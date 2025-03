La meilleure destination d’Europe pour des vacances en famille se trouve... au Portugal

Pour les familles qui préfèrent plus d’activités, Praia da Rocha, avec ses restaurants et toutes les infrastructures utiles à proximité, est la plage parfaite pour passer la journée. Les vagues et le courant sont tranquilles, les enfants seront ravis d’y jouer.

Pour ceux de la famille qui préfèrent les plats simples, le porc grillé, avec son riz ou ses frites, sont souvent proposés dans les restaurants de l’Algarve. Le piri-piri, un poulet braisé au feu de bois et accompagné d’une sauce (épicée ou non) est un plat commun des restaurants. Si vous êtes plus aventureux et aimez tester de nouvelles saveurs, le bacalhau est fait pour vous. C'est un plat à base de cabillaud, et c’est l’un des plats emblématiques du Portugal. Il est souvent frit et servi avec des frites ou bien bouilli et accompagné de légumes.