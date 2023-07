Randonnée : 200 millions d'années d'histoire à deux pas de New York

CRÉATION DU PALISADES INTERSTATE PARK

Les géologues, comme Paul Olsen et son équipe, dépendent souvent d'opérations d'extraction contrôlées pour accéder aux couches de roches exposées. Voici plus d'un siècle, l'exploitation minière effrénée a presque fait disparaître les falaises, emportant avec elle les archives géologiques et la splendeur naturelle de la région.

Les falaises fournissaient de la roche utilisée pour les routes et les chemins de fer qui fleurissaient rapidement dans le New Jersey et l'État de New York à la fin du 19e siècle. Pour obtenir la roche, les mineurs dynamitaient les falaises et ramassaient les blocs brisés lorsque la fumée se dissipait.

Les premières manifestations de mécontentement concernant les explosions fréquentes de l'autre côté de l'Hudson sont venues de aisées ayant des vues sur cet écrin convoité. La Palisades Interstate Park Commission (PIPC), créée en 1909, est en réalité le résultat direct du lobbying de la New Jersey State Federation of Women’s Clubs, une organisation citoyenne. La valeur géologique n'était pas l'objectif principal. Les activistes craignaient plutôt de perdre l'un des rares refuges naturels situés à un après-midi de voyage de New York et des villes environnantes.

« Beaucoup de gens considèrent les espaces ouverts comme des terres inexploitées », explique Carol Ash, directrice exécutive de la Palisades Interstate Park Commission de 1999 à 2006 et aujourd'hui présidente de l'association à but non lucratif Palisades Parks Conservancy. « Les falaises du Palisades Interstate Park sont spéciales et doivent le rester, ce pourquoi on a toujours dû se battre ».

COMMENT VISITER LE PALISADES INTERSTATE PARK

L'une des premières choses que l'on remarque en visitant le Palisades Interstate Park est le peu d'informations sur l'histoire de la région. Les panneaux sont rares et de nombreuses sections, bien qu'entretenues, semblent sauvages, ce qui rend la transition entre la ville ou la banlieue et la nature d'autant plus abrupte. Ce n'est peut-être pas intentionnel mais il est clair que l'exploration est le but recherché.

« Il n'y a ni office de tourisme ni panneau expliquant ce que l'on voit en chemin », explique Joshua Laird, l'actuel directeur exécutif de la Palisades Interstate Park Commission. « Je pense que cela est dû, au moins en partie, au fait que le parc a été créé très tôt et que nous étions en train d'inventer le modèle. Il n'y avait pas de National Park Service sur lequel s'appuyer lorsque nous avons créé ce parc ».

Au total, le parc abrite un peu moins de 50 kilomètres de sentiers de randonnée interconnectés, qui sont bien balisés et qui, avec l'aide d'une carte, peuvent mener à des circuits personnalisés menant le long des falaises, dans les bois et jusqu'au rivage. L’itinéraire le plus populaire et le plus difficile est le Giant Stairs, une escalade sur les rochers mêmes que les premiers industriels et mineurs convoitaient si chèrement.

Il est également possible de se mettre à l'eau. Des magasins de location comme Hudson Kayaks proposent des locations à partir de l’Alpine Picnic Area, qui est facilement accessible en voiture ou à vélo. Les cyclistes affluent sur la 9W, une route aux larges accotements et aux montées redoutables, et sur l’Henry Hudson Drive qui longe le bas des falaises et qui est fermée à la circulation automobile pendant certaines vacances.

Aujourd'hui, le State Line Lookout, près de la Palisades Interstate Parkway, est l'un des points de départ les plus empruntés. Cela s'explique en partie par les vues panoramiques sur les falaises et l'Hudson en contrebas. Une randonnée facile d’un peu plus de 3 kilomètres à partir du point de vue mène à une tour de pierre et à un rare aperçu concret du passé de la région : un monument à la mémoire des femmes qui ont sauvé le parc.