Où partir en décembre ?
Que vous souhaitiez dévaler les pistes, observer des aurores boréales, faire le tour des marchés de Noël ou refaire le plein de vitamine D, voici où vous évader en cette fin d’année.
En décembre, vous pourriez bien avoir la chance d’observer des aurores boréales dans le ciel de la Laponie suédoise.
Le mois de décembre marque l’arrivée de l’hiver dans l’hémisphère nord. Les températures chutent, mais l’ambiance festive monte en flèche. C’est le moment de vous réchauffer avec un verre de vin chaud sur le marché de Noël de Riga (du 27 novembre 2026 au 3 janvier 2027), en Lettonie, ou d’aller chasser les aurores boréales dans les paysages glacés de l’Arctique suédois. Ailleurs, les stations de ski rouvrent leur domaine pour les vacances, tandis que les berges luxuriantes du Mékong, au Laos, sont l’endroit rêvé pour observer des oiseaux. L’hémisphère sud n’est pas en reste, notamment sur l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande, qui accueille l’été avec des sorties à la plage, des journées longues et un calendrier bien rempli de festivals gastronomiques, dont l’Ube Festival de Wellington (6 décembre).
1. LA SUÈDE
Températures : -4 à -0° C
Destination pour : les amateurs de traditions hivernales
C’est en décembre que les nuits sont les plus longues en Suède, créant les conditions idéales pour partir à la chasse aux aurores boréales. Dans l’extrême nord du pays, celles-ci peuvent traverser le ciel dans des teintes de vert et de violet, en particulier les nuits où le ciel est dégagé et où la pollution lumineuse est inexistante. Pour maximiser vos chances d’en apercevoir, prenez la direction des réserves et des parcs nationaux, tels que le parc national d’Abisko, ou le village de Björkliden, tous deux situés en Laponie suédoise.
L’ambiance hivernale s’étend aussi au sud du pays. À Stockholm, le 125e anniversaire du prix Nobel est mis à l’honneur lors du Nobel Week Lights, un spectacle de lumières annuel (du 5 au 13 décembre 2026). Tout au long de cette semaine, des artistes de tous âges mettent en place d’immenses installations immersives aussi prestigieuses que la célèbre distinction. À Gothenburg, le parc d’attractions de Liseberg se transforme en village féerique de Noël, avec ses chalets, ses manèges et d'incontournables biscuits suédois aux épices, les pepparkakor. Le 13 décembre, à l’occasion de la Sainte-Lucie, des processions de femmes vêtues de robes blanches et entonnant des chants traditionnels défilent dans tout le pays. Décembre marque aussi le début de la saison du patinage sauvage dans des endroits comme le lac Ånnsjön, dans l’ouest du comté de Jämtland, où des voyagistes locaux, notamment Adventure Sweden, guident les visiteurs en toute sécurité lors d’excursions en patins avec pour toile de fond le Bunnerfjällen et la chaîne montagneuse de Snasahögarna.
Pour faire comme les locaux : adhérez au concept suédois du mys, l’art de lever le pied et de trouver du réconfort au cours du mois le plus sombre de l’année. Dégagez-vous du temps pour les fredagsmys (ou vendredis cosy) : à cette occasion, les locaux s’installent devant un film avec de bons petits plats et des bonbons.
2. WASHINGTON, ÉTATS-UNIS
Températures : entre 3 et 8° C
Destination pour : les amateurs de ski et d’activités en plein air
La ville de Leavenworth rappelle les Alpes avec ses bâtiments à l’architecture allemande juste au pied des pistes de la chaîne des Cascades.
Rares sont les endroits aux États-Unis à proposer autant d’activités hivernales que l’État de Washington. Avec son bel enneigement, ses paysages alpins et ses nombreuses pistes faisant monter l’adrénaline, cet État du nord-ouest du pays attire tout naturellement les amateurs d’activités en plein air. Pour éviter la foule, optez pour les snowparcs McClellan Meadows, Koshko ou Andies Prairie, dont les pistes tamisées serpentent à travers les forêts recouvertes de neige et les prairies ouvertes.
Les ornithologues amateurs prendront eux la direction des champs gelés des Samish Flats, où il est parfois possible d’observer des harfangs des neiges en pleine chasse.
Les festivités de Noël battent également leur plein aux quatre coins de l’État. Le marché de Noël de Seattle (du 20 novembre au 26 décembre 2026) met à l’honneur les produits alimentaires de saison, éblouit petits et grands avec ses décorations et anime la ville. Dans la ville de Leavenworth, qui rappelle la Bavière, l’ambiance est plus traditionnelle. Arpentez ses rues illuminées, dégustez des saucisses allemandes et buvez du vin chaud avant de visiter le musée du casse-noisette de la ville, qui abrite plus de 9 000 versions de la figurine sculptée.
Pour faire comme les locaux : presque tous les ans, en décembre, une production spéciale du ballet Casse-Noisette investit le McCaw Hall de Seattle. Pensez à réserver vos places à l’avance !
