Votre prochain voyage bien-être pourrait vous mener... dans une grotte

LES GROTTES POUR GUÉRIR LES MAUX

Passer du temps dans l'obscurité pourrait également être bénéfique pour votre santé. « Dans les années 1960, des scientifiques ont commencé à étudier la thérapie REST (Restricted Environmental Stimulation Therapy) », explique Scott Berman, fondateur de Sky Cave Retreats dans l'Oregon. « Ils ont commencé à découvrir que cette thérapie était vraiment bénéfique pour apaiser le système nerveux et pour se détendre. »

La recherche montre que le fait de passer du temps dans l'obscurité totale peut être particulièrement utile en cas de problèmes de santé mentale ou de troubles de la vue. Depuis sa popularisation dans les années 1960, en grande partie grâce à l'anthropologue allemand Holger Kalweit, la thérapie par l'obscurité a été utilisée avec succès pour traiter les symptômes des troubles bipolaires, du syndrome de fatigue chronique et des migraines. Des études plus récentes ont mis en exergue des effets positifs pour les personnes atteintes d'amblyopie, aussi appelée « œil paresseux ».

Cela a conduit à l'ouverture de dizaines de centres de retraite dans l'obscurité à travers l'Europe. Aujourd'hui, la thérapie se répand en Amérique du Nord, notamment grâce à la notoriété du joueur de la NFL Aaron Rodgers et de l'actrice Rosario Dawson. Pour les athlètes professionnels et les créatifs, les retraites dans l'obscurité peuvent constituer une échappatoire bien nécessaire au bourdonnement et au bavardage de la vie publique. « Être assis sur le canapé toute la journée à regarder son téléphone, c'est la mort », estime Rosario Dawson après quatre jours dans la Sky Cave. « Cette retraite m'a fait comprendre que j'avais besoin d'une relation plus profonde et aimante avec mon corps. »

« Les souterrains nous apprennent à respecter ce qui est mystérieux », argumente l'auteur Will Hunt dans son livre Underground: A Human History of the Worlds Beneath Our Feet paru en 2019. D'après lui, ses excursions dans les tunnels de métro, les catacombes et les cavernes lui ont fait réaliser que « tout ne devrait pas être révélé, pas tout le temps. »

COMMENT SE RETIRER DANS UNE GROTTE

À Sky Cave Retreats, les visiteurs passent la nuit, ou plusieurs semaines, dans des suites souterraines de vingt-sept mètres carrés construites à flanc de colline à partir de blocs de béton et de barres d'armature métalliques, meublées de lits, de coussins de sol, de tapis et de poêles de bois. Ces « grottes » sont chaudes, opaques et insonorisées. « C'est une caractéristique à laquelle on ne s'attend pas, le fait qu'il n'y ait aucun bruit », déclare Berman. « Cela donne aux visiteurs une expérience viscérale de l'intemporalité. On entre dans une réalité immuable ». Le personnel est présent pour livrer les repas, qui sont consommés dans l'obscurité, et chaque suite est équipée d'une salle de bain privée, d'une chasse d'eau et d'une baignoire pour des bains chauds et tranquilles.

Samaya Meditation Center en Indonésie propose une formule similaire, encourageant les pratiquants à réserver trois jours complets dans leur chambre noire, simple mais confortable. Des repas à base de plantes sont servis et, bien que les chambres ne soient pas tout à fait insonorisées, chaque invité reçoit des bouchons d'oreilles à son arrivée.