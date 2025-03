Grande-Bretagne : les quinze plus belles destinations à découvrir au printemps

5. LE MASSIF MONTAGNEUX DE NORTH PENNINES

Entre les parcs nationaux de Lake District, de Yorkshire Dales et de Northumberland, les montagnes vertes de North Pennines sont pareilles à l’échine d’un dragon, une ligne accidentée qui divise le pays en deux. Cette région, plus calme, qui saura plaire aux amateurs d’aventures dans les contrées sauvages du nord de l’Angleterre, recèle certaines des plus belles qualités de ses voisines plus connues, aux randonnées glorieuses, parsemées de ruines et riches d’un héritage industriel.

Avec ses cascades jaillissantes et ses pentes exposées aux vents, on voit vite pourquoi la région, une réserve naturelle protégée et faisant partie du réseau mondial de Géoparcs de l’UNESCO, attise les flammes de la créativité depuis des années. Les légendes locales parlent de fantômes drapés de capes rouges qui hanteraient les cascades, d’esprits des rivières démoniaques et de carrosses tirés par des attelages de chevaux fantômes. C’est cependant dans le domaine du réel, et non du mythe, que la région se pare de ses plus beaux atours. Parmi la beauté naturelle de ses paysages, l’humanité a laissé des traces de son passage par de spectaculaires moyens. Les cicatrices d’anciennes carrières et mines de plomb sont désormais des sanctuaires pour la vie sauvage. Le massif de North Pennines est également un endroit à partir duquel explorer les plus longs segments, et les mieux conservés, du Mur d’Hadrien, un monument romain parmi les plus imposants, tout proche de la frontière du Northumberland.