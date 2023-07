Petit guide pour un weekend à Strasbourg

Capitale de la région historique d'Alsace, qui a tour à tour appartenu à la France et à l’Allemagne au cours des siècles, Strasbourg a développé une identité qui lui est propre. La vie locale se concentre sur la Grande Île, centre historique de la ville encerclé par la rivière Ill. Ici, les rues étroites et pavées sont bordées par une architecture à colombages caractéristique, et par la flèche du 15e siècle de la cathédrale gothique Notre-Dame de Strasbourg, haute de 142 mètres.

Commencez par vous immerger dans l’artisanat, les vêtements, les traditions et le dialecte locaux en visitant le Musée Alsacien, ingénieusement aménagé dans de vieilles maisons médiévales au plancher grinçant, reliées entre elles par des escaliers en bois et d'anciens passages. À l'intérieur, plus de 5 000 objets (vêtements et meubles, jouets et objets d'art religieux) brossent un tableau de la vie rurale en Alsace aux 18e et 19e siècles.

Les larges galeries à colonnes du musée des Beaux-Arts, situées aux premier et deuxième étages du palais Rohan, offrent un contraste saisissant. Parmi les œuvres exposées figurent La Belle Strasbourgeoise de Nicolas de Largillière, sans doute l'œuvre la plus célèbre du peintre, et La Garde civique de Saint-Adrien de Cornelis Engelsz. Ce tableau, l'un des plus grands de la collection, représente plus de 40 soldats dont les regards patibulaires semblent suivre les visiteurs traversant le hall.