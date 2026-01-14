Rome : pour échapper aux foules, rendez-vous dans les souterrains

Bien que situé sous la surface, ce site archéologique est ouvert aux visiteurs. Seule une portion de la maison a été exhumée ; la majorité demeurera vraisemblablement à jamais enfouie sous la Rome moderne. Les parties qui sont exposées, en revanche, sont impressionnantes, et c’est le moins que l’on puisse dire. Ce site, couvert au fil des siècles par des empereurs successifs, n’est que l’un des nombreux monuments antiques souterrains accessibles qui se tapissent sous les rues et sous le chaos moderne de Rome.

Construits à différentes périodes de l’Histoire romaine, ceux-ci nous permettent d’apprécier autrement les différentes couches du passé de Rome. À un niveau plus pratique, ils offrent un refuge à la foule et à la chaleur accablante des mois d’été. Résidences impériales, immeubles antiques, temples ou encore résidences privées, ces sites forment, dans les faits, une ville sous la ville.

UNE VILLE EN STRATES

Depuis sa fondation voilà plus de 2 000 ans, Rome s’est construite en superposant les rues, les édifices et les artefacts. Elle est désordonnée, déroutante et loin d’être linéaire, mais ces diverses strates représentent une continuité de la vie qui file du premier siècle avant notre ère jusqu’au présent.

La moindre incursion sous le niveau de la rue confronte aussitôt au passé de la capitale. C’est pourquoi chaque fois que la ville entreprend des chantiers d’envergure ou des travaux publics, comme la construction de la très décriée ligne C du métro, débutée il y a vingt ans déjà et qui devrait s’achever en 2034, des découvertes archéologiques engendrent des retards.

« Rome c’est comme un grand plat de lasagnes », explique Adriano Morabito, spéléologue et président et cofondateur de Roma Sotteranea, association qui organise des formations, des recherches et des visites guidées sur et dans le sous-sol romain. « Depuis sa naissance jusqu’à aujourd’hui, Rome a crû de manière irrégulière, par couches successives apparues à différentes époques. Il y a plusieurs Rome, superposées, et chacune a été influencée par celle qui l’a précédée. »

UN VASTE RÉSEAU

Le sous-sol romain ne se limite pas à une zone ou à un monument, mais plutôt s’étire sous le centre historique de la ville. En raison d’une stratification millénaire, bon nombre des édifices actuels de la ville sont des échos du passé. La célèbre piazza Navona, située à cinq minutes à pied du Panthéon, doit par exemple sa forme longue et ovale au stade antique vieux de près de 2 000 ans qui se trouve directement au-dessous. Construit en l’an 86 et situé à moins de cinq mètres sous terre, le stade de Domitien, du moins ses vestiges, est accessible directement depuis l’arrière de la piazza Navona. Les billets pour aller découvrir ce site inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, premier et seul stade en maçonnerie de l’Histoire de la Rome antique, coûtent neuf euros.

Bien que difficile à évaluer, le sous-sol de Rome est vraisemblablement aussi vaste que tout ce qui est visible dans l’enceinte du mur d’Aurélien, des remparts de près de 20 kilomètres de long construits au troisième siècle de notre ère tout autour de la cité et de ses sept collines. « C’est comme un puzzle en 3D, note Adriano Morabito. De ce puzzle, nous ne connaissons que cinq à dix pourcents des pièces, peut-être même moins. » Alors que Rome n’a jamais cessé de croître, la majorité de ces lieux sont enfouis sous des édifices modernes et sont complètement inaccessibles.

UNE VILLE AQUATIQUE