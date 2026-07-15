Guide : un séjour dans un hanok traditionnel au cœur de Séoul

CE QUE J'AI APPRÉCIÉ

Quand l'histoire se mêle à la modernité : il s'agit de maisons historiques dans le quartier de Bukchon Hanok Village, situé dans le centre de Séoul, qui ont été restaurées et décorées avec les œuvres de designers contemporains coréens et internationaux.

L'exclusivité : pendant la journée, ce quartier est l'un des plus animés de la ville. Cependant, la nuit, les touristes n'y sont pas autorisés et sont donc considérés comme des « résidents » temporaires.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Disponibilité limitée : il n'y a que six maisons, pouvant chacune accueillir de deux à six personnes.

Peu d'équipements sur place : comme il s'agit de maisons, il n'y a ni salle de sport, ni réception ouverte toute la nuit, ni même de hall d'accueil.

Contexte : je ne me rappelle pas de la dernière fois, si tant est qu'elle ait eu lieu, où j'ai traversé avec joie une mer de touristes en train de prendre des selfies. C'était plutôt en serrant les dents. Mais, par une après-midi fraîche d'automne, je me fraie un chemin à travers la foule de touristes dans le quartier pittoresque de Bukchon tout en réprimant un sourire. Quelques heures plus tard, toutes ces personnes ont été fermement et poliment priées de partir. Avec seulement quelques autres visiteurs, j'ai eu pratiquement pour moi tout seul l'un des plus beaux quartiers de maisons historiques au monde. En tant que client du Nostalgia Hanok Hotel, j'étais exempté d'une nouvelle règle qui expulse les non-résidents de Bukchon le soir venu.