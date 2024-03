Tabernas : le seul désert européen se trouve en Espagne

REINE DU DÉSERT

Avant de quitter Almería, j’ai juste assez de temps pour rencontrer la guide et naturaliste Cristina Serena Seguí pour une virée en 4x4 à travers le désert de Tabernas. Avec son écharpe rose nouée au cou à la manière d’une exploratrice, Cristina m’explique avoir créé Malcaminos il a de ça vingt ans, et qu'elle organisait alors des excursions à dos de chameaux, dans l’ambiance du film de 1962 Lawrence d’Arabie, aussi tourné à Tabernas.

Cristina m’explique ensuite, avec un certain pincement au cœur, que les chameaux ont été remplacés par des jeeps et des 4x4. Je l’écoute pendant que nous ballottons dans sa voiture alors que nous traversons un paysage où l’eau se fait rare à cause des chaînes de montagnes alentours qui agissent comme une barrière naturelle, bloquant le passage à l’air humide venu de la Méditerranée.

« Entre le début de ma carrière ici il y a vingt ans et aujourd’hui, l’intérêt pour le désert a changé. Avant, ce n’était qu’une friche sans grand intérêt », m'explique-t-elle en arrêtant la jeep pour admirer les pentes et les ravins aux allures lunaires, qui, il y a plusieurs millions d’années, étaient cachés dans les profondeurs de la mer. Aujourd’hui, des scientifiques du monde entier s'y rendent régulièrement pour trouver des moyens de cultiver des produits et de vivre avec moins d’eau, Tabernas devenant un cas d’étude de plus en plus extrême. Les bonnes années, la région n'enregistre que 20 centimètres de pluie par an, mais la sécheresse de l'année dernière a porté un gros coup à l’agriculture, qui est une source de revenus cruciale pour la région.

« Il nous faut maintenant réfléchir à ce que Tabernas peut offrir de plus précieux. Il y a le tourisme, bien sûr, qui passe de plus en plus par l’agritourisme. Mais comme nous avons également beaucoup de soleil et de vent, les énergies renouvelables tendent de plus en plus à occuper les débats. » Les agriculteurs locaux s’adaptent au changement climatique en cultivant leurs fruits et légumes sous serre. Almería possède désormais la plus grande concentration de serres au monde, ajoute Cristina. « Les gens s'étonnent en voyant les serres pour la première fois, mais à bien des égards, c’est une solution intelligente au manque de pluie puisque ça empêche l’évaporation. Nous sommes arrivés à ces conclusions bien avant d’autres tout simplement parce que notre survie en dépendait. »