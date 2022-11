Slovénie : Cette grotte abrite une véritable « maison des dragons »

Ces dix dernières années, grâce à des séries comme Game of Thrones et sa préquelle House of the Dragon, dont la première saison vient de s’achever, les dragons ont réussi à apprivoiser les téléspectateurs. Sous les collines calcaires de Postojna, en Slovénie, ces créatures fantastiques à longue queue sont toutefois bien réelles. Ici, des cavernes dans lesquelles coulent des rivières renferment des merveilles de vie résiliente. Au milieu des criquets, des millepattes et des scarabées, des bébés dragons règnent sur cette grotte qui serait la plus riche en biodiversité au monde.

Les salamandres aquatiques et presque translucides dont il est question, qu’on appelle protées anguillards (Proteus anguinus), possèdent des traits adaptatifs qui ne sont rien de moins que légendaires, même s’ils n’ont pas d’ailes et qu’ils ne crachent pas de feu. Principaux prédateurs de leur monde souterrain, ces amphibiens peuvent mesurer jusqu’à 30 centimètres, faire repousser leurs membres, vivre jusqu’à cent ans et passer une dizaine d’années sans manger. Des chercheurs étudient leur vaste code génétique pour savoir comment fonctionne ce processus de régénération et d’adaptation.