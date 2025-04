Le meilleur endroit pour un massage en Thaïlande se trouve dans une prison

Après être passée par des temples dorés et avoir traversé les portes de la vieille ville, je tends mon casque à mon chauffeur et me présente à l’heure pour mon massage. Sirotant mon thé glacé à l’ombre, je profite de la bruine provoquée par la cascade dans la cour. Je peux encore sentir le goût sucré du riz collant à la mangue que j’ai mangé au restaurant. Tout semble indiquer une matinée normale à Chiang Mai, jusqu’à ce que je repère la gardienne en uniforme. Là, je me souviens que je me trouve dans une prison.

À l’heure de mon massage, on me guide dans une pièce à l’éclairage tamisé, pleine de lits. Comme beaucoup d’écoles professionnelles en Thaïlande, personne ne dort dans une chambre individuelle et tout le monde est habillé de la même façon. On m’assigne un casier et sa clé, dans lequel je peux ranger téléphone, portefeuille et autres objets de valeur. Ma masseuse est gentille et garde le silence, ne le brisant que pour me demander, dans un murmure, si la pression me convient. Je m’abandonne au rythme du massage et oublie facilement la pièce dans laquelle je me trouve, au sein d’une prison.

L’expérience est apaisante et luxueuse. Mais la vraie récompense, c’est d’apprendre que ce service d’exception vient en aide aux femmes incarcérées de Thaïlande.

Le centre correctionnel pour femmes de Chiang Mai est une prison qui propose une formation professionnalisante en massage et soins de spas thaïlandais. Ce programme, également connu sous le nom de Naree Spa, permet aux prisonnières non-violentes de bénéficier d’une formation en massage, chaque traitement aidant les femmes à obtenir une certification de masseuse thaïe professionnelle. Les prisonnières vivent dans une section différente de la ville mais sont emmenées chaque jour par des gardiennes et d’autres responsables dans des centres de massages afin de continuer leur formation.

Aujourd’hui les voyageurs peuvent également profiter du restaurant, de la boutique et des salons de beauté. Chacun de ces établissements emploie des prisonnières, leur permettant d’acquérir une expérience professionnelle. Pour les personnes curieuses, qui souhaitent en apprendre plus ou recherchent désespérément un endroit climatisé, vous retrouverez sur place un musée présentant toutes les informations du programme. L’IMPORTANCE HISTORIQUE DU MASSAGE THAÏ TRADITIONNEL

Le Nuad Thai, ou massage thaï, est d’une grande importance pour les traditions et l’histoire du pays. C’est pour cette raison qu’il a gagné une reconnaissance de l’UNESCO et figure sur la Liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO. Dans les villages traditionnels de Thaïlande, les praticiens du massage étaient considérés comme des guérisseurs, c’est la raison pour laquelle les certifications sont encore régulées par le ministère thaïlandais de la santé publique.

Selon le cursus standard, les personnes cherchant à devenir masseurs certifiés en massages thaïlandais doivent suivre 800 heures de cours sur une période de plus de deux ans. Comme tous les étudiants apprentis masseurs de Thaïlande, les prisonnières du centre correctionnel pour femmes de Chiang Mai doivent apprendre la philosophie, l’anatomie et suivre des cours de physiologie. Elles doivent également cumuler 300 heures d’entraînement en conditions professionnelles. C’est là qu’interviennent les massages comme le mien.

Ces femmes deviennent de véritables expertes de leur art et amassent une connaissance incroyable sur le corps humain. Durant mon massage, la masseuse m’a fait remarquer un problème après n’avoir fait qu’effleurer un muscle de ma cheville. Après juste un moment, elle a compris que je marchais trop et m’a recommandé de m’étirer le muscle et de le reposer dès que j’en avais l’occasion. LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES CHANGEAIENT LA VIE DES FEMMES

Se voir décerner une certification de masseuse éclaire les perspectives de beaucoup de prisonnières en Thaïlande. Selon les dernières statistiques comparatives publiées par l’Institute for Crime & Justice Policy Research (l’institut britannique pour la recherche du crime et de la politique judiciaire), la Thaïlande est le pays avec le deuxième plus grand nombre de femmes incarcérées.

