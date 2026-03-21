Tradition et modernité : un voyage au Japon par le prisme du sport

LE BASEBALL

Le baseball est le sport le plus populaire au Japon, introduit dans les écoles japonaises par un professeur américain en 1872. Il est aujourd’hui pratiqué dans tout le pays par près de sept millions d’enfants et d’adultes, avec des ligues présentes dans les lycées et les entreprises, dont beaucoup sponsorisent des équipes amateurs.

Le baseball est également de loin le sport spectacle le plus apprécié dans le pays, et il est assez facile de se procurer des billets pour les matchs professionnels. Assister à un match de baseball au Japon est une expérience unique, que l’on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde, le public entonnant des chants de manière très investie, souvent accompagnés par des fanfares, des heures durant, sans pouvoir s’asseoir pour se reposer. Cela contraste notamment avec le rythme décontracté du baseball aux États-Unis. Les options de restauration proposées sont également différentes ; parmi les mets incontournables servis dans les stades l’on trouve des takoyaki, soit des boulettes de pâte garnies de poulpe, du curry japonais et des yakitori, des brochettes de poulet grillées. La soif ne se fait pas non plus ressentir grâce aux vendeurs ambulants portant d’énormes fûts de bière fraîche sur le dos, qui vous apportent ce breuvage directement à votre place. Le baseball japonais est aussi célèbre pour ses mascottes colorées, incarnées par des acteurs vêtus de costumes allant de mouettes anthropomorphes à des squelettes dansants.

Certaines règles sont également quelque peu différentes au Japon, avec une balle plus petite et plus dure, et la possibilité que les rencontres se terminent par un match nul. Il n’est toutefois en aucun cas nécessaire de connaître les subtilités techniques pour passer une journée sensationnelle.

Comment assister à des matchs : il est préférable d’acheter les billets pour les matchs de baseball directement sur les sites web des équipes, dont la facilité d’utilisation pour les étrangers varie de l’un à l’autre. Parmi les sites les plus accessibles se trouvent ceux des équipes Hiroshima Toyo Carp et Tokyo Yakult Swallows.

LE FOOTBALL

Aucun sport ne rassemble autant les foules du monde entier que le football, et le Japon ne fait pas exception, avec près de 40 % de la population se considérant comme fan. Au pays du soleil levant, l’histoire de ce sport commence en 1873, lorsqu’il a été introduit par un officier de la Royal Navy, Archibald Lucius Douglas, alors qu’il servait comme instructeur auprès des cadets de la marine japonaise à Tokyo. Le football a peu à peu gagné en popularité au cours du siècle suivant, avant de connaître un véritable succès dans les années 1980 après la publication de Captain Tsubasa, un manga en plusieurs volumes, adapté en une série télévisée d’animation japonaise appelée Olive et Tom, qui est devenu si populaire que le football a brièvement détrôné le baseball en tant que sport le plus pratiqué dans les écoles japonaises.

La J-League, championnat professionnel de football japonais, est le plus haut niveau de pratique de ce sport dans le pays, souvent considérée comme l’une des premières ligues d’Asie. Assister à un match de football au Japon est très divertissant, exempt de l’hostilité parfois présente entre supporters lors des compétitions en Europe. A contrario, l’ambiance est festive et, comme au baseball, les chants de supporters s’élèvent de manière continue dans le stade.