L’IA peut vous aider à organiser vos vacances, à condition de savoir vous y prendre

Vous ne voyagerez plus jamais de la même façon grâce au lancement de nouveaux systèmes d’IA accessibles comme ChatGPT.

En plus de simplifier l’organisation des vacances et le processus de réservation, l’IA a aussi facilité la découverte de nouvelles expériences. Finies les heures de recherche passées sur Internet : les utilisateurs obtiennent désormais des résultats similaires au moyen d’une simple conversation avec l’IA.

Cette technologie présente de nombreux avantages quand vous préparez votre voyage (elle peut donner des idées, mettre en avant de petites entreprises ou traduire des langues), mais pour en profiter, encore faut-il savoir l’utiliser correctement.

Voici ce que vous devez savoir pour tirer le meilleur parti de l’IA dans le cadre de vos voyages.

LES MEILLEURES UTILISATIONS DE L’IA POUR VOYAGER

Pour l’heure, la technologie fait surtout ses preuves en matière de planification et de réservation de vacances. « Toute l’excitation qui entoure la réservation d’un voyage peut rapidement retomber quand les voyageurs se retrouvent face à une foule d’options qui nécessitent chacune des recherches, confie Rathi Murthy, directrice de la technologie chez Expedia Group. Mais l’IA peut résoudre ce problème », ajoute-t-elle.

De nombreuses plateformes d’IA utilisent ChatGPT, que vous pouvez utiliser gratuitement, dans votre navigateur ou depuis une application iOS (une application pour Android doit sortir prochainement). La technologie génère des suggestions sur la base des informations de votre demande, tout en tenant compte de ses connaissances, qui sont antérieures à septembre 2021. Pour 20 $ par mois (environ 19 €), les utilisateurs peuvent utiliser GPT-4, qui propose des plug-ins Web additionnels et des recherches d’informations actuelles, comme la météo ou le cours de la bourse.

L’une des meilleures utilisations de l’IA pour voyager est de coordonner plusieurs vols et de suggérer des destinations sur la base de certains paramètres, comme le prix ou le calendrier. Par exemple, GPT-4 peut trouver plusieurs vols à moins de 1 500 € pour cinq personnes voyageant au départ de cinq villes différentes et souhaitant se rendre à Amsterdam en août. GPT-4 vous épargne ainsi des heures de recherche en croisant les budgets et les itinéraires et en recherchant les meilleures offres sur une multitude de plateformes.

Mais attention : vous devrez toujours vous rendre sur les sites de réservation pour réserver et vérifier le tarif. C’est l’une des raisons pour lesquelles les spécialistes recommandent aux voyageurs de ne pas se reposer entièrement sur l’IA, mais de l’utiliser pour débroussailler le terrain.

Une fois votre destination choisie, vous avez la possibilité d’affiner votre recherche. L’IA est apte à répondre à des requêtes spécifiques, qu’il s’agisse de trouver les meilleurs bars du coin ou de mettre sur pied un itinéraire de cinq jours ponctué de visites de musées, d’évènements et d’excursions loin des sentiers battus. Elle peut même vous suggérer des adresses où dîner ou trouver le prix d’un spectacle.

L’IA est également utile au moment de trouver des lieux « peu fréquentés » ou « méconnus », ce qu’elle parvient à faire grâce à la mise en commun des informations de l’ensemble du Web et l’interprétation des résultats pour répondre le mieux possible à votre demande (quelque chose que Yelp, TripAdvisor ou Google ne font pas). Les informations ainsi obtenues vous sont ensuite transmises sous la forme d’une conversation.

FORMULER CORRECTEMENT SA REQUÊTE DE VOYAGE POUR L’IA

Comme l’explique Ross Borden de Matador Network, l’entreprise derrière GuideGeek, un chatbot IA dédié au voyage, il est primordial de poser vos questions dans votre langue maternelle pour créer une bonne requête. Les modèles IA parlent et comprennent de nombreuses langues, mais il est essentiel de veiller à la justesse de votre ponctuation, votre orthographe et votre grammaire pour être bien compris par la technologie.

Vous devez également être aussi précis que possible quant à vos attentes. N’hésitez pas à fournir des informations sur votre groupe (si vous voyagez avec des enfants, des personnes âgées, des animaux de compagnie), sur les régimes alimentaires, les centres d’intérêt ou encore les priorités. Plus vous donnerez d’informations, meilleurs seront les résultats obtenus.

