Et si vous passiez Noël en famille en Laponie ?

La grotte scintillante du père Noël se visite 365 jours par an au Santa Claus Village de Rovaniemi, situé à seulement huit kilomètres au sud du cercle polaire arctique, en Laponie finlandaise, et à trois heures et demie en vol direct depuis Paris. La station gère une Académie des elfes, qui accueille les « petits assistants » et propose des promenades en traîneau à rennes. Elle abrite également le Santa Park, avec sa galerie de sculptures sur glace et ses ateliers elfiques de fabrication de pain d’épices. Si vous souhaitez vous aventurer à l’extérieur du village, vous pourrez vous balader dans un traîneau à chiens et partir à la recherche d’aurores boréales.

La Laponie finlandaise propose d’autres destinations sur le thème de Noël comme la station de sports d’hiver Suomu, à Ruka Valley, les stations de ski de Levi et d’Ylläs, ou encore le parc national de Pallas-Yllästunturi, un centre sami dans le nord-ouest de la région. Pour un peu plus cher, il est également possible de rendre visite au père Noël dans l’Arctique suédois ; la plupart des voyages organisés vont d’ailleurs à Kiruna.

FAUT-IL RÉSERVER UN VOYAGE ORGANISÉ ?

Vous pouvez très bien voyager à Rovaniemi par vos propres moyens. En revanche, pour une autre destination, un voyage organisé s’avère souvent moins coûteux et moins compliqué. Vérifiez ce qui est compris dans votre réservation, car certaines activités sont facultatives. La plupart des voyagistes proposent un équipement contre le froid, afin que vous voyagiez léger. Vous pourriez également avoir besoin de souscrire une assurance voyage spécifique pour l’hiver afin de couvrir des activités comme la motoneige et le traîneau à chiens.

COMBIEN ÇA COÛTE ?

En général, un voyage organisé tout compris de trois nuits en décembre incluant les vols, les transferts, l’hébergement, les repas, un entretien privé avec le père Noël et des activités de plein air quotidiennes coûte environ 1 700 € par personne. Les agences de voyages n’offrent généralement qu’une réduction de 10 % pour les places enfants. Si réservés séparément, les vols en aller simple au mois de décembre peuvent coûter jusqu’à 350 €.

QUAND RÉSERVER ET COMBIEN DE TEMPS RESTER ?

Planifiez votre voyage jusqu’à un an à l’avance, car les voyages les plus populaires et les dates des fêtes partent en un clin d’œil. D’autant plus que vous obtiendrez des prix plus intéressants sur les vols en les réservant tôt. La plupart des voyages n’ont lieu qu’en décembre, lorsqu’il neige et que luisent les aurores boréales. Prévoyez de rester trois ou quatre nuits et considérez le père Noël comme un tremplin vers une aventure dans l’Arctique.

QUEL ÂGE DOIVENT AVOIR LES ENFANTS ?