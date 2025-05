Espagne : un road trip sous le signe de Salvador Dalí

Si la maison-musée du château Gala Dalí donne un aperçu de la manière dont fonctionnait la relation peu conventionnelle de Dalí et Gala, la maison-musée Salvador Dalí montre à quel point leur relation de travail était fructueuse. Située dans le village côtier de Portlligat, adjacente à la maison d’enfance de Dalí, l’immense villa du couple, d’une superficie de 500 mètres carrés, était à l’origine une petite maison de pêcheur dotée d’une seule chambre. Dalí et Gala ont par la suite acheté les maisons voisines pour n’en faire qu’une. Aujourd’hui, ce labyrinthe aux nombreux couloirs sinueux et aux sols irréguliers comprend des pièces remplies de souvenirs du travail quotidien du couple et de leur vie privée.

« Une certaine intimité se dégage du château et plus particulièrement de la maison », rapporte Melissa Locker. « On a le sentiment que Dalí pouvait y être lui-même et moins jouer un rôle. Ça m’a plu, car sa vie privée est moins connue que ses œuvres, mais les amoureux de l’art apprécieront peut-être plus les autres musées ».