Chili : randonnée au bout du monde, en Terre de Feu

Cette dernière constitue l’un des nombreux projets d’infrastructures actuellement menés en Terre de Feu. L’asphalte de la route la plus au sud du pays, la Y-905, s’arrête juste à l’est de Puerto Williams, près de Villa Ukika. Il est substitué par du gravier sur les vingt derniers kilomètres qui mènent à Caleta Eugenia, un ranch isolé appartenant à la marine chilienne. Il est cependant question de prolonger la route jusqu’à Puerto Toro, le village habité qui est le plus au sud du monde et qui n’est actuellement accessible que par bateau. Un centre de recherche scientifique de pointe, le Centro Subantártico Cabo de Hornos, a également ouvert ses portes récemment dans la ville. Perchée au sommet d’une colline, à l’est du centre, cette structure de verre et de béton, dotée de sa propre éolienne, ressemble vaguement à un vaisseau spatial.

Néanmoins, lorsque je marche vers l’ouest depuis Puerto Williams, toute inquiétude concernant le surdéveloppement s’évanouit rapidement. Je ne croise personne sur le chemin qui mène au sommet du Cerro Bandera, soit la « colline du drapeau », culminant à près de 610 mètres d’altitude, un sentier abrupt en lacets qui monte à travers une forêt de hêtres et représente la première étape du circuit des Dientes de Navarino, un trek épique d’un peu plus de 53 kilomètres. Peu à peu, les arbres se raréfient, avec des troncs de plus en plus rabougris et courbés, comme s’ils tiraient leur révérence, avant de disparaître complètement au sommet, laissant place à une toundra austère.

J’y trouve un drapeau chilien accroché à un mât. Le terrain rocailleux est parsemé de plantes en coussinet à croissance lente et de tertres verts, tels des tables de billard, et sillonné par de rubans de neige. Au nord, le canal de Beagle est moucheté de blanc et, au sud, les Dientes de Navarino percent le ciel. Il n’y a aucune autre âme qui vive. Dans cet endroit retiré magnifique, le vent souffle presque sans interruption et la température est en chute libre.