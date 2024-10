Planifier un voyage serait très bénéfique pour votre santé mentale

Bonne nouvelle pour les globe-trotters : d'après la recherche, le simple fait d'imaginer votre prochaine aventure serait bénéfique pour votre santé mentale, et ce, même si la date du grand départ n'est pas encore fixée.

Certains psychologues vantaient déjà les mérites de la découverte d'une nouvelle destination . Un sondage réalisé en 2013 auprès de 485 répondants aux États-Unis établit un lien entre le voyage et un renforcement de l'empathie, de l'attention, de l'énergie et de la concentration. D'autres études suggèrent que l'effort de s'adapter à une culture étrangère stimulerait la créativité. Mais alors, qu'en est-il de la planification ? Le voyage pourrait-il nous être bénéfique avant même d'avoir franchi la porte ?

Planifier et anticiper un voyage peut nous procurer autant de bonheur que le voyage en lui-même, et c'est la science qui le dit ! Une étude menée en 2014 par l'université Cornell s'est intéressée à la façon dont l'anticipation d'une expérience, par exemple un voyage, peut augmenter considérablement le niveau de bonheur d'une personne, bien plus que l'anticipation de l'achat d'un bien matériel. Une étude antérieure, publiée par l'université de Surrey en 2002, nous montre que notre niveau de bonheur atteint un pic lorsqu'il y a du voyage dans l'air.