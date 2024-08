Faut-il s’inquiéter de l'arrivée des moustiques tigres en Europe ?

Cet article a été produit par National Geographic Traveller (Royaume-Uni).

À cause des températures élevées, les espèces de moustiques portant des maladies se propagent en Europe, depuis l'Asie du Sud-Est et l'Afrique. C'est le moustique tigre asiatique (Aedes albopictus) qui progresse le plus, apportant notamment la dengue. Où se trouvent ces moustiques et comment se prévenir des piqûres ? Voici les dernières informations.

LES MOUSTIQUES TIGRES

On trouve normalement le moustique tigre en Asie du Sud-Est, où l'humidité et la chaleur produisent un terrain propice à sa reproduction. Avec le changement climatique, ce moustique est de plus en plus présent en Europe. Noir avec des rayures blanches, il pique pendant la journée, contrairement aux autres espèces de moustiques qui le font généralement à la tombée de la nuit ou au lever du jour. Il a surtout été repéré dans les zones urbaines et à proximité des sources d'eau. Le moustique tigre ne vous laisse pas seulement un bouton qui démange. Il peut être porteur de maladies telles que la dengue, l'encéphalomyélite équine de l'Est, le chikungunya et le zika.

OÙ PEUT-ON TROUVER DES MOUSTIQUES TIGRES EN EUROPE ?

Les moustiques tigres ont été aperçus sur le continent européen pour la première en 1979, en Albanie, où ils sont restés pendant une décennie. Aujourd'hui, on les retrouve dans plus d'une douzaine de pays d'Europe, notamment l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Croatie et le Portugal. On s'attend à ce qu'ils deviennent un problème sur le sol britannique dans les quinze prochaines années. D'après le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), il s'agit de l'espèce de moustique la plus invasive au monde.

Pour autant, ce n'est pas la seule espèce à surveiller. Un autre rapport de l'ECDC indique que Aedes aegypti, notamment vecteur de propagation de la dengue et de la fièvre jaune, a été identifié à Chypre. Le moustique commun (Culex pipiens), connu pour propager le virus du Nil occidental, est présent dans tous les pays européens, à l'exception de l'Islande et des Îles Féroé. D'après l'ECDC, 130 cas de dengue ont été recensés en Europe en 2023, contre à peine plus de 70 lors des dix années précédentes.

QUELLES SONT LES CAUSES ?

Le facteur principal est le changement climatique, avec davantages de vagues de chaleur et de pluies torrentielles qui fournissent des environnements habitables pour les moustiques. Un rapport d'urgence sur les moustiques invasifs, commissionné en 2020 par Public Health England, lance l'alterte : « L'évolution sans précédent de la situation des maladies à transmission vectorielle en Europe au cours des dernières décennies est principalement due à une modification de la distribution des vecteurs, accentuée par [...] des changements climatiques et environnementaux ». Les moustiques dépendent de la chaleur extérieure pour augmenter leur température corporelle, ce qui rend les climats les plus chauds du continent aussi attrayant que leur territoire d'origine. De plus, le récent rapport de European State of the Climate (ESOTC) a révélé que l'Europe était le continent qui se réchauffait le plus rapidement.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES À SURVEILLER EN CAS DE PIQÛRE ?

La fièvre, les éruptions cutanées ou les douleurs articulaires sont des symptômes fréquents, mais non exhaustifs, de maladies telles que la dengue, le chikungunya et le zika. La dengue, une infection virale que l'on trouve normalement dans les régions subtropicales, peut mettre des semaines à se développer, les cas les plus graves entraînant vomissements, maux de tête, douleurs oculaires et douleurs musculaires. Le zika ne présente généralement pas de symptômes, mais est dangereux pour les femmes enceintes, car une infection peut affecter le bébé. Le chikungunya cause des maux de tête et des douleurs musculaires, tandis que la fièvre jaune peut entraîner une défaillance des organes dans les cas extrêmes. Le docteur Dipti Patel, directeur du National Travel Health Network and Centre, déclare : « Si vous avez 38° ou plus de fièvre ou si vous présentez d'autres symptômes, consultez rapidement un médecin. Les symptômes peuvent apparaître jusqu'à un an après le voyage. »

COMMENT ÉVITER DE SE FAIRE PIQUER ?