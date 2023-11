Londres en famille : guide de la ville

OÙ LOGER À LONDRES AVEC DES ENFANTS ?

Avec des tout-petits : Près des feuillages d’Hyde Park, l'Ampersand propose un séjour de luxe aux familles avec de jeunes enfants. Des lits pour bébés et des lits supplémentaires peuvent être ajoutés dans les chambres standard et les suites luxueuses sont dotées de kitchenettes. Des peignoirs, des pantoufles, des articles de toilette pour enfants ainsi que des kits d'activités sont également disponibles sur demande. Vous pouvez également opter pour un séjour en appartement dans une maison de ville du début du 20e siècle à The Resident, à Kensington. Les chambres plus spacieuses accueillent jusqu'à quatre personnes et comprennent des mini-cuisines avec un garde-manger et un réfrigérateur qui peuvent être approvisionnés avant votre arrivée si vous passez commande 24 heures à l’avance.

Avec des enfants de moins de dix ans : Au Aloft London Excel, vous aurez vue sur la Tamise, une piscine et des chambres familiales pouvant accueillir jusqu'à huit personnes à des prix abordables. Un accueil avec collations et une carte autocollante est proposée aux enfants de 2 à 12 ans. Situé dans les Royal Docks, près de l'aéroport de Londres, l'hôtel se trouve à 30 minutes du centre-ville en empruntant la nouvelle ligne Elizabeth Line et à quelques pas du téléphérique IFS Cloud Cable Car, qui vous emmènera à presque 100 mètres au-dessus du fleuve. Vous pouvez également opter pour le Staycity Aparthotel à Greenwich, qui dispose d'équipements utiles tels qu'une laverie et un café, et qui offre une réduction pour les séjours de plus de sept nuits.