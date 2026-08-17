Glen of Aherlow : voyage dans l’Irlande des légendes et des grands espaces
Le Glen of Aherlow, vallée du comté de Tipperary, avec sa chaîne de montagne qui est la plus haute d’Irlande, ses hectares de forêt et ses sites historiques méconnus, vaut le détour.
Le Rock of Cashel ou Cashel des Rois et Rocher de saint Patrick, est un site historique situé à Cashel, dans le comté de Tipperary, en Irlande.
Lorsqu’il est question d’Irlande, la plupart des voyageurs connaissent Dublin. Certains s’aventurent vers le sud ou l’ouest jusqu’à Wicklow, Galway ou dans le Connemara, mais même certains habitants ignorent l’existence d’une vaste vallée verdoyante qui s’étire dans le comté de Tipperary, à vingt minutes seulement de la ville éponyme.
Le Glen of Aherlow se trouve au cœur de l’Ancient East irlandais, entre la plus haute chaîne de montagne intérieure du pays, les monts Galtee, et une crête de grès couverte de forêts appelée Slievenamuck. Il s’agit d’un endroit destiné à des voyages plus lents et axés sur la nature. Ici, impossible d’échapper au rythme de la campagne ou au panorama : de grandes montagnes couleur d’émeraude s’élevant de prairies couvertes de fleurs et de pâturages où paissent les bovins parsemés d’arbres sur des kilomètres.
Aventurez-vous dans ce paysage et vous découvrirez des champs sauvages qui dissimulent des sites antiques non répertoriés chargés de légendes et de traditions transmises à travers les générations par les personnes qui s’occupent de ces terres. Bon nombre de ces sites sont accessibles par d’étroits boreens herbeux, des chemins qui s’enfoncent dans les collines ondoyantes et les terres agricoles de villages ruraux dispersés.
« C’est la véritable Irlande », déclare Ailish O’Donnell Ivory, qui vit et travaille avec son époux, John Ivory, dans la ferme familiale de celui-ci, Corderry, qui existe depuis sept générations. « Ici vous rencontrez les gens du pays. Les voyageurs viennent car ce n’est pas excessivement développé pour le tourisme, donc on n’y croise pas de grandes foules, on a l’occasion de parler aux locaux et d’apprendre d’eux. Il y a tant d’histoire et de patrimoine ici. Les habitants de la région connaîtront de vieilles histoires qui seraient oubliées si elles n’étaient pas transmises », poursuit-t-elle.
« Le Glen est fréquenté, mais nous sommes vraiment à l’écart », décrit l’écrivain Jimmy Barry, qui a passé vingt ans au sein de l’équipe régionale de secours en montagne et aide désormais les visiteurs à découvrir la région en tant que guide de randonnée. « Certains de nos sites patrimoniaux ne sont pas indiqués par des panneaux à fond brun », révèle-t-il, faisant référence aux panneaux disposés le long des routes qui permettent de repérer des sites historiques, des attractions touristiques et des sites culturels difficiles à trouver. « Mais on peut facilement les repérer [via Google] ou avec l’aide d’un guide ou bien visiter la Glen of Aherlow Failte Society, ajoute-t-il. Les gens du coin sauront comment les trouver. »
QUE VOIR DANS LE GLEN OF AHERLOW ?
Pour se faire une idée de ce que représente la région, rien de mieux que d’emprunter la route panoramique du Glen of Aherlow, qui traverse la vallée et passe par son point emblématique : une statue colossale du Christ-Roi qui surplombe un vaste panorama verdoyant. Mais pour véritablement découvrir les mystères du paysage, un sentier patrimonial riche en histoire vous conduira dans ses recoins les plus sacrés. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un itinéraire balisé à proprement parler mais d’une liste d’artefacts et monuments historiques à visiter et à rejoindre de préférence en voiture ou à vélo et en marchant un peu. Vous découvrirez l’Ogham Stone du mont Russell, qui daterait du cinquième ou du sixième siècle et porte des inscriptions rédigées dans la plus ancienne forme d’écriture irlandaise, l’écriture oghamique.
