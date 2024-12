Italie : pour retrouver le chemin du passé, suivez la voie des monastères

Situé dans le Parc national des Forêts du Casentino, Monte Falterona et Campigna, le monastère de La Verna accueille 600 000 visiteurs par an environ, selon les estimations de David Gagrčić, et il est indissociablement lié à saint François à qui un noble offrit cette montagne pour qu’il s’y retire en 1213. Le saint venait y errer et méditer dans des grottes et sur des rochers. C’est là qu’en 1224 il aurait reçu les stigmates : les blessures infligées au Christ lors de sa crucifixion (aux mains, aux pieds et au niveau des côtes). Lors des sept minutes de marche qui séparent le parking du monastère, les siècles s’effacent un à un alors que les montagnes ondoyantes, couvertes d’une épaisse canopée de sapins communs et de hêtres, luisent dans la lumière dorée de l’automne. Lorsque les visiteurs atteignent le monastère, perché à flanc de falaise au-dessus d’un abîme, c’est comme s’ils arrivaient au 13e siècle, juste après la mort de François, au moment où ses fidèles entreprirent de le construire.