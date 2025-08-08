Voyage : la Grèce sur les chemins de l'huile d'olive
Entre dégustations et récoltes dans les domaines familiaux, voici quelques conseils pour explorer le meilleur de l'oléotourisme à la grecque.
Selon la mythologie grecque, le premier olivier aurait été planté par Athéna sur l'Acropole.
Inondant le paysage de leurs feuilles d'argent, les oliviers occupent en Grèce une place aussi importante que la mer et les étoiles. La mythologie grecque attribue le premier olivier à la déesse Athéna, qui aurait fait jaillir l'arbre du sol de l'Acropole afin de conquérir le cœur des Athéniens au détriment de Poséidon, faisant ainsi de cet arbre au vert éternel un symbole intemporel de prospérité. Dans la Grèce antique, les champions olympiques étaient couronnés d'un rameau d'olivier ; aux yeux du poète Homère, le nectar riche en antioxydant de l'olivier avait tout de l'or liquide. De nos jours, la Grèce reste l'un des premiers producteurs d'huile d'olive au monde, aux côtés de l'Espagne et de l'Italie, avec plus de 80 % de ses récoltes dédiées à l'élaboration d'huile d'olive extra-vierge.
Si l'huile d'olive est depuis longtemps l'un des piliers du régime méditerranéen, célébré pour ses vertus en matière de longévité, sa popularité a explosé à travers le monde au cours des dernières décennies, alimentant par la même occasion la curiosité envers ses origines. De plus en plus de voyageurs cherchent à rencontrer les producteurs locaux, en s'éloignant des habituelles destinations touristiques. Voici donc quelques conseils pour explorer le meilleur de l'oléotourisme à la grecque.
LES OLIVERAIES D'OLYMPIE
Principale région productrice d'huile d'olive de la Grèce continentale, la péninsule du Péloponnèse est le point de départ idéal pour les gourmands d'aventures. Non loin du Temple de Zeus à Olympie, un nouveau genre de sanctuaire accueille désormais les férus d'huile d'olive. Ouvert en 2020, The Olive Temple propose de visiter ses champs d'olivier et ses moulins à huile, mais aussi de s'essayer à la taille des oliviers, à la récolte des olives et à la fabrication de savon à l'huile d'olive.
Quatrième génération de cultivateurs, la famille Karabelas possède également une ferme auberge à proximité, l'Agriturismo Magna Grecia. Leurs arbres centenaires sont cultivés en agriculture biologique et comptent même quelques représentants d'une espèce locale, le tsabidolia d'Olympie, mais la hausse des températures a contraint la famille à s'adapter.
« Le changement climatique est bel et bien là, je le vois dans mes discussions avec nos grands-parents », témoigne Alexis Karabelas, copropriétaire de l'établissement. En 2021, la chaleur extrême a anéanti près de 80 % de leur production. L'huile d'olive reste au centre de leur activité, mais le tourisme a également contribué à leur pérennité. « L'oléotourisme est un réel moteur de l'économie locale », assure-t-il. « Nous sommes très heureux quand les visiteurs constatent que l'huile d'olive ne fait pas uniquement travailler notre famille, mais également celles des environs, car ils rencontrent vingt à vingt-cinq employés au cours de leur visite. »
LES SAVEURS DE LA MESSÉNIE
À l'extrémité sud-ouest du Péloponnèse, la Messénie et ses plages dorées, ses panoramas à couper le souffle et ses sites mycéniens attirent depuis longtemps les voyageurs, mais la région est tout aussi renommée pour son oléiculture. Sur les traces des célèbres olives de kalamata, le visiteur peut également découvrir un cultivar plus résilient, l'olivier Koronéïki, qui supporte mieux les conditions arides et produit une huile d'olive extra-vierge d'excellente qualité. La récolte débute en octobre, alors que les olives sont encore vertes afin de produire une huile savoureuse et riche en antioxydants. Partout, le paysage vous rappelle à la longue relation qui unit la région à l'huile d'olive, de l'antiquité à nos jours, du palais de Nestor et ses réserves antiques aux hôtels et leurs expériences dédiées au savoureux nectar.
Dégustations, boutiques ou expériences, il existe mille façons de vivre l'huile d'olive à travers la Grèce.
« Comme dit le dicton en Messénie, pour un bon repas il faut de bons amis, du vieux vin et de l'huile d'olive fraîchement pressée », lâche Cristina Stribacu, sommelière en huile d'olive et productrice locale qui dirige les dégustations au Mandarin Oriental de la Costa Navarino.
