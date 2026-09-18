Où partir au mois d’octobre ?
Entre festivals occultes, aventures au cœur des glaciers et spectacles de feuillages d’automne, octobre offre mille raisons de s’émerveiller.
Le feuillage automnal pare Central Park, à New York, de teintes dorées au mois d’octobre.
Le folklore, les légendes et les récits inquiétants donnent le ton du mois d’octobre. Qu’il s’agisse des célébrations enflammées du Samhuinn Fire Festival en Écosse (31 octobre) ou de road trips hantés à travers la Roumanie, les expériences qui donnent des frissons ne manquent pas. Alors que les couleurs automnales attirent les voyageurs vers des lieux comme Central Park à New York, les voyages hors saison et les fleurs du printemps attirent vers l’hémisphère Sud. Soyez parmi les premiers à parcourir les sentiers de glace récemment rouverts de Patagonie ou découvrez la scène gastronomique argentine à l’occasion de Bariloche a la Carta (du 5 au 12 octobre). L’Égypte est idéale pour prolonger un peu l’été, de même que Madagascar, qui abrite une nouvelle génération de lémurs cattas.
1. NEW YORK, ÉTATS-UNIS
Température : 15 à 17 °C
Idéal pour : une escapade urbaine
Qu’il s’agisse d’admirer les feuilles dorées des arbres à Central Park, de savourer un café aux épices et un roulé à la cannelle, ou de passer des après-midis cosy à l’intérieur, l’automne à New York est le moment idéal pour découvrir la ville sous un nouveau jour. C’est également la période parfaite pour profiter de prix plus abordables et d’une multitude d’événements.
L’Off-Broadway Week (du 5 au 18 octobre) propose deux billets pour le prix d'un pour de nombreux spectacles et pièces de théâtre, dont la comédie policière à succès The Play That Goes Wrong.
Les voyageurs curieux pourront aussi pousser les portes habituellement fermées au public lors de l’Open House New York Weekend (du 16 au 18 octobre), au cours duquel 300 sites généralement inaccessibles proposent visites et activités : les jardins sur les toits du Rockefeller Center, le River Project Wetlab du Hudson River Park ou encore le New York Sign Museum.
Pour des soirées scintillantes en ville, essayez le New York Burlesque Festival (du 2 au 4 octobre), où les spectateurs peuvent assister à des spectacles de drag et de cabaret.
COMME LES LOCAUX
Découvrez les récoltes d’automne lors d’une visite-dégustation à Brooklyn Grange, l’une des premières fermes sur toit cultivées en pleine terre de New York. Vous pourrez y déguster des carottes et des radis fraîchement récoltés tout en profitant d’une vue imprenable sur la skyline emblématique de la ville à l’heure dorée.
Entre les couchers de soleil sur l’allée des Baobabs et l’arrivée des bébés lémurs catta, Madagascar est une destination idéale au mois d’octobre.
Un lémur catta. Avec sa longue queue annelée de blanc et de noir, il est le plus connu et le plus emblématique des lémuriens.
2. MADAGASCAR
Température : 24 à 33 °C
Idéal pour : l’observation de la faune
Les dernières semaines de la saison sèche font de cette île tropicale située au large de la côte orientale de l’Afrique un havre de paix luxuriant, et ce mois-ci, sa faune en pleine période de reproduction. C'est notamment la période de mise bas pour les lémurs catta : les fiers parents et leurs petits aux grands yeux peuvent être observés dans le parc national de l’Isalo. Les caméléons, les geckos et les grenouilles sortent de leur période de dormance avec l’arrivée du printemps dans des régions comme Andasibe-Mantadia et le parc national de Ranomafana.
Ailleurs, les rues et les hauteurs d’Antananarivo, la capitale malgache, se parent des fleurs des jacarandas en pleine floraison. C’est également la période idéale pour admirer les imposants baobabs se détachant sur de spectaculaires couchers de soleil à l’emblématique allée des Baobabs.
COMME LES LOCAUX
Les tabous, ou fady, régissent de nombreuses interactions de la vie quotidienne. Dans certaines régions, ils peuvent concerner des aliments interdits ; dans d’autres, le simple fait de montrer une tombe du doigt. Renseignez-vous auprès d’un habitant ou d’un guide afin d’éviter les faux pas culturels.
3. ARGENTINE
Température : 14 à 23 °C
Idéal pour : la gastronomie et l’observation des oiseaux
Octobre marque l’arrivée du printemps en Patagonie argentine, où les prairies d’altitude se couvrent d’une mosaïque de fleurs sauvages. Les sentiers du parc national Los Glaciares rouvrent pour la saison, offrant des conditions idéales pour la randonnée, tandis que des espèces d’oiseaux comme moucherolle à queue large peuvent être observées dans les marais de l’Iberá, le plus vaste écosystème d’eau douce du pays.
Ailleurs en Patagonie, le plus grand salon gastronomique de la région attire les voyageurs les plus gourmands à San Carlos de Bariloche. Cours de cuisine, dégustations et menus exclusifs imaginés par certains des chefs les plus réputés du pays sont au programme de Bariloche a la Carta (du 5 au 12 octobre), une semaine qui s’annonce paradisiaque pour les gastronomes. Le tout se déroule avec pour décor le lac glaciaire Nahuel Huapi et les sommets andins.
Pendant ce temps, à Buenos Aires, les fleurs en trompette des jacarandas colorent les rues de vives nuances de bleu saphir.
