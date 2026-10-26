Où partir en novembre ?
Observation de la faune au Vietnam, traditions ancestrales au Guatemala, ouverture des stations de ski du Colorado ou ambiance de Noël à Budapest : novembre est un mois idéal pour s’évader.
Avec le retour du temps sec, le sud du Vietnam célèbre en novembre une série de festivals liés à ses voies navigables et à son riche patrimoine fluvial.
Le mois de novembre peut être très festif avant même que les festivités de fin d’année ne prennent toute la place. Des traditions de la Toussaint au Guatemala aux repas de Thanksgiving dans les ranchs du Colorado, c’est une période propice aux rencontres et aux célébrations. Les plages du sud du Vietnam voient les jeunes tortues rejoindre l’océan, tandis que les houles de l’Atlantique attirent les surfeurs vers les Îles Canaries. Sans oublier les premiers marchés de Noël qui illuminent déjà certaines villes européennes à la fin du mois.
1. LE SUD DU VIETNAM
Températures : 23 à 32°C
Pourquoi y aller ? Pour la faune et l’aventure.
Le mois de novembre marque le début de la saison sèche au Vietnam. L’humidité baisse sensiblement et les sites touristiques sont moins fréquentés. Deuxième producteur mondial de café, le pays entre alors dans la période de récolte de l’arabica sur les hauts plateaux du Lâm Đồng. Des exploitations comme Twin Beans et Destiny Coffee proposent des visites régulières, des dégustations du grain à la tasse et des ateliers dédiés à cet incontournable de la culture vietnamienne. C’est également la saison des éclosions dans le parc national de Côn Đảo, où les amateurs de nature peuvent observer, à l’aube, les nouveau-nés se frayer un chemin à travers le sable blanc avant de rejoindre la mer.
Plus à l’ouest, dans le delta du Mékong, les impressionnantes embarcations serpent de 37 mètres de long s’affrontent lors du festival Ooc Om Boc, une ancienne célébration khmère en l’honneur du dieu de la Lune. Les visiteurs sont invités à encourager les équipages ou à goûter les flocons de riz vert aplatis, la spécialité traditionnelle de la fête, sur les marchés de rue animés.
Comme les locaux : Les marchés flottants du delta du Mékong constituent l’un des meilleurs moyens de rencontrer les habitants et de goûter les fruits de saison, comme la pomme étoile ou le fruit du dragon. Repérez les bẹo, de longues perches de bambou dressées sur les bateaux pour indiquer les produits vendus à bord.
2. GUATEMALA
Températures : 18 à 27°C
Pourquoi y aller ? Pour les célébrations traditionnelles
En novembre, le Guatemala quitte progressivement la saison des pluies pour retrouver un temps plus ensoleillé. La Toussaint, célébrée le 1ᵉʳ novembre, ouvre alors une période particulièrement festive. Cette fête mêle traditions religieuses et héritage culturel ; c'est un moment privilégié pour rendre hommage aux proches disparus. Dans les hauts plateaux de l’ouest du pays, à Todos Santos Cuchumatán, se tient une spectaculaire course de chevaux, devenue l’une des traditions les plus emblématiques de la Toussaint guatémaltèque.
Pour une sortie plus familiale, direction Sumpango et sa célèbre Feria de Barriletes Gigantes (Festival des cerfs-volants géants). D’immenses cerfs-volants circulaires réalisés à la main y sont portés par les habitants afin d’honorer une ancienne tradition maya destinée à communiquer avec les ancêtres. Plus tard dans le mois, Antigua accueille la dixième édition du Festival de las Flores (14 et 15 novembre), durant lequel compositions florales et installations végétales envahissent jardins, galeries et restaurants de la ville coloniale.
Comme les locaux : Le fiambre est une salade élaborée à partir de légumes, de viandes et de charcuteries, préparée uniquement pour la Toussaint. Certains restaurants traditionnels, comme Altuna à Guatemala Ciudad, permettent aux visiteurs de la déguster sur réservation.
Chaque 1er novembre, le Festival des cerfs-volants géants de Sumpango rassemble habitants et visiteurs venus admirer ces impressionnantes créations colorées.
À l’approche de l’hiver, les grandes stations de ski du Colorado ouvrent peu à peu leurs domaines, marquant le début de la saison des sports de glisse.
