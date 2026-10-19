Dolce Vita Orient Express : à bord du train le plus luxueux d’Italie
Inspiré de l'Italie des années 1970, le La Dolce Vita Orient Express mêle décors flamboyants, gastronomie et découvertes œnologiques dans une version résolument italienne du mythique train-couchette.
Les voitures du La Dolce Vita Orient Express rappellent l’Italie des années 1970.
Le décor est planté. Le casting est au complet : il y aura des couples élégants venant de la France et de l’Espagne ; des familles venues célébrer un évènement important ; ainsi qu’un gentleman moustachu et soigné, qui voyage seul et ressemble comme deux gouttes d’eau à Hercule Poirot. Nous patientons dans le salon de style moderniste italien. Quelqu’un joue au piano et le bar sert gratuitement et à volonté des Bellinis. Le personnel, vêtu d’un uniforme immaculé et portant un foulard en soie autour du cou, passe parmi nous pour procéder à l’enregistrement avec une grande efficacité. Puis vient l’annonce : « Mesdames et messieurs, je suis Mario, votre chef de bord. Veuillez vous rendre à la voie 8 ». C’est l’heure de monter à bord de l’Orient Express.
Synonyme de glamour, d’aventure, mais aussi d’intrigues grâce à Agatha Christie, l’Orient Express est l’un des voyages les plus prestigieux au monde. Inauguré entre Paris et Istanbul en 1883, ce train-couchette de luxe a vécu plusieurs renaissances au cours de ces presque 150 ans d’activité. Chaque nouvelle version a capitalisé sur sa réputation pour le luxe, les petits plaisirs et une certaine théâtralité, si bien que même les paysages traversés ont été relégués au second plan, derrière l’expérience à bord. Faisant partie du portefeuille Orient Express d’Accor, le train La Dolce Vita Orient Express a été inauguré en 2025 et apporte une touche italienne au mythique train-couchette haut de gamme.
Ma valise m’attend déjà dans ma cabine lorsque je monte à bord de la voiture A. Alexia, ma majordome attitrée, me fait entrer dans un couloir tapissé de velours dont les murs sont recouverts de photographies rétro tapageuses. Les voitures inspirées de l’Italie des années 1970 ont été repensées par le studio Dimorestudio de Milan, qui avait en tête le travail des formidables designers italiens Gio Ponti et Gae Aulenti. À bord, les plafonds laqués orange, les miroirs sur toute la hauteur, les fauteuils en cuir et les tissus à motifs créent une ambiance maximaliste assumée. Comme j’ai réservé une suite, ma cabine accueille un lit deux places. Les cabines Deluxe sont quant à elles équipées d’un somptueux canapé convertible.
Alors que je commence à défaire ma valise, la banlieue de Rome (nous avons embarqué à la gare d’Ostiense), avec ses bâtiments historiques, cède doucement la place à la côte parsemée de parasols. Les petites plages de sable bordées de rochers sont prises d’assaut par des familles, les bambins trempant leurs pieds dans l’écume. Puis, les hauts-parleurs crépitent ; Mario nous annonce qu’il est l’heure du déjeuner.
Tous les passagers savent que c’est dans la voiture-restaurant et la voiture-bar attenante, laquelle est décorée d’un piano à queue, de banquettes tout en courbes et de murs recouverts de papier peint à losanges, que tout se passe à bord d’un train-couchette. Je me suis installée à table, laquelle était couverte d’une nappe parfaitement repassée, puis j’ai pris le temps d’enquêter sur les autres voyageurs.
J’ai remarqué les bijoux d’un luxe discret d’un couple écossais ; le duo russo-américain discutant avec un acteur anglais connu quelques tables plus loin. Mais au cours du repas en trois services, qui était associé à d’excellents vins italiens et s’est déroulé au son de la musique jazz, la vraie star s’est avérée être l’Italie. Derrière la fenêtre se dévoilaient lentement une mer bleue d’acier et de petites bourgades, des cyprès bien droits et des oliveraies sur les collines ondoyantes.
Le Val d’Orcia, en Toscane, a inspiré les artistes de la Renaissance avec ses terres vallonnées et ses peuplements fortifiés perchés au sommet des collines.
