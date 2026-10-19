Dolce Vita Orient Express : à bord du train le plus luxueux d’Italie

Le décor est planté. Le casting est au complet : il y aura des couples élégants venant de la France et de l’Espagne ; des familles venues célébrer un évènement important ; ainsi qu’un gentleman moustachu et soigné, qui voyage seul et ressemble comme deux gouttes d’eau à Hercule Poirot. Nous patientons dans le salon de style moderniste italien. Quelqu’un joue au piano et le bar sert gratuitement et à volonté des Bellinis. Le personnel, vêtu d’un uniforme immaculé et portant un foulard en soie autour du cou, passe parmi nous pour procéder à l’enregistrement avec une grande efficacité. Puis vient l’annonce : « Mesdames et messieurs, je suis Mario, votre chef de bord. Veuillez vous rendre à la voie 8 ». C’est l’heure de monter à bord de l’Orient Express.

Synonyme de glamour, d’aventure, mais aussi d’intrigues grâce à Agatha Christie, l’Orient Express est l’un des voyages les plus prestigieux au monde. Inauguré entre Paris et Istanbul en 1883, ce train-couchette de luxe a vécu plusieurs renaissances au cours de ces presque 150 ans d’activité. Chaque nouvelle version a capitalisé sur sa réputation pour le luxe, les petits plaisirs et une certaine théâtralité, si bien que même les paysages traversés ont été relégués au second plan, derrière l’expérience à bord. Faisant partie du portefeuille Orient Express d’Accor, le train La Dolce Vita Orient Express a été inauguré en 2025 et apporte une touche italienne au mythique train-couchette haut de gamme.

Ma valise m’attend déjà dans ma cabine lorsque je monte à bord de la voiture A. Alexia, ma majordome attitrée, me fait entrer dans un couloir tapissé de velours dont les murs sont recouverts de photographies rétro tapageuses. Les voitures inspirées de l’Italie des années 1970 ont été repensées par le studio Dimorestudio de Milan, qui avait en tête le travail des formidables designers italiens Gio Ponti et Gae Aulenti. À bord, les plafonds laqués orange, les miroirs sur toute la hauteur, les fauteuils en cuir et les tissus à motifs créent une ambiance maximaliste assumée. Comme j’ai réservé une suite, ma cabine accueille un lit deux places. Les cabines Deluxe sont quant à elles équipées d’un somptueux canapé convertible.

Alors que je commence à défaire ma valise, la banlieue de Rome (nous avons embarqué à la gare d’Ostiense), avec ses bâtiments historiques, cède doucement la place à la côte parsemée de parasols. Les petites plages de sable bordées de rochers sont prises d’assaut par des familles, les bambins trempant leurs pieds dans l’écume. Puis, les hauts-parleurs crépitent ; Mario nous annonce qu’il est l’heure du déjeuner.

Tous les passagers savent que c’est dans la voiture-restaurant et la voiture-bar attenante, laquelle est décorée d’un piano à queue, de banquettes tout en courbes et de murs recouverts de papier peint à losanges, que tout se passe à bord d’un train-couchette. Je me suis installée à table, laquelle était couverte d’une nappe parfaitement repassée, puis j’ai pris le temps d’enquêter sur les autres voyageurs.

J’ai remarqué les bijoux d’un luxe discret d’un couple écossais ; le duo russo-américain discutant avec un acteur anglais connu quelques tables plus loin. Mais au cours du repas en trois services, qui était associé à d’excellents vins italiens et s’est déroulé au son de la musique jazz, la vraie star s’est avérée être l’Italie. Derrière la fenêtre se dévoilaient lentement une mer bleue d’acier et de petites bourgades, des cyprès bien droits et des oliveraies sur les collines ondoyantes.