3. COLORADO
Températures : -2 à 14 °C
Pourquoi y aller ? Les escapades hivernales en famille
Novembre correspond à l’intersaison au Colorado, mais la fête de Thanksgiving (26 novembre) offre à elle seule une excellente raison de s’y rendre. Parmi les nombreuses célébrations organisées à travers l’État, les séjours dans les traditionnels dude ranches américains se distinguent par leur atmosphère chaleureuse et leurs paysages grandioses. Le Devil’s Thumb Ranch Resort & Spa, par exemple, organise cinq jours de festivités comprenant ateliers créatifs, soirées cinéma à thème et, bien sûr, un généreux repas de Thanksgiving en plusieurs services.
Dans la capitale de l’État, Denver, le mois est également riche en événements. On peut notamment profiter de la Denver Arts Week (du 6 au 15 novembre) ou encore retrouver l’ambiance des marchés de Noël allemands au Christkindlmarket, qui ouvre ses portes à partir du 20 novembre. Les amateurs de glisse pourront également prendre la direction des célèbres stations de ski du Colorado, comme Breckenridge ou Arapahoe Basin, qui lancent progressivement leur saison hivernale. Le guide de la saison de ski du Colorado permet de suivre l’ouverture des pistes et les conditions d’enneigement.
Comme les locaux : Le Colorado possède un remarquable réseau de sentiers hivernaux. Beaucoup de visiteurs se dirigent vers les célèbres « fourteeners », ces sommets culminant à plus de 4 267 mètres. Pour éviter la foule sans renoncer aux panoramas enneigés, optez plutôt pour les « thirteeners », qui dépassent les 3 963 mètres d’altitude.
4. BUDAPEST
Températures : 2 à 7°C
Pourquoi y aller ? L'ambiance festive
Avec l’arrivée progressive du froid, Budapest, traversée par le majestueux Danube, se pare d’une atmosphère particulièrement chaleureuse en novembre. Les très attendus marchés de Noël ouvrent généralement leurs portes à la mi-novembre dans des lieux emblématiques comme la basilique Saint-Étienne ou la place pavée de Vörösmarty.
L’occasion de déguster des kürtőskalács (gâteaux à la broche hongrois) tout juste sortis du four, des saucisses fumées et du vin chaud. Pour se réchauffer davantage encore, rien de mieux qu’une visite aux célèbres bains thermaux Széchenyi. L’un des plus grands complexes thermaux d’Europe, il combine piscines intérieures et extérieures, saunas et hammams dans un décor néobaroque. Pour celles et ceux qui préfèrent rester au sec, il est possible de profiter de la patinoire du parc municipal, installée au pied du château de Vajdahunyad.
Comme les locaux : Le Kisüzem est l’un des bars artistiques les plus appréciés de Budapest. Les habitués, artistes bohèmes, s’y retrouvent pour jouer aux échecs, découvrir une vaste carte de boissons ou assister à des projections de films muets le dimanche.
les plus populaires
Le marché de Noël installé devant la basilique Saint-Étienne de Budapest ouvre ses portes dès le mois de novembre.
Fuerteventura et Lanzarote offrent d'excellentes conditions pour le surf au mois de novembre.
5. ÎLES CANARIES
Températures : 19 à 24°C
Pourquoi y aller ? Le soleil d’hiver
Alors que les journées raccourcissent en Europe, l’archipel espagnol des Canaries continue de profiter d’un généreux ensoleillement, idéal pour prolonger l’été quelques semaines de plus. Les vents et les houles de l’Atlantique s’abattent sur les plages dorées de Fuerteventura et de Lanzarote, offrant des conditions particulièrement appréciées des surfeurs. À Lanzarote, ne manquez pas le parc national de Timanfaya, dont les paysages volcaniques évoquent la surface de Mars et offrent des randonnées spectaculaires dans un décor presque irréel.
Si vous séjournez aux Canaries à la fin du mois, faites un détour par Tenerife pour les célébrations de la Saint-André, le 29 novembre. Cette fête traditionnelle donne lieu à d’étonnantes coutumes : les enfants parcourent les rues en traînant casseroles et boîtes métalliques au bout de cordes, tandis qu’à Icod de los Vinos, les habitants dévalent la pente abrupte de la Calle del Plano sur de longues planches de bois graissées.
Comme les locaux : Pour profiter du surf et des plages dans une ambiance plus tranquille à Fuerteventura, privilégiez Costa Calma ou la péninsule de Jandía, dont les longues étendues de sable constituent une alternative plus paisible aux stations balnéaires les plus fréquentées de l’île.
Cet article a initialement paru dans le magazine National Geographic Traveller (UK) en langue anglaise.