Europe : où faire l'expérience des jours polaires ?

Enveloppé de mysticisme, de croyances folkloriques et de traditions, le soleil de minuit, aussi appelé jour polaire, est l'occasion de voir le monde sous un jour différent. Phénomène de lumière diurne constante pendant l'été dans les parties les plus septentrionales de l'hémisphère nord, il peut donner une teinte jaune rougeâtre ou rose pastel au ciel durant le crépuscule et l'aube, jetant sur le monde ce qui ressemble à un linceul provenant d'un autre monde.

Cependant, le corps scientifique a facilement apporté une explication concernant ce phénomène merveilleux. En raison de la rotation annuelle de la planète et de l'inclinaison de l'axe terrestre, le pôle Nord est dirigé vers le soleil pendant les mois d'été, ce qui augmente les heures de lumière du jour dans l'hémisphère nord. Dans certains endroits plus proches du pôle, cependant, le soleil se couche rarement à l'horizon, voire pas du tout, créant l'illusion d'un jour interminable. C'est un contraste saisissant avec la nuit polaire en hiver, pendant laquelle certaines de ces destinations n'ont que quelques heures de lumière du jour pendant les mois d'hiver, voire pas du tout de lumière. Cela signifie que l'été est le moment idéal pour profiter au maximum des vastes possibilités offertes par les activités en plein air.

Si vous recherchez une expérience d'été unique, rendez-vous à l'une de ces six destinations où le soleil ne se couche (presque) pas. 1. SVALBARD, NORVÈGE

Plus vous êtes proche du pôle Nord, et plus vous aurez l'occasion de découvrir un vrai jour polaire. Il existe peu d'endroits plus proches que Longyearbyen, la colonie permanente la plus septentrionale du monde. Là, l'on profite du soleil de minuit pendant quatre mois, du 19 avril au 23 août, avant l'arrivée de l'obscurité en hiver.

Cette petite ville arctique n'offre pas beaucoup de célébrations extravagantes, mais propose des aventures à sa porte, du kayak et des excursions en bateau aux randonnées dans les montagnes et aventures en motoneige là où la neige persiste encore, reflétant le ciel aux couleurs pastel. De nombreux locaux préfèrent profiter de la lumière de fin de journée pour siroter une bière artisanale Svalbard Bryggeri sur la terrasse d'une brasserie, au bord de l'eau, tout en profitant de la vue sur l'océan.

2. REYKJAVIK, ISLANDE

La capitale de l'Islande est certainement l'une des rares villes à fonctionner vingt-quatre heures sur vingt-quatre pendant l'été, car le soleil ne se couche pas vraiment entre la mi-mai et la mi-juillet. Plus vous allez vers le nord de l'Islande, plus la nuit est courte, mais si vous vous aventurez sur la petite île de Grimsey, qui se trouve juste à la limite du cercle polaire arctique, vous verrez la lumière du jour en permanence entre le 7 juin et le 7 juillet.