COMME LES LOCAUX
La fête des Mères est célébrée en Argentine le 18 octobre et de nombreux habitants de la capitale se rendent dans la roseraie de la Plaza Holanda pour un pique-nique. Emportez des empanadas de La Cocina, une institution discrète mais légendaire de Buenos Aires, incontournable depuis 1977.
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Les jacarandas commencent à colorer Buenos Aires de leurs fleurs violettes au mois d’octobre.
L’île de Skye, en Écosse, est idéale pour les randonnées automnales loin de l’affluence estivale.
4. ÉCOSSE
Température : 9 à 13 °C
Idéal pour : les expériences occultes
Alors que l’air se rafraîchit en octobre, l’Écosse se prépare à célébrer Samhuinn (le 31 octobre), la version gaélique d’Halloween. Cette ancienne fête des récoltes marque l’entrée dans les mois les plus sombres de l’année et, selon les croyances locales, ouvre les portes menant vers d’autres mondes. Qu’il s’agisse du Witchy Bazaar de Glasgow (le 4 octobre), un marché couvert consacré à l’occultisme, ou des chasses aux fantômes au château de Fyvie, vieux de 800 ans, les événements à thème ne manquent pas. Le Samhuinn Fire Festival compte parmi les plus grandes festivités et se tient dans la capitale écossaise. C’est sur la colline volcanique de Calton Hill, à Édimbourg, que des centaines de cracheurs de feu, percussionnistes et artistes mettent en scène un spectacle de flammes gigantesques jusque tard dans la nuit.
Autre option : partez explorer les rochers noyés de brume, les lochs et les cascades de l’île de Skye. Avec un peu de chance, vous pourrez même assister à l’une des premières apparitions des aurores boréales de la saison dans des lieux comme Rubha Hunish ou Glendale.
COMME LES LOCAUX
Si la livre sterling est utilisée dans tout le Royaume-Uni, les billets en circulation en Écosse sont émis par la Bank of Scotland. Même s’ils ont cours légal dans l’ensemble du Royaume-Uni, certains commerces, petits restaurants et cafés situés au sud de la frontière, ainsi que certains bureaux de change à l’étranger, peuvent refuser de les accepter. Il est donc préférable d’échanger votre argent liquide avant votre départ.
5. ÉGYPTE
Température : 26 à 33 °C
Idéal pour : des aventures au cœur de l’Antiquité
En octobre, les chaleurs extrêmes du désert égyptien commencent à s’atténuer, offrant des conditions plus agréables pour explorer les sites archéologiques emblématiques du pays, au Caire, à Louxor et à Assouan. Cette courte période de transition s’accompagne également de tarifs légèrement plus avantageux et d’une fréquentation moindre.
Admirez la plus vaste collection au monde d’objets de l’Égypte antique au Grand Musée égyptien, ouvert en novembre 2025 après deux décennies de travaux.
Vous pouvez également mettre le cap sur le sud de l’Égypte, où le Festival du Soleil d’Abou Simbel, organisé deux fois par an (les 22 octobre et 22 février), invite les visiteurs à découvrir un remarquable exploit d’ingénierie égyptienne. Au lever du Soleil, ses rayons s’alignent parfaitement avec une ouverture menant au sanctuaire intérieur du Grand Temple d’Abou Simbel, baignant la plupart des statues qu’il renferme dans une lumière dorée. Prolongez l’expérience en assistant au défilé de danses et de musiques traditionnelles organisé devant le temple.
COMME LES LOCAUX
L’Égypte a une culture du pourboire appelée baksheesh. Gardez toujours sur vous des petits billets afin de les remettre discrètement de main à main. Déposer un pourboire sur une table ou donner des pièces peut parfois être considéré comme impoli.
Le Grand Temple d’Abou Simbel a été construit par le pharaon Ramsès II au 13ᵉ siècle avant notre ère.
Le château de Bran, près de Brașov, est célèbre pour son association avec le comte Dracula, le vampire fictif imaginé par Bram Stoker.
6. ROUMANIE
Température : 13 à 19 °C
Idéal pour : les road trips culturels
Octobre est le dernier mois durant lequel la Transfăgărășan, une route de 90 kilomètres qui serpente à travers les sommets et les vallées du sud des Carpates, est entièrement ouverte aux visiteurs (le reste de l’année, les moutons et les ours bruns en ont l’exclusivité). C’est à l’automne qu’elle offre les paysages les plus spectaculaires, lorsque les forêts se parent de teintes ambrées.
Pour ceux qui souhaitent s’immerger pleinement dans l’histoire et la culture mystérieuses de la Roumanie, la Transylvanie est un terrain d’exploration idéal. Marchez sur les traces du comte Dracula en visitant le célèbre château de Bran, surnommé le « château de Dracula » en raison de sa ressemblance avec la demeure du vampire transylvanien fictif, avant de rejoindre la ville voisine de Brașov pour découvrir son Église Noire.
Vous pouvez également suivre la Transfăgărășan jusqu’à l’est du pays pour vous promener dans la forêt de Hoia-Baciu, réputée pour ses nombreux sentiers de randonnée accidentés, ses arbres tortueux et les récits paranormaux qui l’entourent.
COMME LES LOCAUX
Le kürtőskalács, ou « gâteau cheminée », est une spécialité incontournable. Disponible toute l’année, il se déguste particulièrement bien lors des fraîches après-midis d’automne. On le trouve facilement sur les marchés de street food ainsi qu’aux stands installés à proximité des principales attractions touristiques.
Cet article a initialement paru dans le magazine National Geographic Traveller (UK) en langue anglaise.