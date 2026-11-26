Le mois de décembre marque l’arrivée de l’hiver dans l’hémisphère nord. Les températures chutent, mais l’ambiance festive monte en flèche. C’est le moment de vous réchauffer avec un verre de vin chaud sur le marché de Noël de Riga (du 27 novembre 2026 au 3 janvier 2027), en Lettonie, ou d’aller chasser les aurores boréales dans les paysages glacés de l’Arctique suédois. Ailleurs, les stations de ski rouvrent leur domaine pour les vacances, tandis que les berges luxuriantes du Mékong, au Laos, sont l’endroit rêvé pour observer des oiseaux. L’hémisphère sud n’est pas en reste, notamment sur l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande, qui accueille l’été avec des sorties à la plage, des journées longues et un calendrier bien rempli de festivals gastronomiques, dont l’Ube Festival de Wellington (6 décembre).

1. LA SUÈDE

Températures : -4 à -0° C

Destination pour : les amateurs de traditions hivernales

C’est en décembre que les nuits sont les plus longues en Suède, créant les conditions idéales pour partir à la chasse aux aurores boréales. Dans l’extrême nord du pays, celles-ci peuvent traverser le ciel dans des teintes de vert et de violet, en particulier les nuits où le ciel est dégagé et où la pollution lumineuse est inexistante. Pour maximiser vos chances d’en apercevoir, prenez la direction des réserves et des parcs nationaux, tels que le parc national d’Abisko, ou le village de Björkliden, tous deux situés en Laponie suédoise.

L’ambiance hivernale s’étend aussi au sud du pays. À Stockholm, le 125e anniversaire du prix Nobel est mis à l’honneur lors du Nobel Week Lights, un spectacle de lumières annuel (du 5 au 13 décembre 2026). Tout au long de cette semaine, des artistes de tous âges mettent en place d’immenses installations immersives aussi prestigieuses que la célèbre distinction. À Gothenburg, le parc d’attractions de Liseberg se transforme en village féerique de Noël, avec ses chalets, ses manèges et d'incontournables biscuits suédois aux épices, les pepparkakor. Le 13 décembre, à l’occasion de la Sainte-Lucie, des processions de femmes vêtues de robes blanches et entonnant des chants traditionnels défilent dans tout le pays. Décembre marque aussi le début de la saison du patinage sauvage dans des endroits comme le lac Ånnsjön, dans l’ouest du comté de Jämtland, où des voyagistes locaux, notamment Adventure Sweden, guident les visiteurs en toute sécurité lors d’excursions en patins avec pour toile de fond le Bunnerfjällen et la chaîne montagneuse de Snasahögarna.

Pour faire comme les locaux : adhérez au concept suédois du mys, l’art de lever le pied et de trouver du réconfort au cours du mois le plus sombre de l’année. Dégagez-vous du temps pour les fredagsmys (ou vendredis cosy) : à cette occasion, les locaux s’installent devant un film avec de bons petits plats et des bonbons.

2. WASHINGTON, ÉTATS-UNIS

Températures : entre 3 et 8° C

Destination pour : les amateurs de ski et d’activités en plein air