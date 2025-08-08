Voyage : la Grèce sur les chemins de l'huile d'olive

Inondant le paysage de leurs feuilles d'argent, les oliviers occupent en Grèce une place aussi importante que la mer et les étoiles. La mythologie grecque attribue le premier olivier à la déesse Athéna, qui aurait fait jaillir l'arbre du sol de l'Acropole afin de conquérir le cœur des Athéniens au détriment de Poséidon, faisant ainsi de cet arbre au vert éternel un symbole intemporel de prospérité. Dans la Grèce antique, les champions olympiques étaient couronnés d'un rameau d'olivier ; aux yeux du poète Homère, le nectar riche en antioxydant de l'olivier avait tout de l'or liquide. De nos jours, la Grèce reste l'un des premiers producteurs d'huile d'olive au monde, aux côtés de l'Espagne et de l'Italie, avec plus de 80 % de ses récoltes dédiées à l'élaboration d'huile d'olive extra-vierge.

Si l'huile d'olive est depuis longtemps l'un des piliers du régime méditerranéen, célébré pour ses vertus en matière de longévité, sa popularité a explosé à travers le monde au cours des dernières décennies, alimentant par la même occasion la curiosité envers ses origines. De plus en plus de voyageurs cherchent à rencontrer les producteurs locaux, en s'éloignant des habituelles destinations touristiques. Voici donc quelques conseils pour explorer le meilleur de l'oléotourisme à la grecque.

LES OLIVERAIES D'OLYMPIE

Principale région productrice d'huile d'olive de la Grèce continentale, la péninsule du Péloponnèse est le point de départ idéal pour les gourmands d'aventures. Non loin du Temple de Zeus à Olympie, un nouveau genre de sanctuaire accueille désormais les férus d'huile d'olive. Ouvert en 2020, The Olive Temple propose de visiter ses champs d'olivier et ses moulins à huile, mais aussi de s'essayer à la taille des oliviers, à la récolte des olives et à la fabrication de savon à l'huile d'olive.

Quatrième génération de cultivateurs, la famille Karabelas possède également une ferme auberge à proximité, l'Agriturismo Magna Grecia. Leurs arbres centenaires sont cultivés en agriculture biologique et comptent même quelques représentants d'une espèce locale, le tsabidolia d'Olympie, mais la hausse des températures a contraint la famille à s'adapter.

« Le changement climatique est bel et bien là, je le vois dans mes discussions avec nos grands-parents », témoigne Alexis Karabelas, copropriétaire de l'établissement. En 2021, la chaleur extrême a anéanti près de 80 % de leur production. L'huile d'olive reste au centre de leur activité, mais le tourisme a également contribué à leur pérennité. « L'oléotourisme est un réel moteur de l'économie locale », assure-t-il. « Nous sommes très heureux quand les visiteurs constatent que l'huile d'olive ne fait pas uniquement travailler notre famille, mais également celles des environs, car ils rencontrent vingt à vingt-cinq employés au cours de leur visite. »

LES SAVEURS DE LA MESSÉNIE