Sur les rives de l’Aherlow, on peut visiter les vestiges remarquablement bien conservés d’un couvent franciscain datant du 13e siècle, l’abbaye de Moor. L’édifice qui se trouve là aujourd’hui a brûlé peu après sa construction au 15e siècle et plusieurs assauts s’y sont produits. Des fouilles menées au cours des siècles suivants ont permis la mise au jour d’anciennes dalles funéraires sous les vestiges. Sur le Slievenamuck, le dolmen Shrough, tombe à couloir vieille de 5 000 ans, est une autre sépulture bien cachée, et la seule de ce type découverte à ce jour dans le comté de Tipperary.
Des puits sacrés, que l’on visite depuis des siècles pour leur eau sacrée, comptent également parmi les haltes incontournables du sentier patrimonial. « Chaque puits sacré a une histoire et des vertus curatives propres, explique Jimmy Barry. Vous faites sept ou huit fois le tour du puits et récitez une prière. Le rituel peut être différent pour chacun. Les gens du coin sauront ce que c’est. »
Sur les rives de l’Aherlow se trouvent les vestiges magnifiquement préservés d’un couvent franciscain datant du 13e siècle, l’abbaye de Moor.
Le St. Berrihert’s Kyle and Well, monument national, comporte un enclos ovale en pierre funéraire sur le chemin qui mène à une petite mare qui fait office de puits. L’enceinte est constituée de dalles de pierres ornées de croix qui dateraient du septième siècle. À sa périphérie, de petites pierres marquent la sépulture d’un enfant. Les murs et le sol tout autour sont jonchés de jouets d’enfants, de pièces, de bougies, de perles et de statues déposés en hommage au passé. « Si vous tirez quelque chose du puits, vous devez laisser quelque chose derrière vous », ajoute Jimmy Barry en référence aux morceaux de tissu appelés cloots, noués aux arbres voisins, où ils côtoient les objets déposés en offrande ornant les troncs, les branches et le sol.
On en sait peu sur la véritable histoire du site ou du saint éponyme si ce n’est qu’il date du septième siècle et qu’il aurait abrité soixante-douze pierres sculptées à un moment donné. Des photographies anciennes le montre dans un état bien différent : une pile de dalles et de croix effondrées. En 1946, l’Office irlandais des travaux publics a débarrassé le site de sa végétation surabondante et construit la structure de pierre que l’on voit aujourd’hui. Le rituel consistant à tourner trois fois autour du puits, à s’y abreuver et à laisser des offrandes est pratiqué depuis des générations.
RANDONNÉE, VÉLO ET APICULTURE
Réputé depuis des siècles pour l’élevage de chevaux et les courses hippiques, le comté de Tipperary est la capitale équestre de l’Irlande, et une visite dans la région ne serait pas complète sans une leçon d’équitation ou une balade à cheval. Le Centre de trekking de Ballyhoura et le Centre équestre de Hillcrest proposent les deux.
Pour découvrir véritablement le quotidien de ceux qui cultivent et entretiennent cette terre, visitez la ferme Corderry du couple Ivory pour une balade sur ses cent hectares de terres cultivées en famille depuis le 18e siècle. On peut y voir des pratiques agricoles et forestières traditionnelles et rencontrer leur troupeau de bovins primés. Cachés dans les collines, sur leurs terres, se trouvent plusieurs sites historiques, dont deux dolmens et un rocher de messe, ainsi que des ruines de cottages et de maisons de la Grande Famine, que l’on se fera un plaisir de vous montrer en vous racontant l’histoire et les légendes de la région. La ferme possède également deux réserves naturelles pour les chauve-souris et les oiseaux et un cottage pour des séjours de courte durée.
Un autre savoir-faire traditionnel de la région est l’apiculture. La famille Mac Giolla Coda, qui pratique l’apiculture depuis quatre générations, s’occupe de plus de 170 colonies d’abeilles noires d’Irlande au sein de la ferme apicole de Galtee, située à l’orée de la forêt d’ifs, de séquoias, de cyprès et de pins de Glengarra. C’est l’une des premières réserves créées pour l’abeille noire irlandaise, qui était encore au bord de l’extinction il y a quelques décennies. Faites-y une halte pour prendre part à un cours ou acheter un pot de miel de fleur sauvage non transformé, de l’hydromel, des produits naturels pour la peau ou des bougies à la cire d’abeille, tous produits en petites quantités au sein de la ferme.
