Kenya : cinq parcs nationaux incontournables

Aucune autre capitale africaine ne jouit d'autant d’étendues sauvages que Nairobi ; son parc national éponyme se trouve à sa porte et est également un centre d'éducation et de recherche écologique, avec un bilan exemplaire en matière de protection des rhinocéros. On peut y apercevoir des girafes, des hyènes et même des lions. Le Kenya Wildlife Service, société gouvernementale pour la conservation et la gestion de la faune et de la flore, ne propose pas d'hébergement dans le parc, mais il est facile d'organiser des excursions d'une journée à partir des nombreux hôtels abordables, que ce soit dans le centre de Nairobi ou à l'extérieur de la ville.