Randonnée : la Slovénie, le secret le mieux gardé d’Europe

Bien qu’il soit techniquement possible de gravir le Triglav en une seule journée, Zuzana Sochorova déconseille vivement d’essayer de faire cela. À la place, elle suggère d’effectuer le trek en deux jours et de passer la nuit dans le refuge de montagne le plus haut de Slovénie, le Triglav Dom na Kredarici.

Pour des randonnées de longue distance, embarquez pour une aventure de refuge en refuge ou bien empruntez l’Alpe-Adria Trail, un sentier pédestre de 740 kilomètres traversant les frontières de slovène, autrichienne et italienne. Les sections slovènes vous emmènent des forêts féériques de la vallée de la Soča à la région vinicole de l’ouest du pays.

RANDONNÉE SOUTERRAINE EN SLOVÉNIE

Avec 13 000 grottes (nombre qui n’en finit pas d’augmenter), la Slovénie est le pays des grottes. Son paysage souterrain semblable à du gruyère traverse tout le pays et abonde d’itinéraires pédestres pour tous les niveaux. Skocjanske Jame (les grottes de Skocjanske), site inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO comptant parmi les plus grands systèmes de grottes au monde, est une option satisfaisante, même pour les randonneurs ayant un intérêt minimal pour les grottes. Des sentiers, passerelles et escaliers escarpés souterrains conduisent les visiteurs à travers cet immense réseau de grottes de plus de six kilomètres et au-dessus des eaux tumultueuses de la Reka. À un moment donné, sur votre chemin, vous croiserez un pont souterrain enjambant la rivière à bonne hauteur ; cet itinéraire pourrait ne pas convenir à une personne ayant le vertige.

Une autre option est la grotte de Postojna, située près du plus grand château troglodytique du monde, le château de Predjama, un château médiéval encastré dans une falaise. Un train qui siéra aux enfants vous conduira à l’intérieur de la grotte où vous pourrez évoluer à pied, mais les randonneurs plus aventuriers peuvent prendre part à des circuits passant par les profondeurs de la grotte.

LES MEILLEURES RANDONNÉES POUR LES FÉRUS D’HISTOIRE

Selon Peter Lenarcic de l’association Slovenia Outdoor, cette exploration souterraine peut également constituer une excellente option pour les férus d’Histoire, car « la Slovénie possède de vastes vestiges de fortifications souterraines datant [des deux Guerres mondiales], comme la ligne Rupnik et la ligne de front de la Soča. » Il ajoute que certaines peuvent être visitées en solitaire avec une bonne lampe torche et que beaucoup sont également situées près d’autres sentiers de randonnée.

Pour les amateurs d’Histoire qui préfèrent rester à la surface, Peter Lenarcic recommande le sentier des Trappistes, dont les 12 kilomètres passent par d’anciennes routes du vin, et le Sentier de la paix (Walk of Peace), ponctué de tranchées, de bunkers et d’autres vestiges des guerres éparpillés sur un pan de 107 kilomètres traversant montagnes, rivières et petits villages entre les Alpes et l’Adriatique. Des sections du Walk of Peace sont en train d’être réparés ; rendez-vous ici pour connaître sa praticabilité.

Une option plus courte est le Kobarid Historic Trail, un sentier de 6,5 kilomètres environ qui mélange forêts, cascades, vestiges de bunker de la Première Guerre mondiale et musées historiques nichés dans des petites villes, comme le Musée de Kobarid, qui est consacré à la Grande Guerre.

RANDONNÉES FAMILIALES

Les enfants peuvent randonner sur les sentiers autours du lac de Bled et dans les grottes slovènes (et le font), mais pour un peu plus de divertissement, envisagez d’emprunter des sentiers desservis par des télésièges. « Si vous randonnez en famille, et en particulier s’il y a de jeunes pousses ou que vous voyagez avec des personnes à mobilité réduite, j’aime à recommander des zones de randonnée accessibles en téléphérique », recommande Jirí Rohel, guide pour Wilderness Travel en Slovénie.