Ouvert en 2023 face à la baie de Navarino, l'hôtel a replanté 2 700 oliviers et un demi-million d'arbustes endémiques sur son domaine. Pendant les dégustations sur la terrasse du Three Admirals Lounge qui surplombe la mer Ionienne, les clients sont invités à réchauffer leur verre entre les mains pour amplifier les trois sensations caractéristiques de l'huile d'olive : le fruité, l'amer et l'épicé. Si les plantations d'oliviers de la Messénie continuent de s'épanouir à ce jour, c'est en partie grâce à la biodiversité de la région et notamment à la lagune voisine de Gialova, où vivent plus de 270 espèces d'oiseaux qui contribuent à réguler les parasites.
EXPÉRIENCE VIRTUELLE PRÈS D'ATHÈNES
À une heure de route d'Athènes, juste après l'isthme de Corinthe, les touristes peuvent vivre la récolte de l'huile d'olive tout au long de l'année au domaine Markellos Olive. L'exploitation familiale propose des visites depuis 2020 et a depuis accueilli plus de 15 000 visiteurs venus de 86 pays. Grâce à son expérience virtuelle, les voyageurs peuvent se présenter à la saison estivale et enfiler un casque pour s’immerger en pleine récolte des olives, qui se déroule traditionnellement fin octobre.
« La grande majorité des voyageurs se rendent en Grèce en dehors de la période de production, je voulais donc leur permettre de voir l'ensemble du processus », indique Nikolaos Markellos, copropriétaire de Markellos Olive. L'innovation est au cœur de leur activité. Avec l'impact du changement climatique sur la production au cours des cinq dernières années, l'entreprise a dû opérer une transition de l'olive manaki à la koroneiki, une variété plus résistante à la chaleur. La famille prévoit également d'ouvrir un restaurant et un musée.
LES RACINES CRÉTOISES DE L’OLIVIER
Près de la moitié de l'huile d'olive grecque est produite en Crète, ce qui fait de la plus grande île du pays un incontournable pour les gastronomes souhaitant remonter l'histoire de l’élixir jusqu'aux Minoens. « La mer et l'huile d'olive sont notre passé, notre avenir et notre mode de vie », résume Aspassia Stavroulaki, propriétaire d'Oliving in Crete, qui propose des dégustations dans un champ d'oliviers près de Réthymnon. « Le paysage montagneux nous préserve de l'agriculture intensive, c'est pourquoi notre sol reste riche et en parfaite santé. Le drainage naturel et la diversité de flore qui entoure les arbres donnent à l'huile une saveur incomparable. » Sous les arbres âgés de mille à deux mille ans, les visiteurs découvrent l'influence de l'huile d'olive sur la gastronomie locale, la vie quotidienne et les liens familiaux.
La récolte débute en octobre alors que les olives sont encore vertes.
Plus de 80 % des olives récoltées en Grèce sont réservées à la production d'huile d'olive
CORFOU ET LA RENAISSANCE DE L'HUILE D'OLIVE
L'île verdoyante de Corfou accueille plus de quatre millions d'oliviers qui donnent vie à un patrimoine oléicole prospère et souvent négligé des touristes, malgré son emplacement de rêve au beau milieu de la mer Ionienne. Pendant l'occupation vénitienne au 16e siècle, Corfou expédiait son huile d'olive au Vatican, et la plupart des arbres dont provenait cette huile sont encore sur pied de nos jours. Bon nombre des oliveraies de l'île étaient pourtant à l'abandon lorsqu'une poignée de locaux au nez fin a eu la bonne idée de relancer la production, il y a une quinzaine d'années.
« Lianolia était une variété inconnue jusqu'en 2010, au mieux, connue pour fournir l'huile d'olive extra-vierge de la pire qualité au monde », raconte Spyros Dafnis, cofondateur de The Governor, l'un des principaux producteurs de Corfou. Grâce à des méthodes innovantes, ils ont établi un record du monde en 2016 pour avoir produit l'huile d'olive avec la plus haute concentration d'oléocanthal, un composé réputé pour ses propriétés anti-inflammatoires. Depuis, ils ont collaboré avec plusieurs universités américaines sur diverses études pharmaceutiques.
L'oléotourisme se situe également au cœur de leur mission. Leur moulin est ouvert à la visite dans le village d'Agios Mattheos, avec dégustation et balade à l'ombre des oliviers qui ont traversé l'histoire, comme leur arbre Mitera, ou « mère » en grec, âgé de 1 500 ans. « Ces arbres sont un symbole vivant », déclare Dafnis. « À chaque récolte, nous nous rappelons ce que disaient nos grands-parents : nous sommes comme les arbres. Pour grandir, nous avons besoin de racines solides. »
Installée à Toronto, Julia Eskins est auteure et rédactrice de voyage passionnée par l'exploration, la culture, le bien-être et le design. Ses articles ont été publiés dans divers magazines, notamment Condé Nast Traveler, Vogue, Bloomberg, Architectural Digest et Time. Vous pouvez également suivre ses aventures sur Instagram, @juliaeskins.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.