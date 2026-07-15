Guide : un séjour dans un hanok traditionnel au cœur de Séoul
Dans un quartier pittoresque de cette vaste mégapole, quelques-unes des plus belles et anciennes maisons du monde ont été transformées en un hôtel unique en son genre.
Le Bukchon Hanok Village, avec ses ruelles pittoresques et ses maisons historiques, est l'une des principales attractions de Séoul.
CE QUE J'AI APPRÉCIÉ
Quand l'histoire se mêle à la modernité : il s'agit de maisons historiques dans le quartier de Bukchon Hanok Village, situé dans le centre de Séoul, qui ont été restaurées et décorées avec les œuvres de designers contemporains coréens et internationaux.
L'exclusivité : pendant la journée, ce quartier est l'un des plus animés de la ville. Cependant, la nuit, les touristes n'y sont pas autorisés et sont donc considérés comme des « résidents » temporaires.
ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE
Disponibilité limitée : il n'y a que six maisons, pouvant chacune accueillir de deux à six personnes.
Peu d'équipements sur place : comme il s'agit de maisons, il n'y a ni salle de sport, ni réception ouverte toute la nuit, ni même de hall d'accueil.
Contexte : je ne me rappelle pas de la dernière fois, si tant est qu'elle ait eu lieu, où j'ai traversé avec joie une mer de touristes en train de prendre des selfies. C'était plutôt en serrant les dents. Mais, par une après-midi fraîche d'automne, je me fraie un chemin à travers la foule de touristes dans le quartier pittoresque de Bukchon tout en réprimant un sourire. Quelques heures plus tard, toutes ces personnes ont été fermement et poliment priées de partir. Avec seulement quelques autres visiteurs, j'ai eu pratiquement pour moi tout seul l'un des plus beaux quartiers de maisons historiques au monde. En tant que client du Nostalgia Hanok Hotel, j'étais exempté d'une nouvelle règle qui expulse les non-résidents de Bukchon le soir venu.
La cour d'une maison du Nostalgia Hanok Hotel, à Séoul.
Le Nostalgia Hanok Hotel est composé d'un ensemble de maisons traditionnelles récemment restaurées, nichées entre les parcs de deux palais impériaux emblématiques de Séoul, dans ce qui était autrefois le quartier de prédilection de l'aristocratie. Séoul est une ville qui grouille de modernité : de la gastronomie à l'architecture, de la mode à la beauté ; je savais donc que je souhaitais y trouver un endroit qui s'éloigne un peu de tout cela et qui fasse écho à son passé. Je recherchais également un peu de calme dans cette mégapole. Ces maisons constituaient une oasis élégante et offraient un point de départ idéal pour découvrir à pied les nombreux sites touristiques situés à proximité.
Premières impressions : notre première impression a en partie été influencée par les regards manifestement envieux des touristes qui se pressaient dans la rue alors que nous entrions dans notre maison privée. Il est difficile de ne pas se sentir privilégié quand c'est dans cet état d'esprit que l'on franchit le seuil d'entrée. Mais les maisons elles-mêmes sont un petit paradis où des rénovations impeccables se mêlent à une décoration moderne et sobre. Une lumière douce filtre à travers chaque fenêtre et les détails de la décoration nous ont immédiatement poussé à demander au concierge où nous pouvions acheter certains objets. L'enregistrement s'est fait de manière relativement efficace. Le quartier étant situé à flanc de colline, l'hôtel se charge de monter vos bagages pour vous. Comme nous étions en avance, nous avons déposé nos bagages et sommes partis explorer le quartier. À l'heure de l'enregistrement, nous avons dégusté notre boisson de bienvenue, un makgeolli maison, récupéré nos clés, puis nous nous sommes rendus à pied jusqu'à la maison où nos bagages avaient déjà été déposés.