Andrea Giorgetta, directrice du bureau d’Asie de la fédération internationale pour les droits humains (FIDH) déclare que « les femmes en Thaïlande ont tendance à faire face à un plus grand nombre de difficultés et de discriminations que les hommes au sein du système judiciaire. Cela est dû à un certain nombre de facteurs, comme la pauvreté, le manque d’éducation en matière de droit et une mauvaise assistance judiciaire. »

À cause de ces facteurs socioéconomiques, les femmes écopent souvent de sentences longues, disproportionnées par rapport à ce qui leur est reproché. Surtout lorsque l’on prend en compte les obligations des femmes en matière de soins ou bien du rôle que jouent les crimes abusifs et la coercition.

Après avoir purgé leur peine en prison, les femmes font face aux difficultés de la recherche d’emploi, raison pour laquelle les taux de récidives chez les femmes sont compris entre 14 % (pour celles détenues une seconde fois) et 20 % (pour celles détenues jusqu’à cinq fois).

LES CENTRES DE MASSAGES REDONNENT ESPOIR ET DIGNITÉ

Par chance, les femmes du centre correctionnel de Chiang Mai ne sont pas seules. Thunyanun Yajom a travaillé en tant que gardienne au sein de la prison, pendant plus de quinze ans, avant d’ouvrir le Dignity Network, un centre de massage certifié pour les diplômées de la formation professionnelle de la prison pour femmes. Toutes les masseuses qui y travaillent sont passées par les programmes officiels du ministère thaïlandais de la santé publique. Seulement, elles n’ont pas été épargnées par les préjugés lors de leur recherche d’emploi.

Avant l’ouverture de son spa, Thunyanun Yajom explique qu’« il n’était pas facile pour les femmes qui travaillent pour [elle] de trouver du travail après leur sortie de prison […] si certains employeurs découvrent que vous avez fait de la prison, ils ne vous embaucheront pas. Tout le monde s’en moque. »

En 2014, elle a ouvert son premier centre de massages, avec seulement trois ex-prisonnières. Le spa est rapidement devenu un succès international, apprécié autant par les touristes que par les locaux. Depuis lors, Thunyanun Yajom a développé son fonds de commerce et cinq autres centres de massage ont ouvert leurs portes autour de Chiang Mai. Dans ces centres, ce sont plus de 500 ex-prisonnières qui ont pu trouver un emploi au cours de la dernière décennie. Ce travail stable leur donne l’opportunité d’être indépendantes financièrement, de fonder une famille et de faire vivre leur communauté.

« Nous travaillons ensemble, comme une famille. Lorsque les clients viennent nous voir, ils se sentent bien car nous prenons soin d’eux » explique Thunyanun Yajom.

On retrouve des milliers de spas en Thaïlande mais les centres du Dignity Network ainsi que la prison pour femmes donnent une autre dimension aux massages, l’opportunité de faire plus. Ces traitements sont l’occasion de prendre part à un large mouvement. LE MEILLEUR MASSAGE DE THAÏLANDE

Le centre de correction pour femmes de Chiang Mai se trouve dans la vieille ville, sur Ratvithi Road, dans le quartier de Mueang Chiang Mai. Il est ouvert du lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h 30, et les week-ends de 9 h à 16 h 30. Il faut se rendre le jour-même dans un centre afin de faire une réservation pour un massage. Les places sont limitées et la demande est importante, il est donc recommandé de venir le plus tôt possible pour réserver. Le spa ferme parfois les jours fériés, consultez leur page Facebook pour toute annonce.

Toute personne désirant se faire masser est la bienvenue, le spa demande simplement d’indiquer si vous souffrez de problèmes cardiaques, d’allergies ou de toutes autres afflictions qu’il leur est utile de connaître. Les massages traditionnels thaï d’une heure sont à 250 Baht (6,60 €), un massage de deux heures coûte 500 Baht (13,20 €) et un massage des pieds d’une heure, 250 Baht (6,60 €). Il vous est recommandé de porter des vêtements larges, dans lesquels vous vous sentez à l’aise pour le massage.