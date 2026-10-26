Où partir en novembre ?

Le mois de novembre peut être très festif avant même que les festivités de fin d’année ne prennent toute la place. Des traditions de la Toussaint au Guatemala aux repas de Thanksgiving dans les ranchs du Colorado, c’est une période propice aux rencontres et aux célébrations. Les plages du sud du Vietnam voient les jeunes tortues rejoindre l’océan, tandis que les houles de l’Atlantique attirent les surfeurs vers les Îles Canaries. Sans oublier les premiers marchés de Noël qui illuminent déjà certaines villes européennes à la fin du mois.

1. LE SUD DU VIETNAM

Températures : 23 à 32°C

Pourquoi y aller ? Pour la faune et l’aventure.

Le mois de novembre marque le début de la saison sèche au Vietnam. L’humidité baisse sensiblement et les sites touristiques sont moins fréquentés. Deuxième producteur mondial de café, le pays entre alors dans la période de récolte de l’arabica sur les hauts plateaux du Lâm Đồng. Des exploitations comme Twin Beans et Destiny Coffee proposent des visites régulières, des dégustations du grain à la tasse et des ateliers dédiés à cet incontournable de la culture vietnamienne. C’est également la saison des éclosions dans le parc national de Côn Đảo, où les amateurs de nature peuvent observer, à l’aube, les nouveau-nés se frayer un chemin à travers le sable blanc avant de rejoindre la mer.

Plus à l’ouest, dans le delta du Mékong, les impressionnantes embarcations serpent de 37 mètres de long s’affrontent lors du festival Ooc Om Boc, une ancienne célébration khmère en l’honneur du dieu de la Lune. Les visiteurs sont invités à encourager les équipages ou à goûter les flocons de riz vert aplatis, la spécialité traditionnelle de la fête, sur les marchés de rue animés.

Comme les locaux : Les marchés flottants du delta du Mékong constituent l’un des meilleurs moyens de rencontrer les habitants et de goûter les fruits de saison, comme la pomme étoile ou le fruit du dragon. Repérez les bẹo, de longues perches de bambou dressées sur les bateaux pour indiquer les produits vendus à bord.

2. GUATEMALA

Températures : 18 à 27°C

Pourquoi y aller ? Pour les célébrations traditionnelles

En novembre, le Guatemala quitte progressivement la saison des pluies pour retrouver un temps plus ensoleillé. La Toussaint, célébrée le 1ᵉʳ novembre, ouvre alors une période particulièrement festive. Cette fête mêle traditions religieuses et héritage culturel ; c'est un moment privilégié pour rendre hommage aux proches disparus. Dans les hauts plateaux de l’ouest du pays, à Todos Santos Cuchumatán, se tient une spectaculaire course de chevaux, devenue l’une des traditions les plus emblématiques de la Toussaint guatémaltèque.

Pour une sortie plus familiale, direction Sumpango et sa célèbre Feria de Barriletes Gigantes (Festival des cerfs-volants géants). D’immenses cerfs-volants circulaires réalisés à la main y sont portés par les habitants afin d’honorer une ancienne tradition maya destinée à communiquer avec les ancêtres. Plus tard dans le mois, Antigua accueille la dixième édition du Festival de las Flores (14 et 15 novembre), durant lequel compositions florales et installations végétales envahissent jardins, galeries et restaurants de la ville coloniale.

Comme les locaux : Le fiambre est une salade élaborée à partir de légumes, de viandes et de charcuteries, préparée uniquement pour la Toussaint. Certains restaurants traditionnels, comme Altuna à Guatemala Ciudad, permettent aux visiteurs de la déguster sur réservation.