J’allais bientôt me retrouver au milieu de ces collines. À bord du La Dolce Vita, le voyage hors du train est tout aussi important que le voyage en train. Chaque itinéraire est différent. Accor propose des voyages en deux ou trois nuits, dont la plupart font une boucle en dehors de Rome avant de retourner dans la capitale italienne, en passant par Venise, Portofino, Matera et la Sicile (après avoir pris un ferry ferroviaire pour traverser le détroit de Messine). J’ai choisi l’itinéraire de la route des vins italiens de deux jours. Notre premier arrêt est prévu pour l’après-midi : il s’agit du vignoble de Montalcino, où est produit l’un des vins rouges les plus connus d’Italie, le brunello.
Nous ne tardons pas à être répartis en petits groupes (les passagers choisissent leur activité préférée au moment de la réservation) et une voiture m’emmène sur le champ jusqu’aux collines recouvertes de vigne de Tenuta Pian delle Vigne, un domaine appartenant à l’estimée famille de vignerons Antinori. Avec deux autres voyageurs du La Dolce Vita Orient Express, je visite le vignoble de la famille avant de déguster du brunello dans la maison des Antinori, avec des fromages et des charcuteries locaux.
J’ai les paupières lourdes sur le trajet du retour, qui se fait sur des routes sinueuses au milieu des vignes baignées dans une lumière dorée. Mais la rêverie est de courte durée. Sur le quai, où le train La Dolce Vita attend, je me laisse porter par une rangée de musiciens affublés d’un nœud papillon et jouant des mélodies entraînantes, et j’en oublie ma fatigue.
Ce train bleu, poli et lustré, qui scintille dans la lumière du soir, est un spectacle anachronique. Je remonte à bord sous le regard des passants momentanément bouche bée, qui doivent se demander s’ils ne sont pas en train de rêver, avant de prendre des photos. Une scène similaire se produit à chaque fois que nous traversons une gare au ralenti ou que le train s’arrête quelques minutes à quai. Les personnes qui prennent chaque jour le train sourient, pointent du doigt et prennent des photos lorsqu’elles repèrent le lettrage en or de l’Orient Express et son intérieur somptueux.
Le théâtre du dîner commence dans la voiture-bar avec un Negroni, même si après plusieurs heures de dégustation au vignoble, je n’en ai pas vraiment besoin, mais qui me semble essentiel. Place ensuite au festin en plusieurs services recherché et imaginé par Heinz Beck, chef étoilé au guide Michelin. En entrée, nous dégustons une génoise au persil, servie avec des amandes et des pickles de radis, du carpaccio de bœuf accompagné d’une gelée à la cerise et au brunello. Puis vient le plat de résistance, des pâtes mezze maniche et leur mousse de champignons. Tandis que je racle mon assiette pour ne rien laisser de mes pêches pochées au Vin Santo, le groupe de musiciens traverse la salle à manger en jouant pour nous inviter à rejoindre le bar, où la lumière a été tamisée, le volume a été augmenté et une troupe de barmans nous attend.
La foule joyeuse des passagers élégamment vêtus tape sur des tambours et chante Mambo Italiano avec le groupe. À un moment donné de cette performance tapageuse, favorisée par un dernier verre j’en suis sûre, le monde extérieur a simplement cessé d’exister.
Avec son style maximaliste, le train La Dolce Vita est un exutoire propice à l’évasion, au mythe et aux histoires. Il est en totale contradiction avec ce qui est proposé dans le secteur du voyage actuellement, dominé par des intérieurs minimalistes, le luxe discret et l’authenticité (quoi que cela signifie réellement). L’Italie qu’il représente peut être réelle ou imaginée, mais ce n’est pas le sujet. Le sujet est la magie.
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COMMENT VOYAGER À BORD DU DOLCE VITA ORIENT EXPRESS ?
Comptez à partir de 4 720 € par personne pour ce séjour sur mesure de trois nuits en Italie avec Audley Travel. Cela inclut le vol, le transfert depuis l’aéroport, une nuit à bord du La Dolce Vita Orient Express (repas et boissons compris) et deux nuits à l’Orient Express La Minerva Hotel, à Rome. Les excursions à terre ne sont pas incluses.
Cet article a initialement paru dans la Luxury Collection 2026 du magazine National Geographic Traveller (UK), en langue anglaise.