3. L’ÎLE DU NORD, NOUVELLE-ZÉLANDE
Températures : entre 16 et 24° C
Destination pour : les amateurs de road trip en été
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Rotorua est connu pour ses sources chaudes sulfureuses.
Alors que l’hiver s’installe dans l’hémisphère nord, l’île du Nord entre dans l’été, synonyme de longues journées et d’un temps au beau fixe. Le mois de décembre est une bonne période pour organiser un road trip tranquille (assurez-vous simplement de partir sur les routes avant le début des vacances de Noël). Longez la côte en passant par le Northland, la péninsule de Coromandel et la Baie de l’Abondance pour admirer les arbres pohutukawa en fleurs. Avec ses fleurs rouge vif, le pōhutukawa est surnommé l'« arbre de Noël néo-zélandais ».
Un peu plus dans les terres, arrêtez-vous à Rotorua, la « ville du soufre », pour vous baigner dans les sources chaudes qui lui ont donné son surnom. À Wellington, ne manquez pas l’Ube Festival (6 décembre) qui a lieu tous les ans et au cours duquel vous pourrez assister à des concerts, danser et déguster un éventail d’aliments et de boissons à base d’igname ailée.
Pour faire comme les locaux : la plupart des supermarchés, des boutiques et des cafés ne sont ouverts que quelques heures ou sont simplement fermés pendant les fêtes. Pensez à en vérifier les horaires d’ouverture à l’avance.
4. RIGA, LETTONIE
Températures : entre -3 et 8° C
Destination pour : l’ambiance festive
Située sur les rives orientales de la mer Baltique, la Lettonie saura vous convaincre d’y voyager en hiver. Le mois de décembre y est synonyme de paysages enneigés et de célébrations festives, dont les plus attendues ont lieu dans la capitale, Riga. La place historique de la ville, Doma Laukums, dans la vieille ville, se transforme en carte postale féerique lors du marché de Noël (du 27 novembre 2026 au 3 janvier 2027). Vous y trouverez, parmi les toitures couleur terracotta recouvertes de neige, des artisans installés dans des chalets et des ateliers de fabrication de bougies. Vous pourrez y déguster du vin et du cidre chauds, mais la plupart des locaux trinquent avec un verre de Riga Black Balsam, la liqueur nationale revigorante aux fortes notes aromatiques. Et pour trouver des cadeaux de dernière minute, rendez-vous à la JAUNmarka (du 12 décembre 2026 au 10 janvier 2027), une foire créative qui met en avant le travail d’artistes émergents et d’étudiants de l’Académie d’Art de Lettonie.
Pour faire comme les locaux : si vous cherchez un cadeau unique et traditionnel, achetez des mitaines en laine à motifs. Tricotées selon des motifs païens transmis de génération en génération, elles rappellent les nombreuses traditions d’art populaire du pays.
Le mois de décembre est l’une des meilleures périodes pour découvrir le Laos lors d’une croisière sur le Mékong.
L’un des marchés de Noël européens les plus festifs se trouve à Riga, en Lettonie.
5. LAOS
Températures : entre 19 et 22° C
Destination pour : les amateurs de culture et les amoureux de la nature
Avec la saison des pluies qui touche à sa fin, décembre est l’un des meilleurs mois pour découvrir le Laos. Le niveau des rivières du pays reste constant, les paysages environnants sont luxuriants, et les températures sont idéales pour s’adonner aux activités en plein air. Dans l’ancienne capitale royale, Luang Prabang, le Mékong constitue un point de départ naturel pour partir à la découverte de la faune et de la flore sauvage et des communautés rurales du pays. Faites une excursion en bateau le long de ses berges, et ouvrez l’œil pour tenter d’apercevoir des espèces d’oiseaux rares, comme la bergeronnette du Mékong et divers martins-pêcheurs. Il n’est pas impossible non plus d’observer des varans malais se prélasser sur des rochers exposés le long du fleuve.
Décembre est également LE mois des célébrations culturelles. La fête nationale du Laos (le 2 décembre) commémore la création de la République démocratique populaire lao en 1975. Cet événement est marqué par des cérémonies du lever du drapeau, des parades et des festivités publiques, notamment dans la capitale, Vientiane. Dans la seconde partie du mois (du 19 au 26 décembre 2026), le Nouvel An Hmong est l’occasion de découvrir les traditions d’une des plus grandes communautés ethniques du Laos. Marquant la fin de la saison des récoltes, les célébrations incluent souvent des jeux traditionnels de lancer de ballon, des concerts, des danses et des chants poétiques.
Pour faire comme les locaux : très populaire, l’application Loca permet de trouver des taxis en toute sécurité dans tout le Laos. Se déplacer en ville, notamment à Vientiane et Luang Prabang, devient alors un jeu d’enfants. L’application propose également des cartes eSIM.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.