Grèce : à la découverte des Sentiers de Sifnos

Les sentiers ne mettent pas seulement à l’honneur l’histoire de Sifnos. Depuis 1997, une partie des terres de la côte ouest de l’île fait partie du réseau Natura 2000 de la Commission européenne, lequel protège les espèces et les habitats les plus menacés et précieux d’Europe. « C’est l’une des meilleures façons de découvrir l’île et de s’intéresser à sa conservation », explique l’archéologue.

Le Sentier botanique, récemment créé, traverse la réserve qui protège dix habitats menacés, dont des forêts de genévriers et des écosystèmes fluviaux. Des panneaux d’information présentent les plantes et fleurs endémiques et fragiles que vous pouvez croiser sur le chemin, comme l’ipomée lacuneuse et la variété de silènes Silene caroliniana. Et ouvrez l’œil : avec un peu de chance, peut-être apercevrez-vous des vipères de Milos, l’une des deux espèces de serpents menacées dans la région.