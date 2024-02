Alaska : Whittier, l’ancienne base militaire devenue destination touristique

Il n’y a qu’un seul moyen de se rendre par voie terrestre à Whittier, en Alaska : emprunter un tunnel à une voie de 4184 mètres de long qui faisait autrefois partie d’un chemin de fer de la Seconde Guerre mondiale - l'armée américaine y a construit des installations militaires - et dont les parois rugueuses vous rappellent constamment que vous roulez à travers une montagne de 1200 mètres de haut.

« Il n’y a pas beaucoup de villes de 300 habitants où l’on trouve à la fois des quais pour bateaux de croisière, une importante tête de ligne ferroviaire, un terminal de ferry et un petit port », déclare Dave Dickason, maire de Whittier.

Mais il y a une autre facette de Whittier que les visiteurs de passage ne verront peut-être jamais. La plupart des 280 habitants de Whittier vivent dans les 14 étages des tours Begich (Begich Towers Incorporated en anglais, ou « BTI » pour les locaux), car l’Alaska Railroad possède la plupart des terrains autour de la ville. Construit à la fin des années 1950 pour servir de caserne à l’armée américaine, cet immeuble de copropriété aux teintes pastel possède son propre bureau de poste, sa bibliothèque, son épicerie et un tunnel souterrain qui mène à l’école.

« On a l’impression de vivre dans une résidence universitaire, sauf qu’on est adulte et qu’il n’y a pas de surveillant », explique Jamie Loan, commissaire à l’urbanisme et au zonage de la ville.