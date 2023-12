Quinze destinations gastronomiques qui valent le détour

LÀ OÙ LES GRANDES SAVEURS SE RENCONTRENT, CROATIE, SLOVÉNIE ET ITALIE

Cette série de treks de Zagreb à Venise vous fera traverser l’une des régions d’Europe les plus riches sur le plan culinaire. La péninsule de l’Istrie, célèbre pour son huile d’olive et pour ses truffes, et la région vinicole de Collio, qui chevauche des collines slovènes et italiennes, célèbre pour ses bouteilles de grands rouges, constituent des moments forts de cet itinéraire. Également au programme : excursion dans les grottes de Škocjan, site inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, et Ljubljana, la capitale du cool, en Slovénie.

Istria to Venice : A Culinary Route », Mountain Travel Sobek, 9 jours, 4 200 euros.

DE MARCHÉ EN MARCHÉ, HOI AN, VIETNAM

Hoi An, ville du littoral central du Vietnam, est considérée comme l’une des plaques tournantes de la gastronomie du pays. Découvrez pourquoi à l’occasion d’une visite guidée des marchés de Tan An lors de laquelle vous rencontrerez des vendeurs et goûterez du dau hu, une crème de tofu chaude servie avec du sirop de gingembre, et du sinh to trai cay, un smoothie aux fruits avec du lait concentré et de la glace.

« The Original Taste of Hoi An Food Tour », Taste of Hoi An, 4 heures, 60 euros.

BICYCLETTES ET BOUTEILLES, LE CAP, AFRIQUE DU SUD

Ce tour en bicyclette des vignobles situés en périphérie du Cap vous conduira chez des producteurs de la vallée de Robertson et de la région de Stellenbosch, comme Kanonkop, connu pour son pinotage. Également au programme : une visite de la distillerie de brandy Klipdrift et une excursion pour aller observer des baleines.