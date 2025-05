Vous rêvez de la Côte d'Azur ? Laissez-vous tenter par ces villes au charme paisible

Steve Wilkison, originaire de Californie, qui s’est installé à Vence en 2016 et propose désormais des visites guidées de la ville, le comprend bien. « Bien que près de 20 000 personnes vivent ici, on a l’impression d’être dans un village, avec des rues sinueuses, des marchés animés et un riche passé romain », partage-t-il. « Faites une randonnée sur le baou des Blancs, explorez les villages aux alentours ou participez aux fêtes locales qui célèbrent l’héritage profond de Vence. »

L’un des temps forts de la visite de Steve est le passage à la cathédrale Notre-Dame de la Nativité, la plus petite cathédrale du pays, qui a pris sa forme définitive à partir du 11e siècle. Construite sur les ruines d’un temple romain, elle est ornée d’une mosaïque de Marc Chagall. Place Clemenceau, les vestiges sont encore visibles au niveau du mur extérieur ouest de la cathédrale.

Le monument le plus célèbre de Vence, la chapelle du Rosaire, est une petite chapelle conçue et décorée par l’artiste Henri Matisse. En mauvaise santé et craignant l’occupation de Nice par les nazis, il s’est retiré à Vence en 1943. Matisse a vécu à la villa Le Rêve où il a commencé ce qu’il appelait sa « seconde vie », une période prolifique durant laquelle il a expérimenté de nouvelles formes d’art, comme ses désormais célèbres papiers découpés.

Recouverte de tuiles bleues et blanches qui brillent sous les rayons du soleil, la chapelle du Rosaire est considérée comme un chef-d’œuvre de l’art religieux du 20e siècle. Des vitraux aux teintes bleues, vertes et jaunes inondent les murs blancs d’une lumière changeante. Depuis les jardins environnants, la ville se dévoile en petites strates, telle que Raoul Dufy l’a immortalisée dans son tableau Vence.

LA TURBIE : RUINES ROMAINES ET PANORAMAS À COUPER LE SOUFFLE

Voyager vers l’est depuis Vence vous mènera à La Turbie, un village perché bien au-dessus de la Méditerranée et situé au nord de Monaco. L’imposant trophée d’Auguste domine le paysage et offre un aperçu de la majesté et de l’ingénierie de l’Empire romain. Également connu sous le nom de Tropaeum Alpium, ce superbe monument a été érigé entre 7 et 6 avant J.-C. pour célébrer la victoire de l’empereur Auguste sur les peuples alpins et sa Pax Romana, soit littéralement la « paix romaine ».

En partant de ses ruines, une petite marche vous mènera au cimetière de La Turbie, situé au sommet d’une colline. Une fois sur place, celles et ceux qui ne se doutent de rien seront récompensés de leurs efforts par des vues panoramiques sur les Préalpes et la mer Méditerranée. La Monaco glamour, en contrebas, semble assez proche pour être touchée, étincelante avec ses gratte-ciel de verre et d’acier, ainsi que ses yachts de luxe ancrés dans le port Hercule.

Les ruelles pavées du village médiéval de La Turbie sont délicieusement paisibles, avec leurs maisons aux volets couleur miel et leurs chats endormis étendus au soleil. Les foules de touristes qui envahissent des communes comme celles d’Eze ou encore de Villefranche-sur-Mer semblent ne pas avoir conscience du charme de ce village tranquille, ainsi que du réseau de sentiers de randonnée et de pistes cyclables qui serpentent dans les collines aux alentours.