Besoin de calme ? Ce phare toscan est fait pour vous

Ce lieu de retraite unique, un phare reconverti en maison d’hôte, situé à l’extrémité sud de l’île du Giglio, dispose de son propre héliport. Néanmoins, pour le commun des mortels, c’est précisément l’idée d’entreprendre un pèlerinage vers cet endroit isolé qui lui donne du charme. Rendez-vous à la presqu’île de Monte Argentario et embarquez pour une heure de traversée sur les eaux turquoise de la mer Tyrrhénienne dans le ferry allant de Porto Santo Stefano à Giglio Porto. Suivez la route côtière du sud-ouest de l’île jusqu’à ce qu’elle se transforme en un sentier de sable rouge menant à Punta di Capel Rosso. Vous devrez descendre une pente escarpée à travers la végétation pour atteindre votre but : un phare, dressé au sommet de falaises couleur terracotta, dont les rayures rouges et blanches attirent l’œil. Celui-ci est apparu dans le film italien de 2013, La Grande Bellezza. Ses faisceaux, si cinématographiques, peuvent être entrevus depuis les studios de cinéma de Cinecittà, qui se trouvent dans la capitale italienne, à près de 37 kilomètres de là.

LE DÉCOR

À presque une heure de la côte toscane, au nord-ouest de Rome, émergeant des eaux turquoise de la mer Tyrrhénienne, l’île du Giglio, paisible et verdoyante, mesure seulement huit kilomètres de long et près de cinq kilomètres de large. Pourvue de falaises littorales abruptes, elle est auto-suffisante depuis des siècles grâce à l’intérieur de ses terres montagneux, parsemé des vestiges des anciennes terrasses en pierre sèche qui divisaient autrefois l’île en parcelles de légumes, de céréales, d’oliviers et de vignes. Un réseau de sentiers muletiers de terre rouge sablonneuse sillonne le terrain rocheux, reliant les trois hameaux de l’île, au sein desquels vivent des communautés qui se nourrissent par tradition de la pêche au tramail, des filets équipés de flotteurs qui capturent toutes sortes de prises, des rouget-barbets aux daurades, en passant par les homards et les calamars.