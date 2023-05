14 heures à Turin, capitale du Piémont

9 HEURES

Le Palazzo Reale (palais royal) raconte l'apogée de Turin alors dirigée par la maison de Savoie, qui fit de la ville sa capitale à partir de 1562 et la capitale de l'Italie nouvellement unifiée en 1861. C'est un musée fascinant, qui raconte cette histoire à travers des plafonds à caissons, des murs recouverts de damas et des salles ponctuées de magnifiques lustres. En sortant, vous pourrez voir l'armurerie royale et vous promener dans les jardins paisibles.

11 HEURES

Puisant dans les collections de la Savoie, le Museo Egizio n'est surpassé que par Le Caire pour la richesse de ses antiquités égyptiennes. Ne manquez pas la Galleria dei Re, une allée de statues gigantesques, éclairées par le directeur artistique oscarisé Dante Ferretti. Prenez le temps de vous attarder sur les petits détails - notamment les hiéroglyphes sur papyrus teintés de romance qui ont traversé les siècles.

13 HEURES

Le minuscule Caffe Mulassano, recouvert de marbre, prétend avoir inventé le tramezzino (délicieux sandwich sans croûte) en 1926. Il y a environ 30 garnitures au choix, dont la truffe, la bagna cauda (une sauce italienne typique de la cuisine piémontaise comparable à l'anchoïade provençale) et le homard. Accompagnez-les d'un spritz au vermouth maison. Ce vin fortifié a été inventé à Turin et la version de Mulassano, datant de 1879, est tout à fait adaptée à un déjeuner arrosé.