour profiter des eaux peu profondes de Medano Creek s’étend de fin mai à fin juillet.