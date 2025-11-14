Voyage : partez à la découverte des dix plus beaux châteaux d’Allemagne

L’Allemagne compte des dizaines de milliers de châteaux, dont le plus connu au monde : celui de Neuschwanstein, qui a servi d’inspiration pour certains des châteaux féériques de Disney. Le nouveau livre National Geographic, intitulé The Traveler’s Atlas of the World (L’Atlas du monde du voyageur) regorge d’itinéraires et de conseils pour voir ces châteaux, ainsi que d’activités à faire dans le monde entier. Découvrez notre liste des dix châteaux à visiter en Allemagne.

1. CHÂTEAU DE NEUSCHWANSTEIN

Ce palais digne d’un conte de fées est si beau qu’il aurait servi d’inspiration aux châteaux des parcs d’attractions Disney. Il est situé au sud de Munich, non loin de la frontière autrichienne, entouré par les Alpes. Réservez une visite guidée et laissez la magie opérer.

2. CHÂTEAU DE HOHENZOLLERN

Ce château qui tutoie les nuages est le fief ancestral de la famille royale de Prusse. Il se trouve au sud de Stuttgart et est connu pour les concerts estivaux et l’exposition hivernale qu’il accueille.

3. CHÂTEAU DE MARKSBURG

Situé au sud de Coblence, à la confluence du Rhin et de la Moselle, le château de Marksburg serait le seul château perché du Rhin à avoir échappé à la destruction ou à ne pas être tombé en ruines. Réservez une visite guidée pour découvrir notamment la salle des chevaliers, la cuisine et la chapelle de cet édifice érigé au 12e siècle.

4. CHÂTEAU D’ELTZ

Situé au sud-ouest de Coblence et entouré d’une épaisse forêt, le château d’Eltz a été la résidence ancestrale de la même famille pendant neuf siècles. Préservé malgré les guerres, ce château élancé et remarquable abrite de nombreux meubles d’origine. Des visites guidées sont proposées tous les jours, de mars à novembre.

5. CHÂTEAU DE REICHSBURG COCHEM