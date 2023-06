La belle Cadix, ville côtière méconnue d'Andalousie

Cadix, l'une des plus anciennes villes d'Europe occidentale, habitée depuis toujours, a conservé tout son caractère. Plus de 120 tours de guet dominent l'horizon de la ville, un héritage du passé, ayant été jadis un port de commerce dynamique. Sa cathédrale au dôme couleur or témoigne de la prospérité dont elle jouissait. En son cœur se trouve la vieille ville : le Casco Antiguo. Entre ses murs blanchis à la chaux, un dédale de rues étroites conduit les visiteurs vers des places verdoyantes, des églises baroques et d'élégantes maisons de marchands du 18e siècle.

Commencez la journée dans le style espagnol classique avec des churros croustillants et du chocolat. Le Café La Marina est une institution locale. Si vous avez un budget plus serré, rejoignez les « gaditanos », comme on appelle les habitants, dans la file d'attente de la Churrería La Guapa, de l'autre côté de la Plaza de la Libertad.

Au coin de la rue, la Torre Tavira, haute de près de 45 mètres, est la plus haute tour de guet de Cadix. Autrefois utilisé pour repérer les navires arrivant au port depuis le continent américain, son mirador offre une vue panoramique sur la ville, que projette en temps réel la Chambre Noire située juste en-dessous. Descendez ensuite au Yacimiento Arqueològico Gadir, à quelques mètres de là. Cadix a été fondée par les Phéniciens au 9e siècle et ce site archéologique conserve des vestiges intacts de cette période.

Puis, promenez-vous dans le labyrinthe formé par les petits bars et anciens barbiers de la vieille ville, tout en admirant les balustrades en fer forgé et les embrasures de portes carrelées typiques de l'Art nouveau. L'Oratorio de la Santa Cueva, une église dissimulée, est un joyau néoclassique qui abrite trois splendides peintures du 18e siècle du grand maître espagnol Francisco Goya. Si vous souhaitez acheter des souvenirs, essayez Sasha Alpargatas, magasin spécialisé dans les espadrilles, offrant une grande variété de styles et de teintes. Vous pouvez également vous rendre chez Mira-Mira qui propose toute une sélection de bijoux et de sacs à main colorés.