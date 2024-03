Sommaire du magazine National Geographic du mois d'avril 2024 : parcourir la Terre à pied

Laissez vous glisser dans le sillage des circuits enneigés du parc national de Sarek en Suède. Vous pourrez aussi embarquer pour l'Italie et vous délecter du sentiment enivrant que procure l'air pur des majestueux sommets des Dolomites. A quelques kilomètres de là, bien plus à l'est en Suisse, pourquoi ne pas gouter à la douceur d'une après-midi ensoleillée au cœur des vignobles qui surplombent le lac Léman et en savourer l'agréable nectar, produit de paysages d'une beauté à couper le souffle ?