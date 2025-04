Qu’est-ce que la nouvelle tendance du « noctourisme » ?

Le noctourisme, cette tendance récente qui consiste à explorer le monde à la nuit tombée, devrait transformer le monde des oiseaux de nuit en 2025. Lors d’un sondage réalisé par le site Internet Booking.com l’an dernier, deux-tiers des répondants (62 %), répartis à travers plus de trente-trois pays, avaient confié réfléchir à réserver des aventures nocturnes lors de leurs vacances. Cela va de l’observation du ciel, au safari où l’on dort à la belle étoile, en passant par des visites nocturnes des villes. L’agence de voyage de luxe, Wayfairer Travel a rapporté que les expéditions nocturnes avaient augmenté de 25 % en 2024. « Les réservations ont décollé l’an dernier », déclare le P-DG, Jay Stevens.

Lee Thompson, co-fondateur de l’agence Flash Pack, confie que la demande des voyageurs millenials a augmenté de 40 %. « Nous avons remarqué une demande grandissante pour des aventures sans alcool au cours des dernières années. Les touristes recherchent à présent des expériences uniques, au-delà des soirées passées dans un bar, ce qui semble avoir alimenté le noctourisme. »

Peut-être que la cause derrière cette tendance est plus évidente. Dans une ère propice au surtourisme, où peu de coins du globe demeurent inexplorés, le noctourisme offre une perspective nouvelle d’observer des sites déjà connus. Il s’agit d’une chance de redécouvrir le monde sous un nouveau jour. LES SAFARIS NOCTURNES

Au cours d’un safari en Afrique durant la journée, on n’observe habituellement que 30 % des mammifères. Un nombre qui s’explique par le fait que 70 % d’entre eux sont des animaux nocturnes, comme le galago ou le ratel. Ce n’est donc guère surprenant qu’une hausse des demandes soit observée pour les expéditions de nuit. Dan Free, responsable général chez Wildlife Worldwide explique : « Les clients désirent de plus en plus observer des espèces qui sortent de l’ordinaire. » L’agence de voyage propose un nouveau voyage en Afrique du Sud afin d’observer des mammifères nocturnes méconnus, comme l’oryctérope du Cap ou le protèle.

Wayfairer Travel confie avoir observé une hausse de 35 % dans les demandes de safaris nocturnes en Afrique par rapport à 2023. Jay Stevens, le P-DG, suggère que les documentaires animaliers sont une source d'inspiration. Les propriétaires des logements situés dans les forêts tropicales organisent également de plus en plus de balades nocturnes pour observer la vie sauvage dans des destinations telles que Madagascar ou au Costa Rica. Pendant ce temps, ceux de l’Amazonie comme Sacha Lodge en Équateur, proposent d’ores et déjà des promenades en canoë afin de voir les yeux des caïmans refléter la lumière des lampes torches. En Europe, le spécialiste de la vie sauvage, Travelling Naturalist, met à profit ses cachettes de nuit afin de repérer les ours bruns au mois de juin, tandis que Amazing Nature Scandinavia organise des séjours de camping dans des zones de prolifération des loups pour les entendre hurler à la lune. Observer la vie sauvage dans son habitat naturel dépend de moins en moins de la lumière du jour. LES AURORES BORÉALES

Observer les aurores boréales se trouve en général haut placé sur la liste d'envie des touristes de la nuit. Selon les chiffres les plus récents, l’industrie des aurores boréales était évaluée à 799 millions d’euros en 2023. Selon des analyses de la société Cirium, qui se spécialise dans les voyages en avion, les vols saisonniers en direction de Tromsø, la capitale norvégienne des aurores boréales, sont passés de seulement 22 en 2023 à un total de 87 en 2024. Certaines compagnies comme British Airways, EasyJet et SAS ont d’ailleurs ouvert de nouvelles voies aériennes pour s’y rendre. Il est évident que l’intérêt pour les aurores boréales grandit.

Cela est en partie dû au maximum solaire des aurores boréales en 2024 et 2025. Ces années ont été de véritables aubaines pour les chasseurs d’aurores boréales, l’activité solaire a causé une augmentation de leur fréquence et de leur intensité. Le phénomène céleste capitalise également sur une tendance récente : le noctourisme. Comme le dit Tom Kerss, chasseur d’aurores boréales en chef pour l’agence de croisière norvégienne Hurtigruten : « Rien ne se rapproche le plus de la magie dans la nature ».

Mais elles peuvent être dures à observer et certains voyageurs rentrent bredouilles si la météo ou la chance ne sont pas de leur côté. Aurora Zone, la plus vieille agence de voyage britannique à proposer des excursions pour observer les aurores boréales, propose 132 séjours différents en Scandinavie dans la zone de prédilection situé entre les 66e et 69e degrés Nord. La directrice des opérations Amy Hope explique que 86 % de ses clients ont eu la chance d’observer les lumières l’an passé. C’est notamment dû à la position des campements, situés loin de toute pollution lumineuse. Toutefois, comme tous les voyages, d’autres activités sont proposées afin d’éviter les risques de déception.