La randonnée est également l’une des meilleures façons d’explorer le Glen. Des promenades de plaine sur des sentiers forestiers aux randonnées de montagnes dans les Galtee, vous avez le choix entre huit sentiers pittoresques circulaires de longueurs et d’intensités diverses. Chaque sentier débute soit dans le village de Lisvarrinane, soit près du point de vue du Christ-Roi. Deux itinéraires aller-retour, celui du Lough Curra et celui du Lake Muskry, vous embarquent pour une marche inoubliable dans les monts Galtee.
« Les débutants, indique Jimmy Barry, n’auront aucun mal à les atteindre. Ce sont des promenades balisées et jolies. » Pour les randonneurs de niveau intermédiaire et avancé, « tout le parcours Slievenamuck est formidable », ajoute-t-il. Les 88 kilomètres de la Ballyhoura Way et les 56 kilomètres de la Tipperary Heritage Way traversent également la même région. Bon nombre de ces sentiers sont en sus adaptés aux vélos.
OÙ MANGER ET DORMIR ?
Si vous cherchez à séjourner dans le Glen, le Caravan and Camping Park du Glen of Aherlow dispose d’emplacements pour planter sa tente et garer son camping-car, avec douches chaudes et Wi-Fi gratuits et des équipements pour la cuisine et la lessive. Mais vous ne trouverez pas de meilleures vues sur les Galtee, ni plus de charme rural irlandais qu’à l’Aherlow House Hotel, où le personnel est accueillant et les chambres douillettes. Le restaurant de l’établissement, The Hunting Lodge Bistro Bar, met en avant des ingrédients locaux issus du cœur agricole de l’Irlande, le Golden Vale. C’est une adresse fiable où faire une halte si vous êtes de passage ou bien où séjourner dans les environs.
Pour un séjour vraiment exceptionnel, faites trente minutes environ en voiture jusqu’à l’hôtel Cashel Palace. Cette ancienne demeure du 18e siècle est désormais un refuge décoré de deux clefs au Michelin et qui bénéficie à la communauté locale. On y trouve un spa magnifique, des jardins historiques et une conciergerie équine pour organiser des balades à cheval dans le Glen et au-delà. Vous y trouverez également un restaurant étoilé au Michelin, The Bishop’s Buttery, ainsi que des options plus décontractées pour le déjeuner et le thé. Et le tout à portée de vue de l’imposant Rock of Cashel, un groupe d’édifices médiévaux sur un affleurement calcaire incluant une cathédrale gothique, une abbaye et une chapelle ornée des dernières fresques romanes d’Irlande.
Au nord-est de Cashel, l’hôtel Anner est une autre option intéressante, avec des chambres modernisées et un restaurant sur place à une heure et demie environ de villes importantes telles que Cork, Limerick, Waterford et Dublin.
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La route panoramique du Glen of Aherlow traverse la vallée et passe devant son point emblématique : une statue monumentale du Christ-Roi.
COMMENT S’Y RENDRE
Pour se rendre dans le Glen of Aherlow, prenez l’avion jusqu’à Cork ou Dublin. Depuis Cork, vous pouvez louer une voiture et arriver au Glen en moins d’une heure. Depuis Dublin, il faudra compter deux heures et demi de route environ. Pour les transports en commun, Bus Éireann, le réseau national d’autobus irlandais, et l’Irish Rail, la compagnie ferroviaire nationale, proposent tous deux des itinéraires de Cork et Dublin aux villes de Cahir et de Tipperary, non loin du Glen, d’où vous pourrez poursuivre votre trajet.
Andrea Bussell est journaliste et ex-New-Yorkaise. Elle vit désormais dans les Highlands d’Écosse. Ses écrits sur les voyages et la culture sont ancrés dans un amour de la nature, de la vie lente et des savoirs autochtones des endroits qu’elle visite. Pour en savoir plus, suivez-la sur Instagram @ambussell.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.