N’hésitez pas non plus à indiquer à l’IA si elle n’a pas compris votre demande ou si vous n’êtes pas entièrement satisfait des informations trouvées. La technologie utilise des large langage models (grands modèles de langage en français, ou LLM) pour apprendre. En donnant continuellement votre avis sur les résultats de l’IA, vous contribuez grandement à la pertinence et à l’exactitude des informations recueillies.

Enfin, pensez à revérifier les réponses obtenues avec d’autres sources.

LES FAILLES DE L’IA

« La précision des informations générales recueillies par l’IA est comprise entre 70 et 80 % », explique Erica Jackowtiz, conseillère en voyage de luxe chez Roman & Erica.

L’itération actuelle de l’IA est d’aussi bonne qualité que les données qu’elle extrait. Comme nous l’avons déjà évoqué, la base de connaissances de la plateforme gratuite de ChatGPT s’arrête à septembre 2021. Par conséquent, l’outil n’est pas en mesure de vous indiquer si un hôtel, un restaurant, un bar ou un musée a fermé, fait faillite, changé de nom ou bien d’activité. Vous devrez aussi vous rendre directement sur les sites de réservation pour vérifier les tarifs et réserver votre voyage. La plateforme de base de ChatGPT n’est en mesure ni d’accéder à ces informations ni de vous donner des informations en temps réel.

Le changement de nom d’une ville ou le fait qu’elle soit connue sous un autre nom posent également quelques problèmes, fait remarquer Matthias Keller, scientifique en chef et vice-président principal de la technologie chez Kayak. C’est par exemple le cas avec la ville de Bangalore, qui est appelée Bengaluru, son nom officiel depuis 2014, sur Kayak.

L’IA peut également inventer de fausses informations sur les toutes petites villes de destinations reculées, avertit Ross Borden.

« Il est préférable de vérifier les résultats obtenus si vous cherchez le meilleur café de Shoshone, dans l’Idaho, car d’expérience, les hallucinations sont plus fréquentes pour les petites villes, l’IA n’ayant pas de réponse à la question posée, déclare-t-il. La technologie va alors en inventer une, ce qui n’est évidemment pas souhaitable ».

QUELLES SONT LES MEILLEURES SOURCES D’IA POUR VOYAGER ?

La plupart des plateformes de voyage actuellement disponibles fonctionnent en dehors de la plateforme ChatGPT d’OpenAI. Tripnotes.ai, roamaround.ai et curioso.com par exemple, présentent une interface Web facile d’utilisation s’inspirant de ChatGPT qui permet de consulter les plans de voyage de manière plus interactive grâce à l’utilisation de cartes, d’itinéraires en voiture préplanifiés et d’autres fonctionnalités. Vous pouvez aussi utiliser ChatGPT Plus pour accéder aux plug-ins de Kayak, Expedia, Trip, OpenTable et bien d’autres afin d’organiser votre voyage.

D’autres outils, comme GuideGeek, utilisent des plateformes de messagerie telles que WhatsApp sur votre smartphone pour vous recommander des lieux ou des activités en fonction des informations que vous avez saisies. GuideGeek est une excellente plateforme à utiliser une fois arrivé à destination pour obtenir de plus amples informations sur les attractions du coin, mais elle présente toutefois quelques limites. Son utilisation nécessite une connexion à un réseau et le délai d’obtention des réponses est parfois long lorsque ChatGPS est fortement sollicité.

L’IA évolue rapidement, car de plus en plus de startups et d’entreprises cherchent des façons d’exploiter ce puissant moteur génératif pour fournir des informations en utilisant le langage naturel. Plus le système accédera au Web, apprendra ce que veulent les utilisateurs et gagnera en intelligence, plus il fera évoluer le secteur du voyage de manière nouvelle, inattendue et unique.

La technologie étant très récente et en évolution constante, il est difficile de prédire les effets qu’elle aura sur le tourisme à long terme, mais selon Ross Borden, « l’IA est la technologie qui suscitera la renaissance du secteur en matière de planification, de recherche et de réservation. Elle révolutionnera même ce que nous faisons lorsque nous voyageons ».