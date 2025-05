Europe : les meilleures destinations pour observer la vie sauvage cet été

4. LA FORÊT DE BERGSLAGEN, EN SUÈDE

Il est tout à fait possible de découvrir la vie sauvage suédoise sans voyager trop loin de Stockholm. À un peu plus de deux heures de la capitale, la petite ville de Skinnskatteberg constitue un point de départ idéal pour se rendre à Bergslagen, une région autrefois célèbre pour son minerai de fer et aujourd’hui reconquise par la nature. Ses nombreux pâturages, forêts épaisses et lacs tranquilles abritent des populations florissantes de loups, de castors et d’ours, et composent ensemble l’une des meilleures destinations de Scandinavie pour observer des élans.

Les guides locaux vous apprendront à suivre les traces de ces majestueuses créatures, qui peuvent mesurer jusqu’à 2 mètres de haut au garrot, et vous feront découvrir en toute sécurité les zones dans lesquelles vous aurez le plus de chance de les observer. Si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être également les croiser lors d’une sortie en canoë ; ces rencontres sur l’eau sont d’autant plus exceptionnelles que les élans sont beaucoup moins susceptibles de fuir en vous voyant à flot.

5. LE PARC NATIONAL DE LA VANOISE, EN FRANCE

Vous ne le savez peut-être pas, mais certaines des stations de ski les plus fréquentées de France, telles que Val-d’Isère et Méribel, sont installées tout près du plus grand paysage protégé des Alpes. Ce dernier est le fruit de l’union de deux parcs nationaux contigus, la Vanoise en France et le Grand Paradis en Italie qui, tout en étant très accessibles, offrent un sentiment d’évasion sereine et spectaculaire au beau milieu de la saison estivale.