Les pueblos blancos andalous, villages immaculés chargés d’histoire

En direction du sud-ouest, le paysage devient plus sauvage avec le Parque Natural Sierra de Grazalema et Zahara de la Sierra, un petit village perché au sommet d’un promontoire rocheux où l’on peut profiter d’une vue spectaculaire. Suivez le col de Puerto de las Palomas pour atteindre Grazalema, un village de bergers réputé pour son fromage affiné et ses vêtements en laine chaude.

Une fois que les sommets montagneux ont cédé leur place aux fermes dans la vallée, vous arriverez à Algar, ce magnifique pueblo blanco où des discussions en plein air se tiennent tous les soirs d’été.

L’AVENIR DES SOIRÉES « CHARLAR AL FRESCO » À ALGAR

Cette coutume ne se tient pas uniquement à Algar, précise Mme Carrera. « C’est une tradition qui s’observe dans de nombreuses régions d’Andalousie et de la Méditerranée. Les étés sont très chauds donc les gens sortaient dehors pour se rafraîchir et les cultures accordent beaucoup d’importance à la socialisation. »

Ces rassemblements en plein air ont diminué lorsque les voitures ont pris possession des rues de la ville. En outre, la climatisation et les technologies modernes ont contribué à changer les habitudes sociales.

Néanmoins, lorsqu’il est question de préserver le patrimoine, il n’est pas nécessaire que les coutumes soient singulières pour mériter reconnaissance. Le plus important, c’est qu’elles soient représentatives, comme c'est le cas ici. Pour un village comme Algar, le simple fait de chercher la reconnaissance de l’UNESCO pourrait aider à maintenir ce mode de vie traditionnel. Il peut susciter des discussions autour des valeurs communes et de quelles coutumes devraient être préservées au fil des années.

« Tout particulièrement dans un moment comme celui-ci, en pleine pandémie, lorsque tout change et que les relations sociales ne sont plus les mêmes, cela peut avoir un véritable impact sur la communauté », indique Mme Carrera. « [Les habitants] commencent à être fiers d’une pratique, et celle-ci prend de la valeur. »

La campagne du maire d’Algar pour convaincre l’UNESCO n’est pas qu’une question de mémoire. M. Sánchez espère également que ses efforts insuffleront une énergie nouvelle à une ville calme que peu d’étrangers connaissent, même les Espagnols des villes environnantes. Il souhaite que sa ville soit connue pour sa convivialité, insistant sur le fait que les voyageurs sont les bienvenus.

Pour le moment, la candidature est en attente. Le processus peut prendre des années. Sur le terrain, à Algar, le maire a d’ores et déjà observé des résultats.

« Une fois la campagne de l’UNESCO lancée, j’ai vu une voiture s’arrêter un soir d’été et deux étrangers en sont sortis avec deux transats », confie-t-il encore souriant. Il était ravi de constater que des gens avaient entendu parler de la tradition et soient venus y prendre part. « Venez à Algar pour papoter l’été prochain », me propose-t-il. « Vous pourrez même apporter un transat. »