Ce parc indien est le meilleur endroit sur Terre pour observer des tigres du Bengale

Gros mâle ou pas, ce n’est après tout qu’un gros chat, il doit être en train de s’assoupir dans les broussailles. Mais nous avons beau scruter l’ombre, rien ne bouge. Ailleurs, cependant, la forêt pétille de vie. Les langurs à fourrure épaisse font un vacarme simiesque que nulle menace léonine semble n’avoir eu besoin de provoquer, tandis que des aigles glatissent au-dessus de nos têtes et que des créatures que nous ne voyons pas se faufilent entre les feuilles séchées qui tapissent le parterre de la forêt. Chose exceptionnelle, il y a absence totale d’autres véhicules de safari ; nous n’en voyons aucun durant la journée. « Va voir un tigre à Ranthambore et il y aura vingt véhicules autour », s’amuse Amith.

De retour à Jaagir, où je mène un train de vie princier, nous planifions notre prochaine tentative d’apercevoir des tigres. Ce manoir peint en blanc a été construit dans le plus pur style art déco dans les années 1940 par des gouverneurs britanniques qui l’ont utilisé comme pavillon de chasse. Les colonnes corinthiennes qui bordent l’allée présagent de délices douillets, mais avec la flamboyance d’une excentrique tante millionnaire.

Ma suite patrimoniale – il y en a sept en tout –, est une chambre d’origine à l’ambiance victorienne et est équipée d’un gramophone. Je me dirige vers le Safari Club, salon de style colonial doté d’une table de billard et d’un bar où je sirote un whisky à l’eau gazeuse devant un feu crépitant avant de me rendre dans la salle à manger du Pavillon. Le thali du chef cuisinier pourrait faire couler un navire de guerre, et j’en viens à regretter mes excès gourmands à l’heure du souper cet après-midi, où j’ai dégusté des sandwiches au concombre servis sans croûte, comme il est de rigueur.

Alors que je poursuis ma quête du tigre, j’accumule les observations, toujours plus nombreuses, d’espèces en danger. Le Parc national de Dudhwa est une fabuleuse étendue humide de marais et de rivières. Des cerfs aboyeurs (Muntiacus muntjac) nous coupent la route en bondissant, des ours lippus (Melursus ursinus) passent adorablement de buisson en buisson d’un pas paisible et des langurs accrochés à la cime des arbres sont en train, me semble-t-il, de crier au loup. Leurs alarmes perçantes s’avèrent vaines, et j’évacue ma frustration en dégustant le contenu d’un panier en osier plein de parathas farcis à l’aloo gobi et servis sur des serviettes en lin blanc sur le capot du Land Rover. Après quoi nous passons un merveilleux après-midi sur la rivière à guetter les rares apparitions de dauphins d’eau douce et de crocodiles au museau allongé que l’on appelle gavials (Gavialis gangeticus). « Il ne reste plus que 250 gavials environ à cause de l’impact humain », déplore Amith.