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Informations pratiques : l'enregistrement et le départ s'effectuent tous deux dans un centre d'accueil, situé dans un espace commercial élégant dans une rue en dehors du quartier. L'enregistrement a lieu à 15 heures et le départ à 11 heures. La caution pour les frais accessoires s'effectue en espèces et l'accès au WIFI est gratuit. Deux des maisons, Blue Jae et Double Jae, n'acceptent pas les enfants. Chaque hanok dispose d'une place de stationnement.
Ma chambre : j'ai séjourné dans deux maisons différentes, en partie parce que la disponibilité limitée ne me permettait pas d'en trouver une où passer plusieurs nuits consécutives, mais également car je souhaitais en découvrir plusieurs. La première nuit, nous avons séjourné à Slow Jae, qui dispose de deux chambres, d'un salon, d'un atelier de poterie et d'une cuisine, le tout organisé autour d'une cour. Un atelier de poterie ?! Et oui, séjourner dans cette maison comprend une séance de poterie et le bol que j'ai fabriqué trône toujours sur la cheminée de ma salle à manger. La deuxième nuit, nous avons séjourné à Nook Jae, une maison d'une chambre équipée d'un spa dédié aux soins des pieds. Tout était très propre et décoré de magnifiques objets. Lorsque j'ai interrogé le personnel de l'hôtel au sujet de la décoration, on m'a expliqué que « dans tout Nook Jae, des objets d'artisanat et des œuvres d'art soigneusement sélectionnés sont disposés de manière à susciter un sentiment de "découverte agréable" ».
L'intérieur d'une maison du Nostalgia Hanok Hotel.
Restauration et boissons : l'hôtel propose un service de petit-déjeuner mais nous avons préféré ne pas en profiter car les environs regorgent de cafés et de boulangeries incroyables. Nous avons également fait l'impasse sur leur expérience supplémentaire autour du makgeolli, un alcool de riz coréen à l'aspect laiteux.
Équipements : toutes les maisons disposent d'une cuisine entièrement équipée. Mais pour le reste, chacune dispose de son propre équipement particulier, qu'il s'agisse d'un bain de pieds, d'un jacuzzi, d'un atelier de poterie, ou d'autre chose. Par ailleurs, le sol est chauffé.
À ne pas manquer : sortez pour une balade nocturne ou tôt le matin. L'accès est interdit aux non-résidents avant 10 heures et après 17 heures, vous pourrez ainsi profiter de ce quartier charmant en toute tranquillité.
Durabilité : l'hôtel a supprimé les produits à usage unique et jetables dans les hanoks et veille à ce que ses jardins restent respectueux de l'environnement en limitant au minimum ou en évitant totalement l'utilisation de pesticides et d'herbicides chimiques.
À proximité : Le Nostalgia Hanok Hotel est le point de départ idéal pour découvrir l'un des quartiers les plus riches en sites touristiques de Séoul. À quelques minutes à pied se trouvent le palais de Changdeokgung, le musée folklorique national de Corée, le musée d'art de Séoul, le palais de Gyeongbokgung et le musée Lee Kun-Hee. Les environs regorgent également de certains des restaurants les plus branchés de la ville, vous n'aurez donc pas besoin d'aller bien loin, mais des bus circulent fréquemment au pied du village si vous décidez de vous aventurer ailleurs.
À qui je le recommanderais : mon séjour a été l'un des moments forts d'un voyage déjà marquant. Il répondait parfaitement à mes attentes, de la conservation historique à la décoration contemporaine exceptionnelle et aux petits détails mémorables tels que l'atelier de poterie. Je recommande vivement cet hôtel à toute personne visitant Séoul, en particulier aux couples ou aux groupes d'amis qui apprécient ce genre d'espaces raffinés. En revanche, si vous préférez séjourner dans un lieu offrant davantage de services et une ambiance plus animée, je vous conseille de choisir un autre établissement.
William O'Connor est rédacteur chez National Geographic. Il a séjourné au Nostalgia Hanok Hotel lors de ses vacances en Corée du Sud.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.