Où partir au mois d’octobre ?

Le folklore, les légendes et les récits inquiétants donnent le ton du mois d’octobre. Qu’il s’agisse des célébrations enflammées du Samhuinn Fire Festival en Écosse (31 octobre) ou de road trips hantés à travers la Roumanie, les expériences qui donnent des frissons ne manquent pas. Alors que les couleurs automnales attirent les voyageurs vers des lieux comme Central Park à New York, les voyages hors saison et les fleurs du printemps attirent vers l’hémisphère Sud. Soyez parmi les premiers à parcourir les sentiers de glace récemment rouverts de Patagonie ou découvrez la scène gastronomique argentine à l’occasion de Bariloche a la Carta (du 5 au 12 octobre). L’Égypte est idéale pour prolonger un peu l’été, de même que Madagascar, qui abrite une nouvelle génération de lémurs cattas.

1. NEW YORK, ÉTATS-UNIS

Température : 15 à 17 °C

Idéal pour : une escapade urbaine

Qu’il s’agisse d’admirer les feuilles dorées des arbres à Central Park, de savourer un café aux épices et un roulé à la cannelle, ou de passer des après-midis cosy à l’intérieur, l’automne à New York est le moment idéal pour découvrir la ville sous un nouveau jour. C’est également la période parfaite pour profiter de prix plus abordables et d’une multitude d’événements.

L’Off-Broadway Week (du 5 au 18 octobre) propose deux billets pour le prix d'un pour de nombreux spectacles et pièces de théâtre, dont la comédie policière à succès The Play That Goes Wrong.

Les voyageurs curieux pourront aussi pousser les portes habituellement fermées au public lors de l’Open House New York Weekend (du 16 au 18 octobre), au cours duquel 300 sites généralement inaccessibles proposent visites et activités : les jardins sur les toits du Rockefeller Center, le River Project Wetlab du Hudson River Park ou encore le New York Sign Museum.

Pour des soirées scintillantes en ville, essayez le New York Burlesque Festival (du 2 au 4 octobre), où les spectateurs peuvent assister à des spectacles de drag et de cabaret.

COMME LES LOCAUX

Découvrez les récoltes d’automne lors d’une visite-dégustation à Brooklyn Grange, l’une des premières fermes sur toit cultivées en pleine terre de New York. Vous pourrez y déguster des carottes et des radis fraîchement récoltés tout en profitant d’une vue imprenable sur la skyline emblématique de la ville à l’heure dorée.