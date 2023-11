New York : à la découverte de la gastronomie du Queens

Le plus célèbre des cinq arrondissements de New York est Manhattan. Le plus branché est Brooklyn. Il y a l’oublié (Staten Island) et celui que les touristes ne visitent que pour assister à un match des Yankees (le Bronx). Enfin, il y a le plus intéressant : le Queens, un arrondissement de plus de deux millions d’habitants qui compte parmi l’un des bouts de terre les plus diversifiés d’Amérique du Nord sur le plan ethnique.

Cette diversité se reflète dans la nourriture. Dans le Queens, les restaurants vous ramènent à cet incroyable repas que vous aviez dégusté dans un village thaïlandais, aux tacos que vous aviez avalés à Oaxaca ou au ragoût de kimchi incendiaire que vous aviez englouti à Séoul. Personnellement, j'ai préféré cette fois-ci aller boire une bière pression tchèque au Bohemian Hall & Beer Garden, dans le quartier d’Astoria. Je m’y rends environ deux fois par an pour replonger à l’époque où je vivais à Prague.

Le Queens comptait autrefois des centaines de bars en plein air et de brasseries, reflets de l’immigration européenne du 19e siècle. Mais le sentiment anti-allemand consécutif de la Première Guerre mondiale puis la prohibition ont provoqué la fermeture de la plupart d’entre eux. Le Bohemian Hall, ouvert en 1910, a lui survécu, peut-être en raison de ses origines tchèques. Lors de ma visite, j’ai pu siroter une pinte de Budvar (la Budweiser originale) tout en écoutant la performance live d’un groupe qui reprenait des chansons de Prince et de Fleetwood Mac. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres des singularités ethniques du quartier.

S’il reste encore des vestiges d’une immigration d’Europe centrale et orientale, ils ont été largement éclipsés par les arrivées, au cours du dernier quart de siècle, de migrants du reste du monde. C’est un quartier où l’on parle des centaines de langues et où les distributeurs automatiques de billets peuvent être logiquement paramétrés en de nombreuses langues différentes.

Après ma bière, j’enfourche un Citi Bike (le service new-yorkais de partage de vélos) et je me lance dans une agréable balade à travers le quartier verdoyant de Sunnyside Gardens (où vit une communauté roumaine et moldave), le quartier autrefois irlandais de Woodside, puis Elmhurst. Je me rends à Zaab Zaab, un restaurant thaïlandais situé au cœur de la « petite Thaïlande » d’Elmhurst. J’y rencontre Joe DiStefano, auteur du guide 111 Places in Queens That You Must Not Miss et organisateur de visites guidées axées sur la gastronomie dans l’arrondissement. Devant une table recouverte de plats thaïlandais, dont un poisson entier rôti, une salade de papaye au crabe noir super épicée et un larb de canard encore plus épicé, Joe m'explique pourquoi il apprécie tant cet arrondissement : « Il a aidé les New-Yorkais à s’ouvrir à de nouvelles expériences culinaires et à tester de nouvelles choses. En Amérique du Nord, rien n’est comparable à la richesse et à la diversité du Queens ».

Après le déjeuner, nous partons en direction de Woodside Avenue pour nous rendre à l’épicerie thaïlandaise P'Noi Thai, un petit magasin situé au cœur de la « Petite Thaïlande ». Ses étagères regorgent de pâte de curry, de lait de coco et de nouilles de riz. Ratri Sil Ratdochot, une employée de 65 ans, se réjouit de voir Joe entrer. « Joe ! J’ai gardé du durian frais pour toi », dit-elle en tendant le fruit nauséabond typique d’Asie du Sud-Est.