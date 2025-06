En Italie, Stanley Tucci révèle ce que la nourriture dit de nous

Certains épisodes ont pour thème des plats liés à des souvenirs d'enfance. Avez-vous mangé quoi que ce soit, ou rencontré des personnes qui vous ont rappelé votre enfance ?

Certains arômes étaient empreints de souvenirs, oui, mais je ne pourrais pas dire s’il y avait un plat en particulier qui m’a fait ressentir cela. La cuisine de chaque famille est unique. Même lorsque que je me suis rendu en Calabre avec mes parents il y a quelques années et que nous avons mangé dans la famille du père de ma mère, on nous a servi des plats que ma mère avait l’habitude de nous servir. Mais ils n’avaient pas la même saveur. Je ne saurais pas dire pourquoi. Quelque chose avait changé, on avait perdu ou gagné quelque chose dans la recette lorsqu’ils sont arrivés aux États-Unis.

Quand j’étais dans les Abruzzes, j’ai rencontré une famille qui cuisinait le timballo avec des crêpes à la place des pâtes, et j’ai trouvé cela très intéressant. C’était l’un des plats les plus succulent que j’avais jamais mangé. Le père de la famille, la manière dont il parlait, sa gestuelle, cela me rappelait la famille de ma mère. J’avais l’impression de parler avec mon grand-père ou avec mes grands-parents qui ne parlaient qu’italien.

Y avait-t-il des restaurants ou des expériences qui vont ont marqué durant le tournage ?

Je suis allé dans une sandwicherie à Rome, [Circoletto], et je la recommanderais à n’importe qui. C’était délicieux. Les deux [frères Nicolo et Manuel Trecastelli] sont si intéressants et drôles. Ils sont couverts de tatouages et en même temps, ils sont incroyablement sensibles.