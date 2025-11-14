Voyage : partez à la découverte des dix plus beaux châteaux d’Allemagne
L’Allemagne compte des dizaines de milliers de châteaux, que vous pouvez visiter ou même privatiser pour un mariage digne d’un conte de fées.
Le château de Neuschwanstein, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, a été érigé au 19e siècle. Il aurait servi d’inspiration à Walt Disney.
L’Allemagne compte des dizaines de milliers de châteaux, dont le plus connu au monde : celui de Neuschwanstein, qui a servi d’inspiration pour certains des châteaux féériques de Disney. Le nouveau livre National Geographic, intitulé The Traveler’s Atlas of the World (L’Atlas du monde du voyageur) regorge d’itinéraires et de conseils pour voir ces châteaux, ainsi que d’activités à faire dans le monde entier. Découvrez notre liste des dix châteaux à visiter en Allemagne.
1. CHÂTEAU DE NEUSCHWANSTEIN
Ce palais digne d’un conte de fées est si beau qu’il aurait servi d’inspiration aux châteaux des parcs d’attractions Disney. Il est situé au sud de Munich, non loin de la frontière autrichienne, entouré par les Alpes. Réservez une visite guidée et laissez la magie opérer.
2. CHÂTEAU DE HOHENZOLLERN
Ce château qui tutoie les nuages est le fief ancestral de la famille royale de Prusse. Il se trouve au sud de Stuttgart et est connu pour les concerts estivaux et l’exposition hivernale qu’il accueille.
3. CHÂTEAU DE MARKSBURG
Situé au sud de Coblence, à la confluence du Rhin et de la Moselle, le château de Marksburg serait le seul château perché du Rhin à avoir échappé à la destruction ou à ne pas être tombé en ruines. Réservez une visite guidée pour découvrir notamment la salle des chevaliers, la cuisine et la chapelle de cet édifice érigé au 12e siècle.
4. CHÂTEAU D’ELTZ
Situé au sud-ouest de Coblence et entouré d’une épaisse forêt, le château d’Eltz a été la résidence ancestrale de la même famille pendant neuf siècles. Préservé malgré les guerres, ce château élancé et remarquable abrite de nombreux meubles d’origine. Des visites guidées sont proposées tous les jours, de mars à novembre.
5. CHÂTEAU DE REICHSBURG COCHEM
Ce château perché surplombant la Moselle et sa vallée se trouve au sud-ouest du château d’Eltz. Les visiteurs peuvent le découvrir en réservant une visite guidée, en se mariant dans sa chapelle, en assistant à un spectacle médiéval l’été ou en dégustant un repas de chevalier.
Le château de Reichsburg Cochem est le plus grand château perché sur la Moselle d’Allemagne.
6. CHÂTEAU DE NÜRBURG
Le château de Nürburg se situe à l’ouest de Coblence, à 678 mètres d’altitude, ce qui en fait le château le plus haut de la Rhénanie-Palatinat. De cet édifice érigé vers 1160, il ne reste plus que la structure extérieure. Il offre un panorama fantastique sur le célèbre Nürburgring, la piste de course automobile la plus longue au monde.
7. CHÂTEAU DE WALDECK
Le château de Waldeck est situé dans le nord de l’ancienne zone forestière du parc national de Kellerwald-Edersee, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il surplombe le barrage d’Edersee, lequel a été pris pour cible par les Britanniques lors de la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre de l’opération Chastise, aussi connue comme le raid des Briseurs de barrages. Les visiteurs peuvent séjourner dans un hôtel quatre étoiles installé dans l’enceinte du château.
8. CHÂTEAU DE LA WARTBOURG
Ce château se situe au centre de l’Allemagne, là où Martin Luther a traduit le Nouveau Testament en allemand. Réservez une visite guidée, assistez à un concert ou passez la nuit dans l’hôtel installé dans son enceinte pour le découvrir.
9. CHÂTEAU DE COLDITZ
Situé entre Leipzig et Dresde, il a été érigé il y a environ 1 000 ans. Cette forteresse est connue pour les tentatives d’évasion osées d’alliés occidentaux de haut rang lorsqu’elle était utilisée comme camp de prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Découvrez-le en réservant une visite guidée ou en passant la nuit dans l’auberge de jeunesse installée dans le château.
10. CHÂTEAU DE MORITZBURG
C’est sur une petite île, au beau milieu d’un lac, que se trouve l’élégant château de Moritzburg, à quelques kilomètres au nord de Dresde. Si le palais baroque se visite, les voyageurs peuvent aussi passer la nuit dans l’un des anciens corps de garde ou hangars à bateaux du domaine.
Cet article a été adapté du livre National Geographic The Traveler’s Atlas of the World.