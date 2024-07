Les feux d’artifice vont-ils céder la place aux spectacles de drones ?

Pour des millions d’Américains, la fête nationale des États-Unis, qui a lieu le 4 juillet, s’achève traditionnellement par un feu d’artifice professionnel bruyant et coloré. Mais dans de nombreuses régions du pays, tout comme d’autres endroits du monde au moment d’événements festifs, les feux d'artifices cèdent de plus en plus la place à des essaims de drones synchronisés, qui créent des images animées dans le ciel nocturne.

Pourquoi les spectacles de drones ont-ils le vent en poupe ? L’on pourrait croire à première vue qu’il ne s’agit que d’une tendance tape-à-l’œil. Mais en réalité, selon certains, les feux d’artifice sont tellement nocifs pour nous, les animaux et l’environnement, qu’il est temps de mettre un terme à cette tradition pyrotechnique. Voici pourquoi vous avez de grandes chances d’assister à un spectacle de drones cette année, mais aussi pourquoi ces shows pourraient ne pas durer.

LES FEUX D’ARTIFICE NE METTENT PLUS LE FEU AUX POUDRES

« Lorsque nous avons commencé à étudier la question, ce qui m’a le plus surpris, c’est l’ampleur des nuisances [associées aux feux d’artifice] », raconte Bill Bateman, professeur associé à l’école des sciences moléculaires et des sciences de la vie de l’université Curtin, en Australie. Bateman et ses collègues ont récemment publié une étude dans la revue Pacific Conservation Biology qui souligne ce qu’ils appellent les effets « extrêmement dommageables » des feux d’artifice, à savoir le fait qu’ils effraient les oiseaux et les empêchent de nicher, qu’ils perturbent et angoissent d’autres animaux en raison de leurs éclats de lumières et de leurs bruits soudains, et qu’ils affectent même la reproduction des animaux.

Le problème réside en partie dans le réflexe de sursaut, une réaction du corps généralisée qui provoque une contraction rapide des muscles, un clignement des paupières et une accélération du rythme cardiaque. Ces réactions ont évolué pour aider les animaux et les humains à réagir au danger, en les rendant plus alertes et en les aidant à protéger leurs parties du corps les plus vulnérables. Selon Bateman et ses collègues, les sons et les éclats de lumière associés aux explosions des feux d’artifice déclenchent ce réflexe chez les animaux, ce qui leur induit un stress intense et peut aller jusqu’à provoquer leur mort. De jeunes grues, par exemple, ont été documentées en train de se jeter de leur nid en réponse à des bruits d'explosions, alors même qu’elles ne savaient pas voler.

Les êtres humains sont également sujets à ce réflexe de sursaut. Si notre propension à sursauter semble être en partie déterminée par notre génétique, les troubles mentaux et le trouble de stress post-traumatique sont également impliqués dans le phénomène ; il se trouve d’ailleurs que l’un des symptômes du trouble de stress post-traumatique (TSPT) est d’avoir un très fort réflexe de sursaut. Les personnes qui réagissent très mal aux feux d’artifice peuvent donc avoir plus qu’un réflexe de sursaut démesuré. La nature inattendue et imprévisible des feux d’artifice, ainsi que leur tendance à invoquer des souvenirs chez les personnes ayant survécu à des situations de combat, peuvent déclencher un sentiment permanent de danger et d’hypervigilance pouvant perdurer bien après la fête.

UNE TRADITION DANGEREUSE ET PARFOIS MORTELLE

De nombreuses autres raisons d’ordres sanitaires viennent renflouer les arguments en défaveur des feux d’artifice. La U.S. Consumer Product and Safety Commission a recensé 9 700 visites aux urgences et huit décès à cause de feux d’artifice rien qu’en 2023, la plupart ayant résulté d’un mauvais maniement de feux d’artifice. Bien que ces accidents soient souvent la conséquence d'une pyrotechnie d'amateurs, l’agence estime que 18 % de tous les feux d’artifice commercialisés en 2023 ne répondaient pas aux normes de sécurité, ce qui représente un danger pour les professionnels du métier eux-mêmes.

Et même les feux d’artifice encadrés par les meilleurs professionnels peuvent mal tourner, comme lors du « Big Bay Boom » de 2012 : le jour de la fête nationale des États-Unis, à San Diego, le feu d’artifice qui devait durer 18 minutes a explosé dans son intégralité en l’espace de quelques secondes. Bien qu’aucune victime n’ait été déplorée, cet événement souligne la nature imprévisible des feux d’artifice, même lorsqu’ils sont tirés par des professionnels.