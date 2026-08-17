Glen of Aherlow : voyage dans l’Irlande des légendes et des grands espaces

Le St. Berrihert’s Kyle and Well, monument national, comporte un enclos ovale en pierre funéraire sur le chemin qui mène à une petite mare qui fait office de puits. L’enceinte est constituée de dalles de pierres ornées de croix qui dateraient du septième siècle. À sa périphérie, de petites pierres marquent la sépulture d’un enfant. Les murs et le sol tout autour sont jonchés de jouets d’enfants, de pièces, de bougies, de perles et de statues déposés en hommage au passé. « Si vous tirez quelque chose du puits, vous devez laisser quelque chose derrière vous », ajoute Jimmy Barry en référence aux morceaux de tissu appelés cloots, noués aux arbres voisins, où ils côtoient les objets déposés en offrande ornant les troncs, les branches et le sol.

On en sait peu sur la véritable histoire du site ou du saint éponyme si ce n’est qu’il date du septième siècle et qu’il aurait abrité soixante-douze pierres sculptées à un moment donné. Des photographies anciennes le montre dans un état bien différent : une pile de dalles et de croix effondrées. En 1946, l’Office irlandais des travaux publics a débarrassé le site de sa végétation surabondante et construit la structure de pierre que l’on voit aujourd’hui. Le rituel consistant à tourner trois fois autour du puits, à s’y abreuver et à laisser des offrandes est pratiqué depuis des générations.

RANDONNÉE, VÉLO ET APICULTURE

Réputé depuis des siècles pour l’élevage de chevaux et les courses hippiques, le comté de Tipperary est la capitale équestre de l’Irlande, et une visite dans la région ne serait pas complète sans une leçon d’équitation ou une balade à cheval. Le Centre de trekking de Ballyhoura et le Centre équestre de Hillcrest proposent les deux.

Pour découvrir véritablement le quotidien de ceux qui cultivent et entretiennent cette terre, visitez la ferme Corderry du couple Ivory pour une balade sur ses cent hectares de terres cultivées en famille depuis le 18e siècle. On peut y voir des pratiques agricoles et forestières traditionnelles et rencontrer leur troupeau de bovins primés. Cachés dans les collines, sur leurs terres, se trouvent plusieurs sites historiques, dont deux dolmens et un rocher de messe, ainsi que des ruines de cottages et de maisons de la Grande Famine, que l’on se fera un plaisir de vous montrer en vous racontant l’histoire et les légendes de la région. La ferme possède également deux réserves naturelles pour les chauve-souris et les oiseaux et un cottage pour des séjours de courte durée.

Un autre savoir-faire traditionnel de la région est l’apiculture. La famille Mac Giolla Coda, qui pratique l’apiculture depuis quatre générations, s’occupe de plus de 170 colonies d’abeilles noires d’Irlande au sein de la ferme apicole de Galtee, située à l’orée de la forêt d’ifs, de séquoias, de cyprès et de pins de Glengarra. C’est l’une des premières réserves créées pour l’abeille noire irlandaise, qui était encore au bord de l’extinction il y a quelques décennies. Faites-y une halte pour prendre part à un cours ou acheter un pot de miel de fleur sauvage non transformé, de l’hydromel, des produits naturels pour la peau ou des bougies à la cire d’abeille, tous produits en petites quantités au sein de la ferme.

La randonnée est également l’une des meilleures façons d’explorer le Glen. Des promenades de plaine sur des sentiers forestiers aux randonnées de montagnes dans les Galtee, vous avez le choix entre huit sentiers pittoresques circulaires de longueurs et d’intensités diverses. Chaque sentier débute soit dans le village de Lisvarrinane, soit près du point de vue du Christ-Roi. Deux itinéraires aller-retour, celui du Lough Curra et celui du Lake Muskry, vous embarquent pour une marche inoubliable dans les monts Galtee.

« Les débutants, indique Jimmy Barry, n’auront aucun mal à les atteindre. Ce sont des promenades balisées et jolies. » Pour les randonneurs de niveau intermédiaire et avancé, « tout le parcours Slievenamuck est formidable », ajoute-t-il. Les 88 kilomètres de la Ballyhoura Way et les 56 kilomètres de la Tipperary Heritage Way traversent également la même région. Bon nombre de ces sentiers sont en sus adaptés aux vélos.

OÙ MANGER ET DORMIR ?

Si vous cherchez à séjourner dans le Glen, le Caravan and Camping Park du Glen of Aherlow dispose d’emplacements pour planter sa tente et garer son camping-car, avec douches chaudes et Wi-Fi gratuits et des équipements pour la cuisine et la lessive. Mais vous ne trouverez pas de meilleures vues sur les Galtee, ni plus de charme rural irlandais qu’à l’Aherlow House Hotel, où le personnel est accueillant et les chambres douillettes. Le restaurant de l’établissement, The Hunting Lodge Bistro Bar, met en avant des ingrédients locaux issus du cœur agricole de l’Irlande, le Golden Vale. C’est une adresse fiable où faire une halte si vous êtes de passage ou bien où séjourner dans les environs.

Pour un séjour vraiment exceptionnel, faites trente minutes environ en voiture jusqu’à l’hôtel Cashel Palace. Cette ancienne demeure du 18e siècle est désormais un refuge décoré de deux clefs au Michelin et qui bénéficie à la communauté locale. On y trouve un spa magnifique, des jardins historiques et une conciergerie équine pour organiser des balades à cheval dans le Glen et au-delà. Vous y trouverez également un restaurant étoilé au Michelin, The Bishop’s Buttery, ainsi que des options plus décontractées pour le déjeuner et le thé. Et le tout à portée de vue de l’imposant Rock of Cashel, un groupe d’édifices médiévaux sur un affleurement calcaire incluant une cathédrale gothique, une abbaye et une chapelle ornée des dernières fresques romanes d’Irlande.

Au nord-est de Cashel, l’hôtel Anner est une autre option intéressante, avec des chambres modernisées et un restaurant sur place à une heure et demie environ de villes importantes telles que Cork, Limerick, Waterford et Dublin.